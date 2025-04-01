14 случаев, когда внезапный поворот превращает жизнь в экшен-фильм

Случаются в нашей жизни и потрясающее везение, и просто эпические неудачи. Хорошо, что многие люди научились относиться к последним с долей юмора и не прочь «похвастаться» снимками своего плохого дня в интернете — мол, вон, смотрите, мне даже если и не везет, то масштабно. Если ваш день тоже не удался, посмотрите, ведь все познается в сравнении.