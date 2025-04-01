14 случаев, когда внезапный поворот превращает жизнь в экшен-фильм
Фотоподборки
27 минут назад
Случаются в нашей жизни и потрясающее везение, и просто эпические неудачи. Хорошо, что многие люди научились относиться к последним с долей юмора и не прочь «похвастаться» снимками своего плохого дня в интернете — мол, вон, смотрите, мне даже если и не везет, то масштабно. Если ваш день тоже не удался, посмотрите, ведь все познается в сравнении.
«Купили старую квартиру, и в первый же день ремонта я застряла в туалете»
- Мы с 12-летней дочкой пришли отдирать старые обои. Я зашла в туалет, а замок заклинило. Из инструментов был только шпатель. Им дочка героически расковыряла дыру в двери, а в конце помогла себе ударом ноги. Потом приставила табуретку и вытянула меня. Дверь, конечно, пришлось заменить, но мы и так планировали это сделать.
«У меня 7 зубов мудрости. Всего их 35. Да, я, вероятно, вхожу в 0,0001 % „счастливчиков“, но лучше бы мне повезло в чем-то другом»
«Я ничего не смыслю в комнатных цветах. Но свекровь подарила мне это растение. Я старательно ухаживала за ним, пока не поняла, что оно было засохшим с самого начала»
«Коллега подумал, что мой подогреватель для кружки — это зарядка»
«Кто-то из них сожрал ручку прямо на диване»
«Мой кроссовок развалился прямо во время пробежки»
«Мама выиграла новый телевизор. Включила его и увидела это»
- Не хочу вас расстраивать, но это, скорее всего, вина того, кто доставал телевизор из коробки и слишком сильно нажал на стеклянную панель. © barra_giano / Reddit
«Нанял маляра. Деньги возвращать отказывается, ведь он считает, что отлично поработал»
«Пожалуй, не буду пока пользоваться своей микроволновкой»
«Я думал, это зубная паста. Узнал правду, когда чистил зубы. Это крем»
«Мой пиро-ог!»
«Оставил шлем в гараже. Теперь в нем чье-то гнездо»
«Кот слизал весь крем с моего торта»
«М-м, наверное, мне стоит отказаться от готовки»
А вот и еще несколько статей про истинное невезение:
Фото на превью Budget-Spidey / Reddit
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