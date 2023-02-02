20+ человек, у которых есть вопрос к мирозданию: «Как можно было в XXI веке не придумать решение таких бесящих проблем?»
Технологии не стоят на месте: с каждым днем появляется все больше изобретений, призванных облегчить жизнь человека. Однако нередко в быту мы сталкиваемся с такими раздражающими вещами, что в голове возникает одно лишь недоумение: в XXI веке могли бы уже что-нибудь придумать с этим. Например, вечно вылезающие косточки бюстгальтера или целая пачка пришитых этикеток на воротнике любимого свитера.
«Именно поэтому я не ношу худи из женского отдела»
- Ого, так вот почему девушки всегда носят толстовки своих парней. © LolBoyLuke / Reddit
«Не поверю, что такое происходит только со мной»
После высыхания на брюках остается белый налет
У многих женщин сейчас побегут мурашки по телу от одного лишь фото
«Теперь мне придется идти за вилкой, чтобы оторвать пленку»
«Ненавижу ручки кухонных ящиков! Они постоянно цепляются за мою одежду»
- Я разорвала свою ночнушку таким вот образом. Бесит! © missparis23 / Reddit
Нобелевскую премию тому, кто найдет решение проблемы. С какой стороны ни открой — там завернутая инструкция
«Такое со мной случилось впервые за все 3 года пользования сушилкой»
- Ненавижу, когда это происходит. Последний раз мы раскручивали такой узел минут 20. © jakovasaursrex / Reddit
Достаточно 5 минут ходьбы — и язычок сдвигается набок
1 бирки, видимо, было недостаточно. Поэтому производитель пришил 12 слоев
«Очевидно, сегодня не мой день на кухне»
В стиральных машинках с боковой загрузкой есть один недостаток: что-нибудь точно упадет на пол
- Я всегда держу пустую корзину на полу перед дверцей, чтобы ловить вещи. © mattreyu / Reddit
«Так происходит каждый раз, когда я открываю мороженое»
«Каждый раз во время стирки задаюсь вопросом, почему подкладка спортивного бюстгальтера не пришита»
- А мне еще нравится, когда она складывается пополам. © personofinterest18 / Reddit
Ох уж это бесконечное отрезание таких штуковин на одежде и игрушках
Бесящий момент, когда утюг начал выдавать «апельсиновый сок» вместо пара
Наверняка вы хоть раз заказывали 2 футболки одинакового размера у одного и того же продавца, а в итоге получали такое
«Если сложу ее в 2 раза, то будет слишком свободно, а если в 3 — слишком туго»
«Не понимаю, почему производители делают надписи „Шампунь“ и „Кондиционер“ трудночитаемыми»
- Плохо вижу без очков. Сбилась со счета, сколько раз я мыла волосы кондиционером. © Apprehensive_Cheek77 / Reddit
Вечная проблема найти брюки, когда у тебя есть и попа, и тонкая талия
- Эти шорты выглядят так, словно предназначены для кого-то с большой талией и совсем без ягодиц. © unknown author / Reddit
Даже в детских штанишках есть большие карманы, а в женских вообще нет
Как же раздражает, когда собачка на молнии цепляется за ткань
Зачем вообще делать перфорацию на коробке? Уже больше 30 лет она не работает как надо
А с какими раздражающими моментами в повседневной жизни вам приходится сталкиваться чаще всего?
Фото на превью anonymous_iii / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ человек, у которых есть вопрос к мирозданию: «Как можно было в XXI веке не придумать решение таких бесящих проблем?»
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