AdMe
AdMe

20+ человек, у которых есть вопрос к мирозданию: «Как можно было в XXI веке не придумать решение таких бесящих проблем?»

62-10

Технологии не стоят на месте: с каждым днем появляется все больше изобретений, призванных облегчить жизнь человека. Однако нередко в быту мы сталкиваемся с такими раздражающими вещами, что в голове возникает одно лишь недоумение: в XXI веке могли бы уже что-нибудь придумать с этим. Например, вечно вылезающие косточки бюстгальтера или целая пачка пришитых этикеток на воротнике любимого свитера.

«Именно поэтому я не ношу худи из женского отдела»

  • Ого, так вот почему девушки всегда носят толстовки своих парней. © LolBoyLuke / Reddit

«Не поверю, что такое происходит только со мной»

После высыхания на брюках остается белый налет

У многих женщин сейчас побегут мурашки по телу от одного лишь фото

«Теперь мне придется идти за вилкой, чтобы оторвать пленку»

«Ненавижу ручки кухонных ящиков! Они постоянно цепляются за мою одежду»

Нобелевскую премию тому, кто найдет решение проблемы. С какой стороны ни открой — там завернутая инструкция

«Такое со мной случилось впервые за все 3 года пользования сушилкой»

  • Ненавижу, когда это происходит. Последний раз мы раскручивали такой узел минут 20. © jakovasaursrex / Reddit

Достаточно 5 минут ходьбы — и язычок сдвигается набок

1 бирки, видимо, было недостаточно. Поэтому производитель пришил 12 слоев

«Очевидно, сегодня не мой день на кухне»

В стиральных машинках с боковой загрузкой есть один недостаток: что-нибудь точно упадет на пол

  • Я всегда держу пустую корзину на полу перед дверцей, чтобы ловить вещи. © mattreyu / Reddit

«Так происходит каждый раз, когда я открываю мороженое»

«Каждый раз во время стирки задаюсь вопросом, почему подкладка спортивного бюстгальтера не пришита»

Ох уж это бесконечное отрезание таких штуковин на одежде и игрушках

Бесящий момент, когда утюг начал выдавать «апельсиновый сок» вместо пара

Наверняка вы хоть раз заказывали 2 футболки одинакового размера у одного и того же продавца, а в итоге получали такое

«Если сложу ее в 2 раза, то будет слишком свободно, а если в 3 — слишком туго»

«Не понимаю, почему производители делают надписи „Шампунь“ и „Кондиционер“ трудночитаемыми»

  • Плохо вижу без очков. Сбилась со счета, сколько раз я мыла волосы кондиционером. © Apprehensive_Cheek77 / Reddit

Вечная проблема найти брюки, когда у тебя есть и попа, и тонкая талия

  • Эти шорты выглядят так, словно предназначены для кого-то с большой талией и совсем без ягодиц. © unknown author / Reddit

Даже в детских штанишках есть большие карманы, а в женских вообще нет

Как же раздражает, когда собачка на молнии цепляется за ткань

Зачем вообще делать перфорацию на коробке? Уже больше 30 лет она не работает как надо

А с какими раздражающими моментами в повседневной жизни вам приходится сталкиваться чаще всего?

Фото на превью anonymous_iii / Reddit
62-10
AdMe/Народное творчество/20+ человек, у которых есть вопрос к мирозданию: «Как можно было в XXI веке не придумать решение таких бесящих проблем?»
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
10