20+ человек, у которых есть вопрос к мирозданию: «Как можно было в XXI веке не придумать решение таких бесящих проблем?»

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Технологии не стоят на месте: с каждым днем появляется все больше изобретений, призванных облегчить жизнь человека. Однако нередко в быту мы сталкиваемся с такими раздражающими вещами, что в голове возникает одно лишь недоумение: в XXI веке могли бы уже что-нибудь придумать с этим. Например, вечно вылезающие косточки бюстгальтера или целая пачка пришитых этикеток на воротнике любимого свитера.

«Именно поэтому я не ношу худи из женского отдела»

Ого, так вот почему девушки всегда носят толстовки своих парней. © LolBoyLuke / Reddit

«Не поверю, что такое происходит только со мной»

После высыхания на брюках остается белый налет

У многих женщин сейчас побегут мурашки по телу от одного лишь фото

«Теперь мне придется идти за вилкой, чтобы оторвать пленку»

«Ненавижу ручки кухонных ящиков! Они постоянно цепляются за мою одежду»

Я разорвала свою ночнушку таким вот образом. Бесит! © missparis23 / Reddit

Нобелевскую премию тому, кто найдет решение проблемы. С какой стороны ни открой — там завернутая инструкция

«Такое со мной случилось впервые за все 3 года пользования сушилкой»

Ненавижу, когда это происходит. Последний раз мы раскручивали такой узел минут 20. © jakovasaursrex / Reddit

Достаточно 5 минут ходьбы — и язычок сдвигается набок

1 бирки, видимо, было недостаточно. Поэтому производитель пришил 12 слоев

«Очевидно, сегодня не мой день на кухне»

В стиральных машинках с боковой загрузкой есть один недостаток: что-нибудь точно упадет на пол

Я всегда держу пустую корзину на полу перед дверцей, чтобы ловить вещи. © mattreyu / Reddit

«Так происходит каждый раз, когда я открываю мороженое»

«Каждый раз во время стирки задаюсь вопросом, почему подкладка спортивного бюстгальтера не пришита»

А мне еще нравится, когда она складывается пополам. © personofinterest18 / Reddit

Ох уж это бесконечное отрезание таких штуковин на одежде и игрушках

Бесящий момент, когда утюг начал выдавать «апельсиновый сок» вместо пара

Наверняка вы хоть раз заказывали 2 футболки одинакового размера у одного и того же продавца, а в итоге получали такое

«Если сложу ее в 2 раза, то будет слишком свободно, а если в 3 — слишком туго»

«Не понимаю, почему производители делают надписи „Шампунь“ и „Кондиционер“ трудночитаемыми»

Плохо вижу без очков. Сбилась со счета, сколько раз я мыла волосы кондиционером. © Apprehensive_Cheek77 / Reddit

Вечная проблема найти брюки, когда у тебя есть и попа, и тонкая талия

Эти шорты выглядят так, словно предназначены для кого-то с большой талией и совсем без ягодиц. © unknown author / Reddit

Даже в детских штанишках есть большие карманы, а в женских вообще нет

Как же раздражает, когда собачка на молнии цепляется за ткань

Зачем вообще делать перфорацию на коробке? Уже больше 30 лет она не работает как надо