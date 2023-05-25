20+ человек угораздило попасть на такие странные собеседования, после которых у них еще долго будет глаз дергаться
Собеседования бывают разными. На одних чувствуешь себя комфортно, говоришь складно, хочешь быстрее приняться за работу. На других — невероятно нервничаешь, несешь чепуху и мечтаешь поскорее освободить помещение. А если еще и менеджер по подбору персонала попался с «сюрпризом», то пиши пропало.
- Решил сменить место работы. Откликнулся на подходящую вакансию. Собеседование длилось целых 5 часов. Пообещали перезвонить, но я уже не горел желанием там работать. А окончательно перехотел после посещения уборной: встретил знакомого, который трудился в той конторе и у него был ключ от туалета. Оказывается, у каждого сотрудника свой ключ, посторонним туда нельзя. Но смутило меня не это. Внутри обнаружил штук 20 рулонов, каждый из которых был подписан именем и фамилией сотрудника. Поржал и уехал домой из этого дурдома. © starper4ik / Pikabu
- Еще в 90-х устраивалась на работу секретарем. Спросили, какое у меня образование. Говорю, что высшее. Ответ убил: «Нам настолько умная секретарша не нужна!» © Olga Podkovyrina / ADME
- Я долго ждал, и сотрудники фирмы налили мне чашу кофе, а затем сразу же отправили в кабинет на интервью. Указали на довольно низкий стул в центре комнаты, даже кофе некуда было поставить. Напротив сидели 4 человека с каменными лицами и смотрели на меня сверху вниз. Я уже решил, что не хочу работать в компании, где играют в такие игры. И тут меня спросили, как скоро я смогу сменить место жительства, если они мне предложат работу. Фирма переезжает, и им нужно, чтобы я был всегда на подхвате. Я сказал, что даже не пришел бы на собеседование, если мне сообщили об этих требованиях заранее. © Paul Irving / Quora
- Случилось непредвиденное, и я вынужден был мотаться по собеседованиям в поисках работы. Вчера мне заявили: «Да, мы работаем с 9:00 до 18:00, но у нас не принято уходить в 18:00. Мы таких бездельников не любим». Ясно, идите лесом. © S.Egorov / Pikabu
- Пришла на собеседование в маленькую турфирму. Директор, она же владелица, сказала, что если она меня выберет, то я должна написать ей заявление о приеме на работу и второе заявление об увольнении, но без даты. А дату она поставит сама, когда посчитает нужным. © Elena Lutskaya
- Во время собеседования интервьюер делал себе маникюр канцелярским ножиком для открывания конвертов и любовался результатом. К слову, ногти у него были ужасные и обгрызенные. © Анна Шароватова
- Пришла я как-то на собеседование сразу после окончания учебы. Попросили диплом универа, я достала, отдала. Мужчина берет его, нюхает и спрашивает: «Что, вы на нем колбасу резали?» Чтобы сделать шуточное фото для соцсети, мол, диплом пригодился. Я сижу такая в шоке, ведь он полностью прав... Потом говорит, что за неделю я уже третья такая. © Палата № 6 / VK
- Пришла на собеседование, попросили подождать в коридоре на диване. Жду. Смотрю, пес ко мне идет. Я с ним поздоровалась, протянула руку, он мне эту руку облизал, погладила его. Оказалось, что это собака директора, а одним из вопросов на собеседовании был: «Вы собак боитесь?» © Nataliya Ostashko
- Тоже имею в своей копилке пример довольно странного собеседования. Начальник отдела попросил сесть подальше от него, потому что он «этого не любит». В итоге я сидел в другом конце кабинета и отчаянно напрягал слух, чтобы разобрать, что он там бормочет. © История Одной Песни / Yandex.Zen
- Вместе с однокурсницей проходили собеседование в школу. Я пошла первой. Битый час директриса мурыжила меня заковыристыми вопросами. Я на все ответила, но ее это, кажется, расстроило. С нотками отчаяния она спросила:
— А у тебя-то самой дети есть?
— Нет, я только университет окончила, еще не планировала.
— Ну и как ты тогда с детьми будешь работать? Не подходишь.
Соль в том, что у моей однокурсницы был ребенок, но ей отказали с аргументом: «Ну и как ты будешь с чужими детьми работать, если своему время уделять надо?»
- Я активно искала работу, ходила по всяким собеседованиям. Позвали в одну фирму. Со мной пришли еще 5 кандидатов. Дело было в конце мая, на улице жара. Сидели мы около ресепшена, пить хотелось жутко. В углу стоял кулер с водой, но не было стаканчиков. Я, уже изнывая от жары, подошла к девушке на ресепшене и спрашиваю:
— Извините, а у вас можно воды попить?
Она, не отрываясь от компьютера:
— Нет, эта вода для сотрудников и гостей офиса.
— Вам воды, что ли, жалко?
Девушка махнула рукой в сторону кулера:
— Да пожалуйста, мне не жалко. Все равно мы стаканчики не даем, да и нет их.
Я вернулась на свое место и тут же кое-что вспомнила. Подошла опять к девушке:
— Дайте, пожалуйста, чистый лист бумаги.
— Из принтера подойдет?
— Вполне!
Получив лист бумаги, сделала из него стаканчик, как на ОБЖ учили, налила в него воду из кулера, утолила жажду, выкинула стаканчик и пошла к своему месту. Девушка только глазами захлопала. Два чувака, которые со мной ждали, попросили показать, как я сделала стаканчик, и тоже, довольные, пошли воду пить. © Lampa***** / Pikabu
- Сегодня проходила собеседование в один университет. Я выдержала жесткий допрос комиссией. И ожидала всего. Но тут: «Мы с другими членами комиссии посовещались, и у нас разошлись мнения. Вы очень прикольно картавите. И мы тут придумали... скороговорки для картавых. Вперед!» Да, я минут 10 проговаривала «На горе Арарат...» и «Триста тридцать три тройки». Это было весело, но меня приняли. © Палата № 6 / VK
- Давно это было, обедал я в заводской столовке. Директор за соседним столом как раз проводил собеседование с парнем, который пришел устраиваться на раздачу. И вдруг ему на руку падает огромный таракан. Парень подпрыгивает, словно ужаленный, и как завопит: «А-а-а! Блин, что это за фигня?!» Потом, слегка придя в себя, садится и говорит директору: «Простите, я утратил хладнокровие». Директор ему: «Не, ну если вы от такого утратили хладнокровие, то вы нам, скорее всего, не подходите». © KingHawkins / Pikabu
- Только окончила колледж и искала работу. На одном из собеседований менеджер по персоналу пристально смотрела на мои ноги. А потом заявила, что на этой работе мне необходимо носить колготки. Самое интересное, что я и так была в них. Она продолжила рассказывать про дресс-код, а потом вдруг как ущипнет меня за ногу, вероятно, чтобы доказать, что у меня голые ноги. Я аж со стула вскочила. А она выпалила: «Извините!» Однако после такого обращения я отказалась от должности. © Eileen Donovan / Quora
- Я пришла на собеседование, и работодатель говорит: «Мне нужен человек, который впишется в команду. У нас хороший коллектив, и портить я его не хочу». Мне показалось это очень грубым, и я спросила, что он намерен делать. Он ответил: «Кто знает? Может, я найму кого-то сегодня, может, через год». © Charlotte La Fond / Quora
- Отправила резюме в известное издательство, пригласили на интервью. Я принесла примеры своих письменных работ. Женщина, проводившая собеседование, открыла при мне коробку с суши и сказала: «Мне нужно поесть, сейчас это важнее». Потом она спросила, на какую вакансию я претендую, и сказала, что у нее нет на это времени, потому что скоро на интервью подойдет группа Boyz II Men. Поняла, что не хочу работать на эту дамочку. © Warm-Thanks4059 / Reddit
- Лучшая подруга провалила собеседование. Узнала почему. Ей случайно попался на глаза листочек, где кадровик оставлял заметки о кандидатах. Про нее написал: «По рукам видно, что посуду моет сама». Господи, нормальные у нее были руки — ухоженные, с аккуратным маникюром! Да, посуду она моет сама. А еще убирает, застилает постель и расчесывается совершенно самостоятельно. У меня до сих пор вопрос: кого они искали, если была нужна принцесса, не приближающаяся к этой вашей мерзкой бытовухе?! © Elena Marchuk / ADME
- На собеседовании в музыкальном магазине мне задали вопрос: «Какой соус вы любите?» Позднее я решил поинтересоваться у одного из сотрудников, к чему вообще это спрашивали. Он сказал, что это специальный тест, который менеджер изобрел сам. По его мнению, он показывает, что за человек перед ним. © golioth0 / Reddit
- Пригласили на собеседование в другой город. Еду с двумя пересадками. Погода «очаровательная»: снег с дождем. Общаюсь с директором, он говорит, что ему было бы интересно со мной поработать, и спрашивает, когда я смогу выйти. Я, удивленно: «Мне, конечно, приятно это слышать, но давайте обсудим оплату моего труда». Ответ помню до сих пор: «А я об этом как-то не думал». © Aline Dichka / ADME
- Проходил собеседование на руководящую должность. Помимо меня и интервьюера, в комнате находился еще и ее ребенок. Он был очень громким и требовательным. Во время нашей беседы женщина взяла малыша на руки и принялась кормить грудью. Я вел себя так, будто все нормально и ничего не произошло. В итоге получил работу, но через полгода ушел, потому что принятие решений в компании было немного странным.
Мораль истории: когда ты на собеседовании, не игнорируй знаки. © Unknown author / Quora
- Давно дело было. Устраивался на работу программистом. Последнее собеседование у гендира — он хотел знать людей, которых нанимает. Прихожу, здороваемся, пауза. Он на меня смотрит — чувствуется, что по этикету надо бы спросить меня что-то по работе.
— Ты, — говорит, — кто по знаку зодиака?
Пауза уже с моей стороны. Необычное начало.
— Рак...
— Хм, — отвечает. Снова пауза. — Программист в Раке — это, наверное, хорошо. Давай документы. © kastec / Reddit
- На собеседовании дали лист бумаги, чтобы я записал свои реквизиты. В какой-то момент я заскучал и, заметив, что на обратной стороне листа что-то написано, перевернул его. Это была копия заявления бывшего сотрудника. Он писал, что увольняется, так как хочет продолжить учебу. У них не было чистой бумаги или что? © RhysOSD / Reddit
- На первом курсе искала подработку. Нашла вакансию помощницы садовода. Созвонилась, договорилась о собеседовании. Пришла по указанному адресу. Дверь открыл дядечка лет под 50. Он сразу сунул мне в руки посылку, листок с адресом и велел:
— Отвези сюда, да побыстрее.
— А что там?
— Зубы.
— Как зубы?!
— Ну протезы. Я их на заказ делаю. Отвези клиенту, это срочно.
Почему он не указал сразу, что ему нужен курьер, я так и не поняла, но дядечка был такой злой, что я просто побыстрее унесла оттуда ноги.
Иногда вопросы менеджера по персоналу могут показаться соискателю весьма неразумными. Например, когда он спрашивает: «Если бы вы были фруктом, то каким?» Но в действительности ему неважно, «яблоко» вы или «банан», — он просто проверяет вашу реакцию. Потому перед интервью не будет лишним ознакомиться с перечнем хитрых вопросов работодателей, чтобы с блеском пройти все проверки.
AdMe/Народное творчество/20+ человек угораздило попасть на такие странные собеседования, после которых у них еще долго будет глаз дергаться
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