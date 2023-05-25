20+ человек угораздило попасть на такие странные собеседования, после которых у них еще долго будет глаз дергаться

Собеседования бывают разными. На одних чувствуешь себя комфортно, говоришь складно, хочешь быстрее приняться за работу. На других — невероятно нервничаешь, несешь чепуху и мечтаешь поскорее освободить помещение. А если еще и менеджер по подбору персонала попался с «сюрпризом», то пиши пропало.

Иногда вопросы менеджера по персоналу могут показаться соискателю весьма неразумными. Например, когда он спрашивает: «Если бы вы были фруктом, то каким?» Но в действительности ему неважно, «яблоко» вы или «банан», — он просто проверяет вашу реакцию. Потому перед интервью не будет лишним ознакомиться с перечнем хитрых вопросов работодателей, чтобы с блеском пройти все проверки.