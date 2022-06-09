20+ человек, которые вложили в свои домашние растения не только любовь, но и щепотку юмора
Комнатные растения не только создают уют в жилище, но и оказывают положительное влияние на психологическое здоровье человека. Одни привыкли уставлять горшками с цветами весь подоконник, а другие просто довольствуются небольшим кактусом на компьютерном столе. Но есть такие владельцы домашней флоры, которые не отказывают себе в удовольствии проявить весь свой креатив и львиную долю юмора в оформлении маленького ботанического сада.
Мы в ADME с уважением относимся к тем людям, которые ни на секунду не упускают шанс хотя бы немного поднять настроение себе и другим с помощью простых домашних растений. А в конце статьи вас ждет шутливый бонус с абсолютно неприхотливым цветком.
«Ого, мое растение просто идеально подошло к горшку»
«Подруга сделала крошечный домик на своем домашнем дереве»
«Сын настоял на том, чтобы я сфотографировала его фигурку в крутых позах. Что ж, пусть позирует с деревьями»
«Мой новый горшок. Напечатан на 3D-принтере и раскрашен»
«Поселил этого маленького паучка на цветке, чтобы избавиться от проблемы с мучнистым червецом»
- Божечки, он выглядит так, словно ему не терпится приступить к работе. © sonofableebblob / Reddit
«Кошка проколола когтем цветок, и жена предложила вставить туда серьгу. Хотим напечатать на 3D-принтере попугая и крошечный сундучок с сокровищами»
«Решила, что мне нужны разноцветные горшки, поэтому сама разрисовала их. Я не художник»
- У меня для тебя новость: ты художник. © CosmonautTG / Reddit
«Купил на днях горшок для цветов. Решил повнимательнее рассмотреть рисунок»
«Вот такое у нас развлечение на работе»
«Мои прикольные держатели для растений»
«Нам было очень весело»
«Я просто одержим этим горшком»
- Кому нужно заплатить, чтобы такой же появился и в моей жизни тоже? © flingo2014 / Reddit
«Просто идеальный горшок для моего крестовника. Счастью нет предела!»
- Меня пугает тот факт, что у него есть ресницы. © distractonaut / Reddit
«Рамка для моих живых растений»
- Отличная идея! Я уже бегу в магазин. © Wolf_of_Seattle / Reddit
«Вот так моя мама хочет побыстрее избавиться от вредных веществ в доме»
«Когда я пересаживала свою сансевиерию, совсем забыла про этот стебель. И вуаля — вот идеальный новый дом для него»
«Он не любит, когда трогают его волосы, поэтому я дергаю за эти милые маленькие ножки»
- Этот горшок — крайняя необходимость, а не просто прихоть. © OnAHillside / Reddit
«Толком не знала, что делать с ненужными игрушками из киндер-сюрприза, так что теперь у меня горшки с маленькими динозаврами»
«Я люблю кошек и растения. Вот что из этого вышло»
Цветок просто счастлив
«Хочу познакомить вас с Антоном»
«Сделал себе кашпо для растений»
«Только что посадила эту маленькую монстеру для дочери»
Новый горшок-поросенок
- Ох, этот маленький хвостик... © SocialPapercut / Reddit
Бонус: «Сделала плюшевую игрушку для подруги. Зато никаких проблем с вредителями и солнечными ожогами»
А как вы оформляете свои домашние растения: просто и лаконично или креативно?