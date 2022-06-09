20+ человек, которые вложили в свои домашние растения не только любовь, но и щепотку юмора

Комнатные растения не только создают уют в жилище, но и оказывают положительное влияние на психологическое здоровье человека. Одни привыкли уставлять горшками с цветами весь подоконник, а другие просто довольствуются небольшим кактусом на компьютерном столе. Но есть такие владельцы домашней флоры, которые не отказывают себе в удовольствии проявить весь свой креатив и львиную долю юмора в оформлении маленького ботанического сада.

Мы в ADME с уважением относимся к тем людям, которые ни на секунду не упускают шанс хотя бы немного поднять настроение себе и другим с помощью простых домашних растений. А в конце статьи вас ждет шутливый бонус с абсолютно неприхотливым цветком.

«Ого, мое растение просто идеально подошло к горшку»

«Подруга сделала крошечный домик на своем домашнем дереве»

«Сын настоял на том, чтобы я сфотографировала его фигурку в крутых позах. Что ж, пусть позирует с деревьями»

«Мой новый горшок. Напечатан на 3D-принтере и раскрашен»

«Поселил этого маленького паучка на цветке, чтобы избавиться от проблемы с мучнистым червецом»

Божечки, он выглядит так, словно ему не терпится приступить к работе. © sonofableebblob / Reddit

«Кошка проколола когтем цветок, и жена предложила вставить туда серьгу. Хотим напечатать на 3D-принтере попугая и крошечный сундучок с сокровищами»

«Решила, что мне нужны разноцветные горшки, поэтому сама разрисовала их. Я не художник»

У меня для тебя новость: ты художник. © CosmonautTG / Reddit

«Купил на днях горшок для цветов. Решил повнимательнее рассмотреть рисунок»

«Вот такое у нас развлечение на работе»

«Мои прикольные держатели для растений»

«Нам было очень весело»

«Я просто одержим этим горшком»

Кому нужно заплатить, чтобы такой же появился и в моей жизни тоже? © flingo2014 / Reddit

«Просто идеальный горшок для моего крестовника. Счастью нет предела!»

Меня пугает тот факт, что у него есть ресницы. © distractonaut / Reddit

«Рамка для моих живых растений»

Отличная идея! Я уже бегу в магазин. © Wolf_of_Seattle / Reddit

«Вот так моя мама хочет побыстрее избавиться от вредных веществ в доме»

«Когда я пересаживала свою сансевиерию, совсем забыла про этот стебель. И вуаля — вот идеальный новый дом для него»

«Он не любит, когда трогают его волосы, поэтому я дергаю за эти милые маленькие ножки»

Этот горшок — крайняя необходимость, а не просто прихоть. © OnAHillside / Reddit

«Толком не знала, что делать с ненужными игрушками из киндер-сюрприза, так что теперь у меня горшки с маленькими динозаврами»

«Я люблю кошек и растения. Вот что из этого вышло»

Цветок просто счастлив

«Хочу познакомить вас с Антоном»

«Сделал себе кашпо для растений»

«Только что посадила эту маленькую монстеру для дочери»

Новый горшок-поросенок

Бонус: «Сделала плюшевую игрушку для подруги. Зато никаких проблем с вредителями и солнечными ожогами»