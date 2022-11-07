20+ человек, которые точно знают, что за крутыми украшениями не обязательно идти в ювелирный

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Украшения — такая же часть имиджа, как обувь, сумки и прическа. И для того, чтобы дополнить свой образ этой маленькой, но существенной деталью, совершенно не обязательно сканировать полки ювелирных магазинов. Герои нашей подборки показали, как терпение, руки из правильного места и немного удачи помогут преобразиться. А в конце вас ждет бонус с самыми «нестандартными» браслетами этого сезона.

«Купила брошь за £ 3. Нашла на ней пробу 925. Вот так она выглядит после чистки, даже камень стал ярче»

«Нашла кольцо на дне шкатулки в антикварном магазине. Оправу оставила, а камень заменила на этот изумительный опал»

«Сделал кольцо из африканского падука в тематике „Человека-паука“. Внутри спрятан отрывок из комикса. Что думаете?»

«„Змеиные“ сережки. Змейки сделала из полимерной глины и раскрасила акрилом»

«Это фамильное кольцо перешло ко мне от прабабушки, она родом из Англии. Вы когда-нибудь такое видели?»

Такие двусторонние кольца с камеями были популярны еще в начале 1900-х годов. Владелец может поворачивать его любой стороной: сегодня выбрать камею, а завтра— оникс. © dkb52 / Reddit



«Сделала серебряный брелок для ключей по эскизу дочки заказчицы. Выглядит волшебно»

«Распечатала себе украшение на 3D-принтере и покрасила золотой краской»

«Сделала заколки для волос в виде суккулентов из полимерной глины»

«Купила дочке, как мне казалось, бижутерию за $ 7. Потом перевернула, увидела надпись и пошла искать в интернете украшения от Nina Ricci»

В общем, пока не могу сказать точную стоимость. Поиск в интернете дал такой результат: Nina Ricci стоит, в зависимости от модели, от $ 30 до 1 500. © Velvetroses / Reddit

«Вышила подвески. Да, у меня много терпения»

«„Гранатовые сережки“, ядра вышиты бисером»

«Моей кошке исполнилось 3 года, поэтому я сделала нам браслеты дружбы»

«Сделала брошку в виде вишни из полимерной глины»

«Вдохновились с папой факультетом Слизерина и сделали cеребряное кольцо с изумрудом»

«Сделала браслет и серьги с мандаринами. Похожи на настоящие?»

«Мое первое деревянное кольцо — еще не идеальное, но я буду стараться работать над деталями»

«Клипсы для галстука, которые я купил за $ 1.

15-каратное золото, предположительно, середина XIX века»

Они сделаны в начале 1900-х годов, скорее всего до 1910 года. Подобные клипсы продавались примерно за $ 400. © UrbanRelicHunter / Reddit

«Нашел сегодня кольцо 1893 года»

«Сережки, вдохновленные часами Сальвадора Дали, каждая форма уникальна»

«Бабушка подарила мне эту подвеску много лет назад, а надпись „1928“ я заметила только сейчас. Кто-нибудь о ней что-то знает?»

«1928» — это название современного бренда, который делает украшения в винтажном стиле. © meatloafmadeoutofcat / Reddit

«Вырезала грибы из косточек авокадо»

Бонус № 1: «Сплел браслет из мармеладных червяков»

Бонус № 2: Браслет из кота