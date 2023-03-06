20+ фото, которые вдохновят сделать уборку даже тех, кто тряпку в руках ни разу не держал
Почти все люди любят чистоту, но мало кому нравится убираться. Однако даже наводить порядок можно с удовольствием, если хвалить себя за каждый очищенный уголок. Для того чтобы ощущение удовлетворения от выполненной работы было сильнее, стоит делать фото до и после, как большинство героев нашей статьи. Их пример способен мотивировать навести чистоту и порядок кого угодно.
«Нашел в самом дальнем углу самого глубокого ящика старую вафельницу. После 3 замачиваний в бытовой химии она начала принимать первозданный вид»
«Нашел в интернете рецепт теста. Полчаса у плиты — и горка авторских вафелек готова».
«Купила на барахолке шкатулку, а она оказалась с сюрпризом. Внутри были украшения. Вот колечко до и после чистки»
«Не идеально, но я чувствую себя просто умничкой!»
Когда в морозилке порядок, то отыскать нужное не так уж сложно
После уборки выяснилось, что на кухне вообще-то немало свободного места
Если забыть про суп на 2 недели, в нем может зародиться новая жизнь
«Отчистила до блеска старый сотейник, которому уже 28 лет. И почему я раньше этого не сделала?»
Не забывайте время от времени стирать наматрасники. Вот так выглядит вода после замачивания чехла на матрас после года его использования
«Я в командировке. Сегодня заселился в ведомственную квартиру, открыл духовку и нашел там сюрприз. Это наггетсы в виде динозавров. Пушистые уже»
Умываться в чистой раковине гораздо приятнее, чем в грязной
Осмотрите все дальние углы. Возможно, у вас тоже где-нибудь лежит тыква с Хеллоуина
Холодильник из нержавеющей стали до и после чистки
«16 часов и 9 мешков для мусора спустя моя комната стала почище»
Проверьте хлебницу — возможно, ваш батон уже тоже стал похож на портал в неизвестность
Не забывайте чистить вентиляторы
После 6,5 часов уборки из-под завалов мусора можно откопать кухню
После чистки ванная сияет как новенькая
Вот как будет выглядеть сливочный сыр «Филадельфия», если забыть его в холодильнике на полгода
Тостер после чистки сам на себя не похож
Даже не верится, что такую грязь можно отмыть
В чистой духовке и готовить приятнее
«Навела порядок в комнате после депрессии. Теперь можно ходить, не наступая на мусор»
«Пропылесосил плафоны. Я даже не знал, что они должны быть темно-серыми»
Люди, которых «укусила фея чистоты», способны преображать свое жилье и мир вокруг практически до неузнаваемости — как это сделали герои наших прошлых статей:
- 18 любителей чистоты, которые отмыли то, на что другие люди уже давно махнули рукой
- 20+ человек, в чьих руках засияло даже то, что годами было покрыто слоем грязи
- 17 любителей чистоты, которые не поленились и отмыли предметы от вековой пыли
- 20+ усердных людей, которые смыли толстый слой грязи и нашли настоящие сокровища
- 16 человек, которые проделали хорошую работу и отмыли то, что так давно в этом нуждалось
Фото на превью Dod_gee / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ фото, которые вдохновят сделать уборку даже тех, кто тряпку в руках ни разу не держал
Поделиться этой статьёй