20+ фото, которые вдохновят сделать уборку даже тех, кто тряпку в руках ни разу не держал

Почти все люди любят чистоту, но мало кому нравится убираться. Однако даже наводить порядок можно с удовольствием, если хвалить себя за каждый очищенный уголок. Для того чтобы ощущение удовлетворения от выполненной работы было сильнее, стоит делать фото до и после, как большинство героев нашей статьи. Их пример способен мотивировать навести чистоту и порядок кого угодно.

«Нашел в самом дальнем углу самого глубокого ящика старую вафельницу. После 3 замачиваний в бытовой химии она начала принимать первозданный вид»

«Нашел в интернете рецепт теста. Полчаса у плиты — и горка авторских вафелек готова».

«Купила на барахолке шкатулку, а она оказалась с сюрпризом. Внутри были украшения. Вот колечко до и после чистки»

«Не идеально, но я чувствую себя просто умничкой!»

Когда в морозилке порядок, то отыскать нужное не так уж сложно

После уборки выяснилось, что на кухне вообще-то немало свободного места

Если забыть про суп на 2 недели, в нем может зародиться новая жизнь

«Отчистила до блеска старый сотейник, которому уже 28 лет. И почему я раньше этого не сделала?»

Не забывайте время от времени стирать наматрасники. Вот так выглядит вода после замачивания чехла на матрас после года его использования

«Я в командировке. Сегодня заселился в ведомственную квартиру, открыл духовку и нашел там сюрприз. Это наггетсы в виде динозавров. Пушистые уже»

Умываться в чистой раковине гораздо приятнее, чем в грязной

Осмотрите все дальние углы. Возможно, у вас тоже где-нибудь лежит тыква с Хеллоуина

Холодильник из нержавеющей стали до и после чистки

«16 часов и 9 мешков для мусора спустя моя комната стала почище»

Проверьте хлебницу — возможно, ваш батон уже тоже стал похож на портал в неизвестность

Не забывайте чистить вентиляторы

После 6,5 часов уборки из-под завалов мусора можно откопать кухню

После чистки ванная сияет как новенькая

Вот как будет выглядеть сливочный сыр «Филадельфия», если забыть его в холодильнике на полгода

Тостер после чистки сам на себя не похож

Даже не верится, что такую грязь можно отмыть

В чистой духовке и готовить приятнее

«Навела порядок в комнате после депрессии. Теперь можно ходить, не наступая на мусор»