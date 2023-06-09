20+ фото, после просмотра которых придется заварить ромашковый чай, а иначе нервы не выдержат

Независимо от того, насколько у человека железные нервы, даже несущественная ерунда может вызвать раздражение. Например, расточительно обрезанная клубника, ломтик пиццы на ноутбуке или же небрежно разорванная коробка из-под сухого завтрака. В таких моментах главное — сохранять спокойствие и мыслить позитивно.

Того, кто так обращается с клубникой, следует выселить с этой планеты

«Это „огрызки“ по мнению моей жены».

«Муж говорит, что я какая-то ненормальная, раз у меня такое»

«Вчера весь день слышал, как детишки плескались в бассейне. Сегодня посмотрел на этот бассейн, и мне стало не по себе»

«Люди, которые разбили лагерь рядом с нами, оставили включенным генератор и этот прожектор до 3 часов утра. Было очень неприятно»

«Сын начальника ежедневно занимает 2 места на парковке для сотрудников»

«Вот так моя девушка сегодня ела свою пиццу»

«И правда, зачем мне видеть вручение дипломов своего брата?!»

«Вот как моя сестра нарезает лимоны»

Нарезать фрукты или овощи — это еще цветочки. Есть люди, у которых даже на роду написано держаться от кухни подальше.

«Я только что купил новый ноутбук за $ 2 тыс. Угадайте, где они додумались разместить кнопку вкл/выкл»

«Мои дети часто веселятся с друзьями, из-за чего сосед пожаловался в ТСЖ на то, что мы, должно быть, открыли частный детский сад»

«Здесь нет никакого детского сада. У меня просто есть дети и они любят играть с другими соседскими детьми!»

«Добрался до работы в шторм, чтобы узнать, что начальник забыл сообщить мне, что у нас сегодня выходной»

«Представляю вашему вниманию то, как мой парень открывает пачку с сухим завтраком»

«Мой банк отправил мне 28 писем по почте, чтобы проинформировать меня о том, что я отказался от получения бумажных выписок»

«Вот где теща решила оставить банан, который мой ребенок не доел»

«Мастер маникюра пытается доказать мне, что ногти получились одного цвета»

«Спасибо большое, курьерская служба доставки! Я и сам не понимаю, зачем нужно церемониться с таким очевидным грузом, как телевизор»

«Люди, перестаньте использовать компьютерные кабели, чтобы дать ногам отдохнуть»

«Вы не имеете никакого права называть ЭТО салатом!»

«Вот так моя мама заряжает свой телефон»

«Учителя, которые оставляют курсор на меню проигрывания, за что вы так с нами?»

«Мой парень считает, что это нормально — положить вот такое обратно в холодильник»

«Порой я просто не понимаю, как у моей жены протекает мыслительный процесс»