20+ колец, которые пользователи сети так любят, что готовы носить не снимая

Драгоценных колец много не бывает: каждое по-своему уникально и неповторимо. А вот любимых — тех, что хочется носить не снимая и надевать при каждом удобном случае, — по пальцам можно перечесть. Такие украшения на особом счету, они всегда занимают видное место в домашней коллекции.

Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, решивших похвастаться своими любимыми кольцами на весь интернет. А в бонусе покажем брошку, которая досталась девчушке буквально за красивые глаза.

«Это кольцо с аметистом добавляет сиреневый оттенок ко всем моим нарядам!»

«Кольцо c цитрином и золотыми самородками по бокам — мое второе любимое кольцо»

«Эта пара моя любимая, ношу каждый день. Оба кольца золотые, одно с бриллиантом, другое с бриллиантами и изумрудами»

«Мое любимое колечко с изумрудом»

«Бесконечно влюблена в эту прелесть с хризолитом!»

«Помолвочные кольца, доставшиеся мне по наследству, плюс мое с изумрудом»

«Cражалась за нее на аукционе, моя новая любовь»

«Кольцо моей матери со звездчатым сапфиром, рубином и золотом в оправе, сделанное ювелиром в 1970-х годах»

«Моя домашняя коллекция»

«Когда меня спрашивают, что изображено на кольце, я с гордостью отвечаю: „Это Иггдрасиль — древо жизни“»

«Просто одержима своим новым приобретением с морганитом»

«2 моих любимых кольца с опалом»

«Мои любимые украшения: морская жемчужина в оправе из белого золота и маленькие фиолетовые лунные камни в оправе из желтого»

«Серебряное кольцо в стиле ар-деко. Мое любимое, подходит ко всему»

«Хочу похвастаться украшением моей бабушки»

«Это кольцо ассоциируется у меня с весной. Я в восторге от мастерства, с которым оно сделано»

«Розовый сапфир с бриллиантом и синий с белым бриллиантом»

«Любимое винтажное ретро-кольцо»

«Оно мне очень дорого: число звездочек равно количеству членов нашей семьи»

«Коктейльное кольцо 1970-х годов из 18-каратного золота с аметрином. Сделано в Каире. Одно из моих любимых!»

Бонус: «В 4 года гуляла по улице в костюме цыпленка и напевала песенку. Увидев меня, прохожий дедушка сказал, что ничего милее в жизни не видел, и подарил мне эту брошку»

«Она со мной уже больше 30 лет и ничуть не потускнела и не облупилась!»