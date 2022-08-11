20+ крутых лайфхаков, за которые и Нобелевскую премию дать не жалко

Маленькие хитрости и бытовые премудрости могут по-настоящему упростить жизнь. Если раньше такие советы передавались из уст в уста или печатались в книгах по домоводству, то сегодня их можно найти в интернете и с помощью них решить множество насущных проблем нетривиально, но действенно.

Мы в ADME обожаем лайфхаки, которые помогают в различных сферах жизни, потому нарыли в сети новые хитрости для облегчения быта.

«Сделала из кефира обалденный творог (рецепт для ленивых, но умных): покупаете кефир в пакете, доводите до кипения в кастрюле с водой и сразу же снимаете с огня»

«Пакет с кефиром должен остыть в воде сам (поэтому лучше вскипятить его вечером и оставить остужаться на ночь). Утром вываливаете содержимое пакета в мелкое, как марля, сито, и оставляете стекать. Если любите творог понежнее — пусть стекает недолго, если хотите посуше — пусть постоит подольше. Вкус у такого творога обалденный».

«После стирки и сушки наматрасника остались катышки? От них можно быстро избавиться при помощи обычной расчески»

Одуванчики от комариных укусов

Вспомнила, что млечный сок свежесорванного одуванчика помогает от укусов. У меня кожа резко реагирует на повреждения припухлостями. Так вот сегодня в лесу была нещадно погрызена полчищами кровососов, чесалась, как блохастый бобик. Одуванчики помогли обрести спокойствие, опухоли спадали прямо на глазах. То же самое работает, если обожглись крапивой. © En0t.poloskun / Pikabu

«Дешевое решение проблемы звенящих ключей — болт и гайка»

Лайфхак для родителей

Рассказывайте детям на ночь менее интересную сказку, чем ваш супруг. Тогда они будут просить его почитать, а не вас. © MetteAngerhofer / Twitter

«Пролила на толстовку кофе, появились пятна. Купила самую обычную краску для джинсов, посмотрела видео в интернете, как можно покрасить вещь в технике тай-дай»

«Смешала краску в порошке с водой в бутылке из-под кефира. В крышке проделала дырочки, чтобы краска равномерно лилась на ткань. Завязала толстовку с помощью резинок и нитки, намочила, залила красителем, завязала в пакет и оставила на 2 часа. Потом прополоскала в ванной до чистой воды и постирала в машинке при 30 градусах. Вот итог. Я довольна».

«Резиновая обувь отлично ужимается и растягивается с помощью кипятка. Надо взять пару и варить в кастрюле 30–60 секунд, остудить, а потом примерить»

«Если нужно растянуть обувь, то после нагрева надо надеть ее на ногу в двух носках или потянуть в местах, где натирает. При необходимости или недостаточности растяжения процедуру нужно повторить».

«Мельхиор просто очистить с помощью соды и фольги. В любую емкость помещаете ложки-вилки, туда же кусочки фольги, несколько ложек соды и заливаете кипятком»

Лайфхак для работы

Недавно я надел наушники, в которых созваниваюсь с командой, и забыл их снять. Заметил прекрасную вещь: народ не беспокоит тебя по пустякам и говорит тише, когда ты в наушниках. А когда есть какие-то мелкие задачки, они сначала ждут, что ты снимешь наушники, а потом уходят решать их самостоятельно. Теперь сижу в наушниках большую часть времени. © fattybobcat / Pikabu

Когда нужно собрать мебель дома, но не можешь разобраться в фурнитуре

Чтобы удалить капли воска с тканевой поверхности, нужно положить на испачканное место бумажное полотенце и прогладить его горячим утюгом

Лайфхак для тех, кто без интернета жить не может

Если вы потеряли свой пароль от Wi-Fi, но тот все еще подключен к вашему телефону, нажмите «Поделиться паролем», сделайте скриншот QR-кода, а затем выполните поиск с помощью Google Lens. Он покажет ваш пароль от Wi-Fi. © S*****albutbaked / Reddit

Подушку для шеи можно использовать как подстаканник

«Мой сосед по квартире — гений!»

Для ценителей бутербродов с маслом и вареньем

Берете хлеб, мажете масло. А затем — внимание! — переворачиваете и мажете варенье с другой стороны. Этот финт позволяет избежать как стекания варенья с масла, так и стекания варенья через дырки в хлебе — они же маслом замазаны. И не надо держать бутерброд строго горизонтально. А также позволяет пропитать хлеб неприлично большим количеством варенья. © foxesmile / Pikabu

Вата и скотч отлично закроют небольшую рану

Чтобы не покупать новую насадку на швабру, можно использовать старый носок

Если места для длинных вещей нет, то их можно повесить на две вешалки

Совет для тех, кто вечно не может найти, куда положил вещи

Когда вы ищете что-то у себя дома или в офисе, то, как только вы это найдете, начните хранить этот предмет именно в том месте, где изначально начали искать. © LibrarianOutrageous / Reddit

«Закончилось место на бельевой веревке, но моя домработница нашла выход»

«У меня никогда не получалось разогреть одновременно две миски в микроволновке, пока моя мама не показала мне, как это сделать»

Как принимать единственно верное решение⁠⁠

Заметил одну интересную вещь. Если я никак не могу сделать выбор и оба варианта действий кажутся мне абсолютно одинаково заманчивыми, я подбрасываю монетку. Но! Я не смотрю, как она упала. Пока она еще в воздухе, я вдруг ловлю себя на том, что мне хочется, чтобы выпала какая-то конкретная сторона. Болею за нее. Именно в эту секунду становится ясно, чего именно я хочу. И уже неважно, что выпадет. © Alexograf / Pikabu

Очистить ванну от старого известкового налета можно с помощью уксуса, например 6%-го яблочного

Как вывести пятна от одуванчиков

«Обнаружила дочкину белую куртку, всю измазанную одуванчиками. Это мерзость, которая ничем не отстирывается. Решила попробовать средство для унитазов. Взяла чуток ватной палочкой и нанесла на самое маленькое и светлое пятнышко. Оно прямо на глазах стало исчезать. Между первым и вторым фото прошло не больше минуты. Состав ткани, согласно этикетке: полиэстер 100 % и нейлон 100 %. Как поведет себя средство на других тканях, не знаю, но мой эксперимент удался».