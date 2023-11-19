20+ крутышек, которые взяли и откопали в горах барахла маленькие сокровища

Историй про то, как люди отыскали на барахолке бриллианты или дизайнерскую одежду, довольно много. Трудно в них не поверить, когда счастливчики выкладывают фото с потрясающими вещицами, купленными за сущие копейки. И очень хочется оказаться на их месте.

А в конце статьи вас ждет бонус о том, что может произойти, если доверять своей интуиции даже в комиссионке.

«Урвала винтажную ночнушку всего за $ 8. Я чувствую себя в ней просто как ангел!»

«Моя родня готова биться за этот стол с барахолки, который я купил за $ 29. Но я его никому не отдам!»

«Нашла в комиссионке новое платье Karl Largerfeld всего за $ 12,5. Оно даже с бирками! Просто представьте меня на каблуках и с макияжем»

«Всего $ 55 за 4 кастрюли! Я летаю, я в раю»

Такой цвет называется «карибский», а сам набор стоит около $ 1,2 тыс. Отдать $ 55 за набор, который унаследуют ваши внуки, — это потрясающе!" © RoseCutGarnets / Reddit

«Эта футболка в магазине стоит $ 530. Почему? Я купила ее за $ 3 и считаю, что она очень модная, но максимально безвкусная»

«Никогда не влюбляйтесь в снежинки».

«Сегодня я купила на барахолке серьги из белого золота с бриллиантами за $ 4,99»

«Купила в комиссионке совершенно новое, с бирками, свадебное платье. Изначально оно стоило $ 1,3 тыс., но мне досталось за $ 99. Вот это находка!»

«Заплатил $ 40 за кресло для влюбленных. Одна из моих лучших находок за последнее время!»

«Урвала винтажную сумку Gucci всего за $ 4. А в кармашке обнаружился сюрприз — оригинальный чек о покупке сумки из 80-х годов»

«Этой сумке нужна действительно хорошая химчистка и немного любви, но за $ 4 это потрясающе!»

«Увидела в интернете, как кто-то хвастался, мол, нашел шарф Hermes за бесценок. Показала маме и спросила: „Почему это не я?“»

«После работы мамуля ушла в магазин и вернулась с этим шелковым платком. Моя мамочка — лучшая! Она купила его за $ 0,5. Не могу прочитать название, но это 100% шелк, а, главное, мамин подарок, поэтому он бесценен».

Это Oscar de la Renta. У меня целая коллекция таких платков. Они очень красивые и текстура потрясающая! © Golden_Mandala / Reddit

«Нашла сапожки John Fluevog за $ 11. И это мой размер!»

«Моя самая крутая находка — маленькое зеркальце для помады или блеска для губ. Я купила его лет 10 назад и ношу с собой всегда»

«Благодаря зеркальцу я могу всегда проверить, не испачкала ли лицо едой, если перекусываю во время рабочей смены».

«Перламутровый оперный бинокль и футляр от него. Сделан в Париже в 1896 году. Я купил эту винтажную вещицу всего за $ 10»

Крутой письменный стол из дерева всего за $ 10

«Вы купили бы свадебное платье от Vera Wang за $ 20 в комиссионном магазине, зная, что его реальная цена $ 1,5 тыс.?»

Да я бы развелась со своим мужем только для того, чтобы снова выйти замуж в этом платье! © lovethatssleeping / Reddit

«Купила винтажный женский костюм, пальто и юбку для стилизованного ужина, а в кармане нашла вот такой сюрприз»

«Приобрела 2 кукольных домика с мебелью на интернет-барахолке всего за $ 120. Там даже электричество работает!»

«Купила винтажное зеркало в комиссионке. Оно весит, наверное, тонну, а этикетка намекает на то, что вещица сделана в 40-50-х годах»

«Стулья достались мне всего за $ 40»

«Я не ожидала многого от комиссионки в пятницу вечером, но была приятно удивлена!»

«Тюлевое платье 90-х годов Gunne Saxe. Его нужно немножко подшить, но за $ 10 — это просто подарок».

«Подсвечник с лягушками стоил $ 7, но скидка в 40% убедила меня не проходить мимо»

«Год назад от нечего делать приобрел в комиссионке флейту за $ 15.Теперь моя дочь играет на ней в оркестре»

«Купила винтажные ковбойские сапоги Ralph Lauren Selene за $ 9. Новые такие стоят $ 1,5 тыс. Довольно круто!»

«30 лет назад папа подарил своей жене — моей маме — жемчужный браслет. Сегодня я нашла подходящее к нему ожерелье всего за $ ​​20»

«Никогда не думал, что мне достанется такое сокровище и всего-то за $ 100»

Зависть теперь окрашена в цвет пламени. © BibliophileMafia / Reddit

Бонус: в комиссионках всегда стоит доверять своей интуиции

Моя бабушка много лет назад работала в комиссионке. Однажды она принесла домой маленький кошелек и отдала его своей 5-летней дочке. В кошелечке оказалось кольцо с огромным фальшивым бриллиантом. Малышка тут же нацепила его, мол, смотрите все, какая красота! Кто-то из родственников, увидев украшение, посоветовал на всякий случай показать кольцо ювелиру. Бабушка считала это пустой тратой времени, но пошла. В итоге вся семья была в шоке, ведь оказалось, что гигантский бриллиант настоящий, а кольцо оценили в $ 10 тыс. Бабушка хранит его до сих пор. © Gun-nut0508 / Reddit