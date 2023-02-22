20+ находок, которые введут в ступор даже самых резвых умников
Взрослые люди не любят сюрпризы. Особенно если это пробитое в пути колесо или внезапно начавшийся дождь, которого не было в прогнозе погоды. А вот героям нашей подборки, наоборот, повезло, и они смогли найти в своих повседневных буднях нечто интригующее, доказав, что порой разные неожиданности тоже могут принести положительные эмоции.
«Пошел в магазин во время метели, а когда вернулся, обнаружил на машине вот такие странные следы»
- Скорее всего, там находятся все крепления и структура нижней части капота. Несколько слоев металла дольше всего сохраняют тепло, поэтому если автомобиль не успел остыть, то снег будет быстрее таять в более нагретых местах. © JPF04STi / Reddit
«Полка в шкафу нашего нового дома на самом деле перевернутая деревянная доска для спиритических сеансов»
- Каждый фильм ужасов должен с чего-то начинаться... © failinglikefalling / Reddit
- И это идеальное начало. © istheqthea / Reddit
«Я живу в отеле, и в моем номере датчик дыма обмотан полиэтиленовым пакетом»
В посылку случайно положили портативную рацию
«Ночью в мой двор прилетел цилиндр»
- Ты проверял, нет ли там кролика? Именно так они путешествуют на большие расстояния. © gotsnowart / Reddit
"Во дворе школы поставили таблички "мокрый пол", потому что сегодня было скользко"
В упаковке была пластиковая вилка с двумя короткими зубцами
Круги в облаках
Жизнь нашла свой путь в губке для мытья посуды
«Мне прислали куклу с крошечным телефоном, у которого разбит экран»
- Треснувший экран и 1 % зарядки? Ох уж эти кукольные вечеринки. © Antonskarp / Reddit
Один камень в патио совершенно сухой, а все остальные все еще влажные
«К контейнеру с лавровыми листьями, что я купил недавно, прилагался дозатор для мелких специй»
«Настоящий кусочек истории был найден мной при замене изоляции в подвале. Я отдал его владельцу, который сказал, что дом был построен в 1957 году. Это оказался чек из уже не существующего банка»
Камни на пляже выглядят как стрелочки
Осадок от чая похож на сидящую собаку
- Это Грим! *Кидает чашку в профессора Трелони.* © Lupercalcrt40k / Reddit
«Сделал этот снимок в самолете, пролетая над Францией. Похоже на глаз»
- Честно говоря, я думаю, что вы наткнулись на огромный незавершенный художественный проект, который еще не был анонсирован. © Abrahamlinkenssphere / Reddit
Кран в Мексике: ручка встроена не сверху или сбоку, а посередине водовыпуска
- Я из Мексики и всегда считал, что так делается во всем мире. Удивительно, что большинство людей не видело ничего подобного. © firebrand61793 / Reddit
Шоколад в защитном футляре
У банки есть еще одна крышка под крышкой
Наконец-то на этикетке честно и подробно указан состав колбасы
«Состав: говяжьи слюнные железы, лимфатические узлы и жир, приправы (паприка, соль, горчица, специи, чесночный порошок), вода, говядина, дистиллированный уксус, обезжиренная соевая крупа, нитрит натрия (для поддержания свежести), содержит сою».
Малюсенькие лестничные перила
«Кто-то оставил зуб на моем крыльце»
- Только зуб, весь зуб и ничего кроме зуба? © Bjarki56 / Reddit
«Друг нашел странный рисунок в бутылке 1936 года»
Фото на превью ARodOverrated / Reddit
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