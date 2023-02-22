20+ находок, которые введут в ступор даже самых резвых умников

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Взрослые люди не любят сюрпризы. Особенно если это пробитое в пути колесо или внезапно начавшийся дождь, которого не было в прогнозе погоды. А вот героям нашей подборки, наоборот, повезло, и они смогли найти в своих повседневных буднях нечто интригующее, доказав, что порой разные неожиданности тоже могут принести положительные эмоции.

«Пошел в магазин во время метели, а когда вернулся, обнаружил на машине вот такие странные следы»

Скорее всего, там находятся все крепления и структура нижней части капота. Несколько слоев металла дольше всего сохраняют тепло, поэтому если автомобиль не успел остыть, то снег будет быстрее таять в более нагретых местах. © JPF04STi / Reddit

«Полка в шкафу нашего нового дома на самом деле перевернутая деревянная доска для спиритических сеансов» ‎

«Я живу в отеле, и в моем номере датчик дыма обмотан полиэтиленовым пакетом» ‎

В посылку случайно положили портативную рацию

«Ночью в мой двор прилетел цилиндр» ‎

Ты проверял, нет ли там кролика? Именно так они путешествуют на большие расстояния. © gotsnowart / Reddit

"Во дворе школы поставили таблички "‎мокрый пол"‎, потому что сегодня было скользко"

В упаковке была пластиковая вилка с двумя короткими зубцами

Круги в облаках

Жизнь нашла свой путь в губке для мытья посуды

«‎Мне прислали куклу с крошечным телефоном, у которого разбит экран» ‎

Треснувший экран и 1 % зарядки? Ох уж эти кукольные вечеринки. © Antonskarp / Reddit

Один камень в патио совершенно сухой, а все остальные все еще влажные

«К контейнеру с лавровыми листьями, что я купил недавно, прилагался дозатор для мелких специй» ‎

«Настоящий кусочек истории был найден мной при замене изоляции в подвале. Я отдал его владельцу, который сказал, что дом был построен в 1957 году. Это оказался чек из уже не существующего банка» ‎

‎Камни на пляже выглядят как стрелочки‎

‎Осадок от чая похож на сидящую собаку

Это Грим! *Кидает чашку в профессора Трелони.* © Lupercalcrt40k / Reddit

«‎Сделал этот снимок в самолете, пролетая над Францией. Похоже на глаз»

Честно говоря, я думаю, что вы наткнулись на огромный незавершенный художественный проект, который еще не был анонсирован. © Abrahamlinkenssphere / Reddit

Кран в Мексике: ручка встроена не сверху или сбоку, а посередине водовыпуска

Я из Мексики и всегда считал, что так делается во всем мире. Удивительно, что большинство людей не видело ничего подобного. © firebrand61793 / Reddit

Шоколад в защитном футляре

У банки есть еще одна крышка под крышкой

Наконец-то на этикетке честно и подробно указан состав колбасы

«Состав: говяжьи слюнные железы, лимфатические узлы и жир, приправы (паприка, соль, горчица, специи, чесночный порошок), вода, говядина, дистиллированный уксус, обезжиренная соевая крупа, нитрит натрия (для поддержания свежести), содержит сою».

Малюсенькие лестничные перила

«Кто-то оставил зуб на моем крыльце»

Только зуб, весь зуб и ничего кроме зуба? © Bjarki56 / Reddit