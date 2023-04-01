20+ доказательств того, что в жизни на севере есть своя особенная романтика
В жизни на севере есть особая романтика: жгучие морозы компенсируются горячими сердцами местных жителей, северное сияние соперничает по красоте с громадными сосульками и сугробами. И именно сейчас, когда в большинстве стран и регионов уже вовсю властвует весна, хочется посмотреть на жизнь тех, кто еще лепит снеговиков и катается с горок.
5 минут на улице при —31 °C
«Выпал снег. Почти 2 метра в высоту на всем протяжении 30-метровой подъездной дорожки. Надо чистить»
«В эти выходные я уложила своего 9-месячного ребенка спать с полярным сиянием вместо ночника»
«Где-то за полярным кругом наткнулись на место стоянки местных оленеводов. Нас пригласили в чум и напоили чаем. Вот как там внутри»
«Шел на работе между зданиями. У нас морозец как раз стоял под —40 °C. Смотрю: снегири валяются на дороге. Думал, сбили. Нет, оказывается, живые. Замерзли просто»
«Дед Мороз оставил мне в подарок потрясающую картину на лобовом стекле»
Этот дикий гость как будто спрашивает: «Вкусное есть что-нибудь? А если найду?»
Так выглядит экипировка пожарного после работы в —30 °C
«У нас в городе наконец-то потеплело. Сегодня было всего —33...—36 °С, без тумана. А первое фото сделано при температуре воздуха около —50 °С»
«На улице —23 °C, какой-то сумасшедший катается на ватрушке. Я в шоке»
Снег на крыше выглядит как крылья ангелов
Cнеговичок высотой 11,6 м. А вам, как говорится, слабо?
«Сосед пытался откопать свою машину, но не смог»
Вид из окна офиса. И это вовсе не подвал
«Мы нашли самую большую сосульку их всех, что я когда-либо видел»
«Вчера снежная буря снесла входную дверь в моем гараже»
«На улице —32 °C, тушь размазана, сопли заморожены»
«Домик моего брата. Ему пришлось проехать 8 км на снегоходе, чтобы добраться сюда после недельной отлучки»
Когда термометр закончился, а мороз еще нет
«Как бы не проехать свою остановку в автобусе в —40 °C»
«Меньше чем за сутки выпало 75+ см снега. Мы едва видим очертания нашей Honda Civic справа от грузовика»
«Папа развлекается: он покрасил сосульки пищевым красителем»
Уходя, закрывайте все окна в машине, иначе утро может быть не добрым
«Мой кот после долгой прогулки по снегу»
На севере можно увидеть не только северное сияние, но и световые столбы
В ожидании весны
В зиме множество волшебных моментов, и мы уже не раз это доказывали:
- 20+ человек, которые могли бы выиграть конкурс на самое эпичное фото этой зимы
- 15+ фото от людей, которые провели эту зиму на максималках
- 20+ фото о том, как сурова и непредсказуема японская зима
- 22 фото из серии «Это Якутия, детка» из края, где столбики термометра опускаются до −65 °C
- 27 фото, которые можно было сделать только зимой
Фото на превью DreamsOw1 / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20+ доказательств того, что в жизни на севере есть своя особенная романтика
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