20+ доказательств того, что в жизни на севере есть своя особенная романтика

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В жизни на севере есть особая романтика: жгучие морозы компенсируются горячими сердцами местных жителей, северное сияние соперничает по красоте с громадными сосульками и сугробами. И именно сейчас, когда в большинстве стран и регионов уже вовсю властвует весна, хочется посмотреть на жизнь тех, кто еще лепит снеговиков и катается с горок.

5 минут на улице при —31 °C

«Выпал снег. Почти 2 метра в высоту на всем протяжении 30-метровой подъездной дорожки. Надо чистить»

«В эти выходные я уложила своего 9-месячного ребенка спать с полярным сиянием вместо ночника»

«Где-то за полярным кругом наткнулись на место стоянки местных оленеводов. Нас пригласили в чум и напоили чаем. Вот как там внутри»

«Шел на работе между зданиями. У нас морозец как раз стоял под —40 °C. Смотрю: снегири валяются на дороге. Думал, сбили. Нет, оказывается, живые. Замерзли просто»

«Дед Мороз оставил мне в подарок потрясающую картину на лобовом стекле»

Этот дикий гость как будто спрашивает: «Вкусное есть что-нибудь? А если найду?»

Так выглядит экипировка пожарного после работы в —30 °C

«У нас в городе наконец-то потеплело. Сегодня было всего —33...—36 °С, без тумана. А первое фото сделано при температуре воздуха около —50 °С»

«На улице —23 °C, какой-то сумасшедший катается на ватрушке. Я в шоке»

Снег на крыше выглядит как крылья ангелов

Cнеговичок высотой 11,6 м. А вам, как говорится, слабо?

«Сосед пытался откопать свою машину, но не смог»

Вид из окна офиса. И это вовсе не подвал

«Мы нашли самую большую сосульку их всех, что я когда-либо видел»

«Вчера снежная буря снесла входную дверь в моем гараже»

«На улице —32 °C, тушь размазана, сопли заморожены»

«Домик моего брата. Ему пришлось проехать 8 км на снегоходе, чтобы добраться сюда после недельной отлучки»

Когда термометр закончился, а мороз еще нет

«Как бы не проехать свою остановку в автобусе в —40 °C»

«Меньше чем за сутки выпало 75+ см снега. Мы едва видим очертания нашей Honda Civic справа от грузовика»

«Папа развлекается: он покрасил сосульки пищевым красителем»

Уходя, закрывайте все окна в машине, иначе утро может быть не добрым

«Мой кот после долгой прогулки по снегу»

На севере можно увидеть не только северное сияние, но и световые столбы