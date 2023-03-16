20+ родителей, у которых денечек выдался не из легких
Быть родителем — это значит не только делать умилительные фото малыша и с замиранием сердца смотреть на то, как он спит, но и каждую секунду быть готовым к чему угодно. Разрисованные вещи, сломанная техника, слайм в волосах — предугадать, куда детская фантазия заведет маленького шкодника на этот раз, практически невозможно.
«В выходные купила ребенку новую обувь, а он просто взял и бросил ботинок в камин»
«Спасибо, умные часики. Я дам ей знать»
«Громкость окружающего звука достигает 90 децибел. Около 30 минут в такой обстановке могут привести к временной потере слуха».
«Мой сын решил, что снять этикетки со всех консервов — отличная идея»
Семья уже час ищет ключи от машины, которые их ребенок закопал в песок
«Дочка просто сказала: „На, папочка“ — и положила эти крепежи мне в карман. Я понятия не имею, какой предмет мебели вот-вот рухнет»
Это мебельные шканты — крепежные элементы, используемые для изготовления мебели. — Прим. ред.
«Я отвернулась буквально на секунду, и мой сын решил приготовить омлет прямо в магазине»
Мамы так устают от быта, что на мелочи уже не обращают внимания
Когда малыш любит рисовать на всем, что под руку попадется
«Нашла ванную комнату вот в таком виде после того, как моя дочка и ее куклы Барби принимали ванну»
«Услышал, как сын моей невесты играл с кошкой и сказал: „О-о-о“. Вот как теперь выглядит 65-дюймовый телик, на который я копил 4 месяца»
«Внучке всего 2 недели, а она меня уже осуждает»
«2-летний сын сделал для меня пазл»
«Дочка нашла блестки»
«Мне 22 года, и я в целом здорова, но недавно у меня появилась грыжа межпозвоночного диска. Причина — укладывание дочки в кроватку»
«Вышла поставить жаркое в духовку. Вернулась, и сынуля вручил мне это. Не надо было оставлять свою сумочку в гостиной»
«Пока я готовила, сынок нашел мой кошелек и занялся декоративно-прикладным искусством»
«Сын моей подруги учудил: пока она спала, нашел ее краску для волос. Подруга проснулась, зашла в ванную и обомлела»
«Ребенок кинул грязную кошачью игрушку в мой кофе»
«Я 45 минут оттирала его художества»
«Не заметила, как малыш бросил в корзину для белья картонную книжку, и создала папье-маше внутри стиральной машины»
«Доченька нашла смесь для блинов, пока я была в душе»
«Наш двухлетка решил порисовать на лучших туфлях моей жены»
«Сын закинул свой игрушечный мячик в пустую бутыль для воды, и теперь я не могу этот мяч вытащить»
«Моя трехлетка решила накрасить помадой все, кроме губ»
Малыши как будто созданы для того, чтобы испытывать терпение взрослых на прочность, и вот еще несколько небанальных тому доказательств:
- 17 детей, проделки которых могут вынести только родители с уровнем терпения «тибетский монах»
- 16 детей, от чьей непосредственности любой родитель не сможет сдержать улыбку
- 20+ детей, от выходок и проделок которых уже не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться
- 20+ неугомонных детей, чьи родители обучались спокойствию у монахов Шаолиня, не иначе
- 15+ малышей, чьи проделки могли бы сопровождаться аплодисментами и смехом за кадром
Фото на превью Naiprin / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20+ родителей, у которых денечек выдался не из легких
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