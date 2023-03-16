20+ родителей, у которых денечек выдался не из легких

Быть родителем — это значит не только делать умилительные фото малыша и с замиранием сердца смотреть на то, как он спит, но и каждую секунду быть готовым к чему угодно. Разрисованные вещи, сломанная техника, слайм в волосах — предугадать, куда детская фантазия заведет маленького шкодника на этот раз, практически невозможно.

«В выходные купила ребенку новую обувь, а он просто взял и бросил ботинок в камин»

«Спасибо, умные часики. Я дам ей знать»

«Громкость окружающего звука достигает 90 децибел. Около 30 минут в такой обстановке могут привести к временной потере слуха».

«Мой сын решил, что снять этикетки со всех консервов — отличная идея»

Семья уже час ищет ключи от машины, которые их ребенок закопал в песок

«Дочка просто сказала: „На, папочка“ — и положила эти крепежи мне в карман. Я понятия не имею, какой предмет мебели вот-вот рухнет»

Это мебельные шканты — крепежные элементы, используемые для изготовления мебели. — Прим. ред.

«Я отвернулась буквально на секунду, и мой сын решил приготовить омлет прямо в магазине»

Мамы так устают от быта, что на мелочи уже не обращают внимания

Когда малыш любит рисовать на всем, что под руку попадется

«Нашла ванную комнату вот в таком виде после того, как моя дочка и ее куклы Барби принимали ванну»

«Услышал, как сын моей невесты играл с кошкой и сказал: „О-о-о“. Вот как теперь выглядит 65-дюймовый телик, на который я копил 4 месяца»

«Внучке всего 2 недели, а она меня уже осуждает»

«2-летний сын сделал для меня пазл»

«Дочка нашла блестки»

«Мне 22 года, и я в целом здорова, но недавно у меня появилась грыжа межпозвоночного диска. Причина — укладывание дочки в кроватку»

«Вышла поставить жаркое в духовку. Вернулась, и сынуля вручил мне это. Не надо было оставлять свою сумочку в гостиной»

«Пока я готовила, сынок нашел мой кошелек и занялся декоративно-прикладным искусством»

«Сын моей подруги учудил: пока она спала, нашел ее краску для волос. Подруга проснулась, зашла в ванную и обомлела»

«Ребенок кинул грязную кошачью игрушку в мой кофе»

«Я 45 минут оттирала его художества»

«Не заметила, как малыш бросил в корзину для белья картонную книжку, и создала папье-маше внутри стиральной машины»

«Доченька нашла смесь для блинов, пока я была в душе»

«Наш двухлетка решил порисовать на лучших туфлях моей жены»

«Сын закинул свой игрушечный мячик в пустую бутыль для воды, и теперь я не могу этот мяч вытащить»