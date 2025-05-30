16 комиксов, где всю логику ставит под сомнение одно «но»

Художники
1 час назад

Во многих сферах жизни не бывает лишним посмотреть на окружающий мир под другим углом. А лучше это делать с юмором. Именно этим и занимается Антон Гудим в своей серии комиксов под названием «Да, но». А мы не упускаем возможность поделиться свежей порцией его работ с вами.

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«Соль и песок: Скраб для ног»

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Кошачья прислуга
9 часов назад

О да. И еще про барьеры забыли. В столице понижающиеся уровни перед переходами есть, тут ок, а в других городах, начиная с областных - только в самом центре города, дальше - учись паркурить.

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Светлана БМВ
10 минут назад

King size отлично подходит для лета. Перекатываешься нна свободную половину кровати, а там постель прохладная. И без всяких "но".

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«Королевский размер»

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Рыжесть
4 минуты назад

Не, я согласна с тем, что пододеяльник это дорога в Нарнию. Но чтоб одеяло так в нем перевернуть...
Ну неее

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Suomi-NPP
8 часов назад

Это как с красивым нижним бельем - никто не видит, но чувствуешь себя иначе ))

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А если вам не хватило, то держите еще порцию комиксов на эту тему.

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