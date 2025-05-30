16 комиксов, где всю логику ставит под сомнение одно «но»

Во многих сферах жизни не бывает лишним посмотреть на окружающий мир под другим углом. А лучше это делать с юмором. Именно этим и занимается Антон Гудим в своей серии комиксов под названием «Да, но». А мы не упускаем возможность поделиться свежей порцией его работ с вами.