16 комиксов, где всю логику ставит под сомнение одно «но»
Во многих сферах жизни не бывает лишним посмотреть на окружающий мир под другим углом. А лучше это делать с юмором. Именно этим и занимается Антон Гудим в своей серии комиксов под названием «Да, но». А мы не упускаем возможность поделиться свежей порцией его работ с вами.
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«Соль и песок: Скраб для ног»
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О да. И еще про барьеры забыли. В столице понижающиеся уровни перед переходами есть, тут ок, а в других городах, начиная с областных - только в самом центре города, дальше - учись паркурить.
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Вы меня извините,но я лучше послушаю как надрываются рокеры,чем слушать ор детей.
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Ну а как иначе,если уведомления могут приходить в любой неподходящий момент.
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Я так не люблю пдф меню. Я люблю есть глазами, да и не засорять лишний раз память устройства
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и зеленая шоколадка с зелёным же тортиком - тоже для похудения. 😆
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King size отлично подходит для лета. Перекатываешься нна свободную половину кровати, а там постель прохладная. И без всяких "но".
«Королевский размер»
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О, вот это прямо боль-боль. Поэтому покупаю все хлебобулочные изделия только в упаковке.
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Я обожаю кунжут. Если осыпался - не беда, соберу и съем с тарелки.
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Не, я согласна с тем, что пододеяльник это дорога в Нарнию. Но чтоб одеяло так в нем перевернуть...
Ну неее
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Это как с красивым нижним бельем - никто не видит, но чувствуешь себя иначе ))
А если вам не хватило, то держите еще порцию комиксов на эту тему.