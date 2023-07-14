20+ шикарных обручальных колец, которые способны покорить любое сердечко

В детстве мы зачитывались сказками, которые погружали нас в мир волшебства, где принцы и принцессы клялись друг другу в вечной любви и обменивались обручальными кольцами. Но и в реальной жизни у нас есть возможность создать собственную уникальную историю. Ее частью может стать выбор обручального кольца, в дизайне которого легко воплотить давние мечты и индивидуальный стиль. В этой статье мы сделали подборку потрясающих обручальных колец, которые не только символизируют любовь пары, но и ошеломляют своей оригинальностью.

«Надеюсь, ей понравится!»

Ты делаешь предложение с кольцом или с собакой? © LazyCat7 / Reddit

Это очень хорошая собачка. Моя бы съела кольцо. Немедленно. © fuzzychiken / Reddit

«Мы вместе с парнем придумали дизайн кольца на нашу помолвку»

«Мое обручальное кольцо — это ловушка»

«Это кольцо точно не для всех, ведь вместо камня я добавила туда зуб жениха»

Каждому свое, конечно. Но лично я предпочитаю драгоценные камни в центре, а не зуб. © Inevitable_Thing_270 / Reddit

«На свадьбу я подарил жене дорогущее кольцо с бриллиантом. Она мне купила недорогое, из вольфрама со схемами. Мы оба угадали с выбором»

«Нашел в пустыне кусок магмы из вулкана и сделал из него помолвочное кольцо для своей невесты»

«Мы не можем позволить себе настоящее кольцо, поэтому он сделал предложение так — в виде письма, основанного на моей любимой песне „Бумажные кольца“. Я счастлива»

«Я не очень люблю украшения или блестки, поэтому очень рада, что нашла кольцо, которое подходит мне. Оно с портретной огранкой»

«Делюсь помолвочным кольцом своего жениха, которое сделано из золота и метеорита»

«Мое кольцо — семейная реликвия. Изумруд весом чуть более 5 карат из кулона моей ушедшей бабушки, а также бриллианты от моего жениха»

«На первом свидании мы смотрели фильм „Лего“, поэтому он сделал мне кольцо на заказ, которое имитирует руки людей из конструктора»

«Я сделал помолвочное кольцо аж с 3 камнями. Первый — от мамы невесты, 2 других — от ее бабушек»

«Я знала, что парень хочет попросить моей руки, но понятия не имела, как это произойдет. Кольцо он сделал сам. Его вдохновила картина „Звездная ночь“ Ван Гога»

«Моя свадьба в октябре. Я работаю кузнецом почти 15 лет, так что решил выковать собственное обручальное кольцо из дамасской стали»

«Я хотела почувствовать себя императрицей в темной башне»

«Мне нравится кольцо, которое мой жених сделал для меня. Украшение похоже на маленький тюльпан»

«Мы не хотели обычные кольца, поэтому выбрали такой вариант»

«Никогда не хотела кольцо с бриллиантом. Поэтому мое — особенное и недорогое. Само кольцо от бабушки, а драгоценные камни я получила от членов семьи»

Ого, мне нравится идея. Такое украшение стоит передавать из поколения в поколение. © evagarv / Reddit

«Сделал для своей невесты такое кольцо, и оно получилось восхитительным! Я знаю, что это не совсем традиционно, но и мы не традиционные люди»

«Я ношу кольцо прабабушки, ему около 100 лет. Мне подарила его бабушка, которой уже нет со мной. Когда оно на мне, я чувствую, что бабушка словно все еще рядом»

«Мои нестандартные помолвочные и обручальные кольца»