20 случаев, когда онлайн-заказ обернулся таким сюрпризом, от которого захотелось засмеяться сквозь слезы
Согласно последним оценкам, популярность онлайн-покупок неуклонно и очень быстро растет. И это несмотря на то, что заказы, сделанные в интернете, порой преподносят не совсем приятные сюрпризы. Можно получить, например, сломанный товар или вообще не тот, который заказывал. А иногда посылка и вовсе оказывается пустой. Еще и служба доставки не всегда работает безупречно. Вот 20 подобных случаев.
«Заказал шоколадки на нашу годовщину»
«Заказала набор Lego в интернете»
«К счастью, я позвонила в магазин и они прислали замену».
«Подруга заказала джинсы в интернете. Когда заказ пришел, она, не успев их примерить, сразу поняла, что петля для пуговицы ненастоящая»
- Просто возьмите острые ножницы. Скорее всего, это просто производственная ошибка. Я знаю о чем говорю, так как сама много шью. Они просто забыли вырезать. © whatIfYoutube / Reddit
«Я заказал до смешного маленькую чашку в виде Громита. Вот она по сравнению с чашкой в виде Уоллеса»
«Я заказал кое-какие комплектующие для компьютера. Когда их доставили, я с волнением открыл посылку и понял, что мне прислали кошачий корм. А ведь у меня даже нет кота»
«Заказал б/у книгу. В объявлении было указано, что она в „очень хорошем“ состоянии»
«Тот, кто отправлял мой интернет-заказ, наверное, был немного голоден или же хотел попробовать новый вкус Oreo»
«Кстати, это печенье со вкусом булочки с корицей».
«Заказала 2 чашки в подарок. Вот как мне их доставили»
«Заказала диванчик, но получила только его половину»
«Купил набор Lego за $ 850, но вместо него получил эту подделку»
«Заказал „свежие“ бананы»
«Заказала в интернете календарь на 2023 год. Первая страница — март»
«Я заказала кроссовки, и мне их доставили с прикрепленным противокражным замочком»
«Заказал в интернет-магазине оперативную память для компа. Вместо нее мне выслали резинку для волос. Заказал замену... Теперь у меня две резинки, а оперативки так и нет»
«Заказал в интернете фигурку Танджиро за € 39,99. Должно было прийти то, что изображено на коробке, но вот что мне пришло»
«Заказал новый телевизор. Снял защитный чехол только тогда, когда повесил на стену»
«Мама заказала эту странную игрушку в интернете. И все равно подарила ее внучке моего отчима, сказав, что это „особенная малышка“»
«Заказал новую клавиатуру, а мне прислали носки»
«Заказала игральные карты, но почта забрала содержимое и доставила мне пустую коробку»
«Заказал новые кеды Vans, а получил чьи-то вонючие старые кроссовки Reebok»
Вы думаете, такое случается не часто? Да сплошь и рядом, вот вам еще несколько десятков «везунчиков», которые 100 раз подумают, перед тем как снова что-то покупать по интернету«
- 18 человек, которые выбрали онлайн-доставку, но никогда не предугадали бы результат
- 25 человек, которые рискнули заказать товары в интернете и уже тысячу раз пожалели об этом
- 20+ случаев, когда ожидание того не стоило
- 20 человек, которые думали, что все эти «ожидание-реальность» не про них, и решились на покупки в интернете
- 20+ случаев, когда ожидание в пух и прах разбилось о суровую реальность
Фото на превью ItsDaiisy / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 случаев, когда онлайн-заказ обернулся таким сюрпризом, от которого захотелось засмеяться сквозь слезы
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