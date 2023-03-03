20 случаев, когда онлайн-заказ обернулся таким сюрпризом, от которого захотелось засмеяться сквозь слезы

Согласно последним оценкам, популярность онлайн-покупок неуклонно и очень быстро растет. И это несмотря на то, что заказы, сделанные в интернете, порой преподносят не совсем приятные сюрпризы. Можно получить, например, сломанный товар или вообще не тот, который заказывал. А иногда посылка и вовсе оказывается пустой. Еще и служба доставки не всегда работает безупречно. Вот 20 подобных случаев.

«Заказал шоколадки на нашу годовщину»

«Заказала набор Lego в интернете»

«К счастью, я позвонила в магазин и они прислали замену».

«Подруга заказала джинсы в интернете. Когда заказ пришел, она, не успев их примерить, сразу поняла, что петля для пуговицы ненастоящая»

Просто возьмите острые ножницы. Скорее всего, это просто производственная ошибка. Я знаю о чем говорю, так как сама много шью. Они просто забыли вырезать. © whatIfYoutube / Reddit

«Я заказал до смешного маленькую чашку в виде Громита. Вот она по сравнению с чашкой в виде Уоллеса»

«Я заказал кое-какие комплектующие для компьютера. Когда их доставили, я с волнением открыл посылку и понял, что мне прислали кошачий корм. А ведь у меня даже нет кота»

«Заказал б/у книгу. В объявлении было указано, что она в „очень хорошем“ состоянии»

«Тот, кто отправлял мой интернет-заказ, наверное, был немного голоден или же хотел попробовать новый вкус Oreo»

«Кстати, это печенье со вкусом булочки с корицей».

«Заказала 2 чашки в подарок. Вот как мне их доставили»

«Заказала диванчик, но получила только его половину»

«Купил набор Lego за $ 850, но вместо него получил эту подделку»

«Заказал „свежие“ бананы»

«Заказала в интернете календарь на 2023 год. Первая страница — март»

«Я заказала кроссовки, и мне их доставили с прикрепленным противокражным замочком»

«Заказал в интернет-магазине оперативную память для компа. Вместо нее мне выслали резинку для волос. Заказал замену... Теперь у меня две резинки, а оперативки так и нет»

«Заказал в интернете фигурку Танджиро за € 39,99. Должно было прийти то, что изображено на коробке, но вот что мне пришло»

«Заказал новый телевизор. Снял защитный чехол только тогда, когда повесил на стену»

«Мама заказала эту странную игрушку в интернете. И все равно подарила ее внучке моего отчима, сказав, что это „особенная малышка“»

«Заказал новую клавиатуру, а мне прислали носки»

«Заказала игральные карты, но почта забрала содержимое и доставила мне пустую коробку»