20+ твитов, при чтении которых каждый родитель украдкой смахнет слезу
Выполнение домашних заданий вместе с детьми, их нежелание убираться в своей комнате и капризы по пустякам — все это не понаслышке знакомо родителям. В твитах из этой подборки привычные ситуации поданы так жизненно и с такой иронией, что хочется не то сочувственно вздохнуть, не то похохотать от души.
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А вот следующие пользователи привыкли подмечать везде иронию и юмор. И их твиты о непредсказуемых женщинах не могут не вызывать улыбку.
AdMe/Народное творчество/20+ твитов, при чтении которых каждый родитель украдкой смахнет слезу
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