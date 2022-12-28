20+ занимательных фактов, после прочтения которых только и остается воскликнуть: «Ничего себе!»

Есть настолько любопытные люди, что их хлебом не корми — дай выведать что-то новое об окружающем мире. А потом эти всезнайки спешат поделиться со всеми своими открытиями или фактами, которые мало кто слышал. Например, что хочет сообщить собака, когда специально чихает, или как выглядит мама племянников Скруджа Макдака.

1. Если вдруг кто-то не знал, как выглядит коляска для шестерых детей

2. В Республике Фиджи в обороте используется 7-долларовая банкнота

3. У сов глаза не шаровидные, а в форме цилиндров

Совы не могут вращать глазами, потому что их органы зрения представляют собой цилиндры, а не шары. Именно поэтому в процессе эволюции эти ночные птицы научились поворачивать голову на 270 ° влево-вправо и на 90 ° вверх-вниз.

4. Старые книги источают особый запах из-за лигнина — соединения в древесной основе бумаги. Когда он разрушается, издает слабый ванильный аромат

5. Мы привыкли к тому, что рафинад существует в виде кубиков. А есть и в виде 6-угольных призм

6. В 1831 году шведский флот высадил более 300 тыс. дубов, чтобы через 100 с лишним лет использовать их для строительства кораблей. Этот лес растет до сих пор

7. Детеныш кита растет не по дням, а по часам. Буквально

Новорожденные синие киты — большие детки в прямом смысле слова. При рождении они весят 2200–2700 кг. Молоко кормящей самки синего кита содержит от 35 до 50 % молочного жира, благодаря этому детеныш набирает вес со скоростью до 4,5 кг в час, или примерно 110 кг в сутки. Взрослые киты могут весить до 200 тонн.

8. Оказывается, у сов веки тоже покрыты перьями

9. Так вот как выглядит мама Хьюи, Дьюи и Луи — внучатых племянников Скруджа Макдака

Зовут ее Делла Дак. Она племянница Скруджа Макдака, сестра-близнец Дональда Дака и мать Хьюи, Дьюи и Луи. Делла Дак впервые появилась в комиксах в 1937 году. До анимационного дебюта в перезагрузке «Утиных историй» 2017 года Деллу не показывали ни в одном мультфильме. В результате до 2017 года об этом персонаже почти ничего не было известно.

10. Многие лазерные принтеры добавляют на бумагу едва заметные желтые точки, которые позволяют отследить источник распечатанного файла

Изначально машинный идентификационный код (MIC) был создан для того, чтобы лазерные принтеры не использовали для печати фальшивых денег.

11. Существует эффект тетриса, и он не очень приятный

Этот эффект проявляется сразу после завершения продолжительной игры в тетрис: когда игрок закрывает глаза, он видит, как падают фигурки тетриса.

12. Буквы и цифры на этих линзах видны, только когда очки отбрасывают тень

13. Когда собака чихает, она о чем-то сообщает

Собаки, когда играют с людьми или собратьями, иногда специально чихают. Так они дают окружающим понять, что нужно сделать перерыв. А игривое чиханье — это сигнал о том, что животное взволновано и хорошо проводит время. Как правило, такое чиханье представляет собой короткое фырканье, исходящее из носа, а не из легких.

14. Мало кто знает, что существуют красные бананы

По сравнению с наиболее распространенным сортом «кавендиш» красные бананы, как правило, меньше, имеют более толстую кожуру и более сладкий вкус. Но они и дороже желтых.

15. Во время гонки Гран-при Монако пропал бриллиант, закрепленный на болиде

В 2004 году, во время Гран-при Монако, гоночная команда Jaguar Racing и ее спонсоры решили произвести фурор. Они хотели пропиарить себя и фильм «12 друзей Оушена», проведя крупную рекламную акцию. Техники закрепили бриллиант размером с пуговицу на передней части авто, и гонка началась. Так случилось, что пилот болида слетел с трассы на 1-м же круге, врезавшись в стену. Спортсмен не пострадал, а вот бриллиант стоимостью $ 250 тыс. исчез, его больше никто никогда не видел.

16. В Египте в 2018 году около 17 тыс. пар развелись из-за увлечения одного из супругов игрой Candy Crush

17. Оказывается, вот как выглядят птенцы голубей

«Эти птенчики вылупились меньше недели назад из яиц размером с крупный виноград. Они быстро растут, потому что родители кормят их зобным молоком, которое производят только императорские пингвины, фламинго и, собственно, голуби».

18. Попкорн в кинотеатры доставляют в подобных блоках

19. В 2005 году Книга рекордов Гиннесса признала генеалогическую линию Конфуция самой длинной в истории

Генеалогическое древо Конфуция насчитывает 86 зарегистрированных поколений (более 1,3 млн человек) за 2 500 лет. Напомним, древнекитайский мыслитель жил с 551 до 479 года до н. э.

20. Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас родились в один день с разницей в 25 лет. И они женаты до сих пор

21. У электромобиля Volkswagen ID.4 на педали тормоза есть условный знак Pause, а на педали газа — Play

22. А вы знали, что апельсин — это гибрид помело и мандарина?

23. В Национальном музее Вроцлава (Польша) висит портрет человека, удивительно похожего на Роберта Де Ниро

24. В сувенирных магазинах Исландии продают исландский воздух в банках

25. Вот что происходит, когда собака узнает, как пользоваться дверным звонком

26. Если у актера есть татуировка на видном месте и она попадает в кадр фильма, то перед началом съемок ему нужно получить разрешение тату-мастера на показ его работы в киноленте

Такое правило возникло после выхода фильма «Мальчишник в Вегасе», в котором один из героев делает себе татуировку как у Майка Тайсона. Мастер, который набил это тату знаменитому боксеру, подал в суд на киностудию, заявив о нарушении авторских прав на его работу. Впоследствии Warner Bros. и татуировщик достигли мирового соглашения, условия которого не разглашаются. Но с тех пор все актеры обязаны брать разрешение у мастеров тату на демонстрацию их работ в кино.