20+ женщин похвастались обувью, которую им удалось отхватить. А нам теперь сидеть завидовать

Многие согласятся, что выбрать обувь по душе не такая уж простая задача. Ведь хочется заполучить пару, которая была бы удобной, долговечной, но при этом соответствовала нашему стилю и радовала глаз. А верх мечтаний — еще и во время ее покупки не полностью опустошить карман.

Мы в ADME искренне радуемся за героев данных снимков, которые обзавелись крутой обувью, и желаем им приятной ходьбы в ней. А в конце статьи вас ждет бонус о том, как можно сделать удобнее уже имеющиеся туфли.

«Я в восторге от туфель, которые купила в местном магазине всего за $ 5»

«Отхватила крутые сапоги со страусами»

«Нашла эти винтажные туфли Christian Dior за $ 7. Подскажите теперь, как уменьшить размер ноги»

«Завтра иду на свадьбу, нашла в благотворительном магазине туфли от Valentino за € 60. На коробке сохранился ценник — € 565»

«У меня просто нет слов. Это ботинки моей мечты! Нашла их в деревенской глуши и чуть не заплакала»

«Купила эти жуткие балетки за $ 4»

Обувь со светоотражающими бабочками. Ходить в ней не так уж и неудобно, как кажется со стороны

«Эти шлепанцы сделали меня чуточку счастливее. Может, кто-то разделит со мной радость»

«Отхватила оригинальные кроссовки Adidas из линейки Джереми Скотта с плюшевыми мишками за $ 5. Чтобы вы понимали: их среднерыночная цена — $ 654»

«Сапоги достались от бабушки. Приблизительно 1982 год. Натуральная кожа и мех внутри»

«Искала обувь с вышивкой, нашла вот этих красавцев»

Даешь диско! Прозрачные туфли 70-х годов на 15-сантиметровом каблуке. А внутри платформы — перекатывающиеся серебряные бусины

«В прошлой жизни я могла быть девушкой, которая позировала Чарльзу Гибсону»

«Мои первые Dr. Martens с барахолки»

«Удивительно, как купленная в Индии за $ 4 пара сандалий заставляет меня радоваться лету. Счастлива носить эту великолепную обувь»

«Все, что я знаю об этих винтажных туфлях, — то, что они очень красивые»

«Сегодня нашла эту прелесть за $ 6,99»

«Кажется, что я позаимствовала туфли у Барби. Они очень устойчивые, можно ходить по городским улицам. Мои ноги просто отдыхают»

«Неплохой улов. За $ 23 купила туфли Manolo Blahnik и платье в довесок»

«Купила на распродаже. Помогите идентифицировать»

Такая надпись от руки говорит о том, что туфли были изготовлены в 1960-е. © MoreShoyu / Reddit

Вдохновившись обувью известного бренда, девушка своими руками разрисовала туфли

Бонус: мужчина решил усовершенствовать туфли своей супруги

«Во время беременности у жены увеличилась стопа. Любимые туфли стали тесными. Вот что я придумал. Не могу дождаться, чтобы показать ей».