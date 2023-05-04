Как выглядят повседневные прически 20 звезд, которых мы привыкли видеть под софитами с роскошной укладкой

На красную дорожку знаменитостей собирает целая команда. И, конечно же, прическу им делают настоящие профессионалы. А уж они точно знают, как с помощью всяческих приспособлений и хитростей сделать локоны звездных див роскошнее, объемнее и даже длиннее. И нам стало любопытно, как в обычной жизни выглядят волосы селебрити.

Памела Андерсон

Леди Гага

Софи Тернер

Скарлетт Йоханссон

Эми Адамс

Эль Фэннинг

Нина Добрев

Дженнифер Лоуренс

Эмили Ратаковски

Белла Хадид

Николь Кидман

Эмми Россум

Анджелина Джоли

Дженнифер Энистон

Энн Хэтэуэй

Оливия Уайлд

Эмма Стоун

Дженнифер Лопес

Хайди Клум

Кирстен Данст

Как оказалось, многие звезды в обычной жизни совсем не парятся насчет укладок и предпочитают несложные прически или вообще распущенные волосы. Оно и понятно, ведь, как и у всех людей, у знаменитостей не всегда есть время на навороченную прическу, да и бегать по делам с ней не так уж удобно.