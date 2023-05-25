Девушка отказалась от городской жизни и в одиночку отремонтировала коттедж в лесу

Многие устают от суеты офисов и бесконечных потоков людей. После тяжелой рабочей недели душа требует спокойствия и умиротворения. Именно за этим Ханна Дагган и сбежала от суеты бетонных джунглей. Девушка приобрела участок, окруженный лесной чащей, вдали от дорог и посторонних глаз.

Решение осесть в одном месте и приобрести свой участок возникло спонтанно

Несколько лет Ханна путешествовала по разным местам нашей планеты на минивэне. «Минивэн купила спонтанно, так же было и с домом. Просто захотела, чтобы у меня было свое место, тогда и начала поиски». Ханна влюбилась в самый первый участок, который показала ей риэлтор, так что девушке даже не пришлось смотреть другие варианты.

Как в самой настоящей сказке, участок со всех сторон окружен лесом

Ближайший крупный город находится в 40 минутах езды от дома. Ханна ездит в основном за продуктами и в строительный магазин. Работает девушка онлайн, поэтому проблемы в отдаленности своего уютного уголка она не видит.

Как показало время, вкладываться в недвижимость — не то же самое, что вкладываться в минивэн: потребуется гораздо больше времени и средств

Первый взнос обошелся девушке намного дешевле, чем она ожидала. До этого Ханна снимала малюсенькую однокомнатную квартиру за $ 750 в месяц. Девушка внесла $ 11 700 и теперь платит $ 370 в месяц. За эти деньги блоггер получила участок в 15 акров и целых два домика.

Но самым удивительным в участке была даже не его цена



По мнению девушки, туалет — самое необычное место ее нового дома. «Да, вы правильно поняли, здесь есть окно во весь рост. Поверьте, ночью сходить в туалет — то еще приключение!». Но Ханну эта ситуация только веселит: «Предыдущие владельцы оставили мне бинокль!».

Работы предстояло много, ведь Ханна планировала остаться там жить, по крайней мере, до наступления холодов

Предыдущие владельцы не жили на участке постоянно. «Мне кажется, они даже не спали в самом доме. Может, выносили палатку и просто спали во дворе», — поделилась Дагган.

Но Дагган представила, каким мог бы быть дом, и принялась за ремонт

Нельзя сказать, что до этого девушка никогда не занималась переделками и ремонтом своими руками, ведь старый минивэн преобразился именно благодаря ее умелым ручкам.

Ханна научилась многому за время ремонта. Девушка даже сама постелила деревянный пол.

С течением времени домик очень преобразился. И вот результат двухлетней работы

Ханна проводила огромную работу над каждой комнатой: снимала линолеум, старую плитку, шкурила, красила, пилила, прикручивала. Со временем дом начал преображаться и выглядеть так, как хотела того блоггер. Например, гостиную Дагган оформила деревянными панелями и покрасила их в белый.

Подписчики Ханны боялись даже предположить, насколько страшно может быть в маленьком домике посреди леса ночью

«В основном, здесь просто спокойно. Иногда, конечно, бывают моменты, когда комментаторы оказываются правы. Но, благодаря тому, что долгое время я жила в минивэне, я как-то привыкла оставаться одна в таких безлюдных местах. Хотя поначалу, конечно, было страшно», — объясняет Дагган.

Зима в таком домике оказалась очень суровой

Каждый день девушке приходилось вставать в 5 утра, чтобы растопить дровяную печь и не замерзнуть на протяжении дня. Дом отапливается только одной печкой, и поэтому на зиму девушка планировала отправиться в путешествие.

Так и получилось: все попытки утеплить дом оказались тщетными и зимой девушке пришлось съехать, и продолжить работу над своим уголком уже весной.

Когда Дагган привела в порядок свой коттедж, она начала поиск нового проекта

Чуть больше полугода назад девушка начала просматривать объявления и вскоре приобрела еще одну загородную недвижимость. Ханна старается распределять свое время между обоими участками.

«Многие спрашивали, собираюсь ли я продавать свой первый участок. Ну, нет. Они кажутся такими разными, и я люблю их по-разному», — ответила девушка.