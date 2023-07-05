12 вещей, от которых у приезжих в Китае долго глаз дергается. А местные жители не представляют, как может быть иначе

Туристы, побывавшие в Китае, часто привозят с собой не только сувениры и яркие впечатления, но и рассказы об особенностях здешней жизни. Многое из того, к чему привыкли китайцы, кажется гостям из других стран чем-то странным и непонятным, как, например, героям заметок из бонуса к этой статье. Но при ближайшем рассмотрении кое-какие из этих бытовых привычек хочется позаимствовать — от них же сплошная польза.

Есть куриные лапки, чтобы выглядеть моложе

Туристы отмечают невероятную любовь китайцев к ночным рынкам, где за небольшие деньги можно найти весьма своеобразные деликатесы. И кое-какие из них употребляют в пищу не только ради гастрономического удовольствия. Я заметил, что многие девушки тут морщатся, но едят куриные лапки. Те самые, что у наших хозяек идут на выброс. Здесь считают, что содержащийся в них коллаген полезен для поддержания молодости кожи. © raysikh / Pikabu

Использовать стакан при чистке зубов

Китайцы всегда держат в ванной комнате пустые стаканы. В один из них они наливают воду, чтобы полоскать рот после того, как зубы будут почищены. Это решение избавляет их от необходимости каждый раз наклоняться к раковине и набирать воду в рот. А еще использование стакана дает возможность не расходовать без лишней надобности ценный природный ресурс.

Мыться только вечером

Во многих странах жители предпочитают принимать душ по утрам. Китайцы же обычно моются вечером. Им хочется, чтобы постельные принадлежности подольше оставались чистыми. Именно поэтому они и совершают гигиенические процедуры перед тем, как отправиться спать.

Не использовать банное полотенце

В сети как-то рассуждали о том, почему китайцы вытираются после душа небольшими полотенцами. Многие говорят, что причина в нежелании местных жителей тратить лишние ресурсы и усилия, чтобы ухаживать за габаритной вещью. Пользователи также допускают, что в Китае банное полотенце в принципе не рассматривается в качестве способа прикрыть наготу при переходе в спальню из ванной комнаты. Поэтому здесь действительно не видят необходимости покупать изделия большого размера. Главное, чтобы полотенцем можно было вытереться насухо.

Сушить одежду только на улице

В Поднебесной не считают необходимым покупать стиральную машину, которая умеет сушить вещи. Они задаются вопросом: «Зачем транжирить электроэнергию, если есть солнце?» По этой причине китайцы стараются организовать сушку белья где-нибудь на открытом воздухе. Они любят, когда постиранная одежда проветривается и приобретает свежий естественный аромат.

Делать ножные ванночки

Местные жители любят парить ноги перед тем, как лечь спать. Традиционная китайская медицина советует делать такие ванночки и добавлять в них специи. Это положительно влияет на общее состояние организма и его эмоциональный фон. Есть и официальное исследование, которое гласит, что эта процедура может помочь справиться с хронической усталостью и улучшить сон. Особенно полезны ванночки для ног женщинам, потому что дополнительно облегчают болезненные ощущения во время менструации.

Класть на обеденный стол газету

В Китае перед едой часто застилают обеденный стол газетой. Во время трапезы на нее складывают пищевые отходы: яичную скорлупу, кости от рыбы и кожуру овощей. Бумага быстро впитывает влагу и жир, так что у хозяев отпадает необходимость лишний раз вытирать стол после того, как за ним позавтракают, пообедают или поужинают. А газету выкидывают вместе с объедками.

Пить по утрам соевое молоко

У большинства жителей в западных странах утро начинается с чашки кофе. В Китае же этот напиток не столь популярен: не все местные полюбили его горьковатый вкус. Поэтому большинство китайцев по старинке отдает предпочтение молоку из сои. Стакан этого напитка и традиционная выпечка — вот распространенный вариант завтрака в Поднебесной.

Есть суп после основных блюд

Актриса Ян Гэ как-то пошутила на этот счет: «Дело в том, что мы, китайцы, хотим съесть побольше. После поедания твердой пищи в желудке остается много промежутков для жидких продуктов». И действительно, если представить сосуд, который предстоит заполнить водой и камнями, то сначала логичнее будет разместить в нем твердые предметы, а затем уже влить жидкость.

Не употреблять в пищу сырые овощи

Несмотря на то что местные жители стараются есть побольше овощей, они редко употребляют их в свежем виде. Здесь считают, что желудку тяжело справиться с большим количеством сырых плодов, и подобная привычка может привести ко вздутию живота. Специалисты говорят, что действительно не помешает подвергать особо жесткие овощи тепловой обработке. Так организму будет легче усвоить содержащиеся в них питательные вещества.

Не ходить в туалет в разгар застолья

В Китае считается дурным тоном встать из-за стола отправиться в уборную. Так что, если вы во время посиделок в ресторане с местными жителями вдруг почувствовали необходимость посетить туалет, лучше дождитесь окончания трапезы. Иначе окружающие будут смотреть на нарушителя этикета с явными неодобрением.

Гулять после еды

В Поднебесной говорят: «Сделаешь сотню шагов после еды, значит доживешь до 99 лет». Поэтому местные жители после ужина не садятся смотреть телевизор, а идут гулять в ближайший парк. Ученые одобряют эту привычку. Согласно их исследованиям, ходьба на полный желудок помогает снизить уровень сахара в крови лучше, чем прогулка до приема пищи.

Бонус: пользователи сети поделились впечатлениями о Китае

Я нашел на уличном рынке девушку, которая готовила еду и одновременно вела стрим. А вообще в китайском ТикТоке часто можно встретить топовых красавиц, которые картошку жарят или овощи на обочине дороги продают. Донатов получают миллионы просто. Нет никаких неиспорченных городской жизнью красавиц в китайских селениях, которые случайно выходят в прямой эфир. Это коммерческие проекты, разумеется. © raysikh / Pikabu

Мне на Хайнане бросилось в глаза, как необычно для нас в жару одеваются местные девушки. Включила в номере телевизор, попала на модно одетую ведущую музыкального канала. Камера опускается ниже красного мини-платья, а там черные теплые колготки в 100 ден. © Маркони / ADME

На Хайнане все поголовно пользуют балконы в качестве места отдыха — никаких складов хлама. Мы и сами там часто завтракали и наблюдали за жизнью вокруг: гамаки, шезлонги, столики и много людей, проводящих в них время. © Snail / ADME

