16 фото, которые круче любого блогера покажут повседневную жизнь в Швеции
Швеция славится своими замками, горнолыжными курортами, а еще это родина группы ABBA и знаменитого Карлсона. Люди здесь обожают соленую лакрицу и имбирное печенье и практикуют философию умеренности — лагом. Фото из этой статьи доказывают, что в Швеции еще немало вещей, которые могут поразить приезжих.
Празднование дня солнцестояния на самом деле и в фильме «Солнцестояние»
«Посчастливилось заснять гало»
Гало — это оптическое явление, при котором вокруг источника света (обычно солнца или луны) возникает светящееся кольцо из-за взаимодействия света с кристаллами льда.
В Швеции есть сеть магазинов, где продаются только лакричные конфеты
Шведские ультрамарафонцы решили вздремнуть перед тем, как продолжить бег
Эта полностью сделанная изо льда часовня каждый год тает, а на следующий год ее возводят снова
Благодаря такой схеме на светофоре слабовидящие люди могут считать схему пешеходного перехода
Так выглядит полночь в Центральной Швеции в день летнего солнцестояния
Бесплатный обед в шведской школе
- Да я бы за такое баксов 40 заплатил! © Lepke2011 / Reddit
Идеальное место для ящика для жалоб
Уличные художники с чувством юмора
«Паркур в Мальме».
На улицах Стокгольма можно увидеть такие предупреждающие знаки
На одной из улиц мышка открыла магазин орехов
«Орехи жизни».
Кто-то сделал такой пол в улочке между 2 магазинами
Скрытый сад в продуктовом
В одном из музеев Гетеборга можно почувствовать себя звеном эволюции человека
«Увидел такую табличку в местном кафе»
«У нас нет Wi-Fi. Просто побеседуйте друг с другом, представьте, что на дворе 1995 год».
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Фото на превью Cool_Kalkon / Reddit
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