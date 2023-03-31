16 фото, которые круче любого блогера покажут повседневную жизнь в Швеции

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Швеция славится своими замками, горнолыжными курортами, а еще это родина группы ABBA и знаменитого Карлсона. Люди здесь обожают соленую лакрицу и имбирное печенье и практикуют философию умеренности — лагом. Фото из этой статьи доказывают, что в Швеции еще немало вещей, которые могут поразить приезжих.

Празднование дня солнцестояния на самом деле и в фильме «Солнцестояние»

«Посчастливилось заснять гало»

Гало — это оптическое явление, при котором вокруг источника света (обычно солнца или луны) возникает светящееся кольцо из-за взаимодействия света с кристаллами льда.

В Швеции есть сеть магазинов, где продаются только лакричные конфеты

Шведские ультрамарафонцы решили вздремнуть перед тем, как продолжить бег

Эта полностью сделанная изо льда часовня каждый год тает, а на следующий год ее возводят снова

Благодаря такой схеме на светофоре слабовидящие люди могут считать схему пешеходного перехода

Так выглядит полночь в Центральной Швеции в день летнего солнцестояния

Бесплатный обед в шведской школе

Да я бы за такое баксов 40 заплатил! © Lepke2011 / Reddit

Идеальное место для ящика для жалоб

Уличные художники с чувством юмора

«Паркур в Мальме».

На улицах Стокгольма можно увидеть такие предупреждающие знаки

На одной из улиц мышка открыла магазин орехов

«Орехи жизни».

Кто-то сделал такой пол в улочке между 2 магазинами

Скрытый сад в продуктовом

В одном из музеев Гетеборга можно почувствовать себя звеном эволюции человека

«Увидел такую табличку в местном кафе»