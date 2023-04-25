20+ фото из Италии, которые получше любого турагента расскажут о местном колорите
Италия — это не только колоритные города и достопримечательности, но еще и богатая культура и история. А говорить об итальянской кухне вообще нет никакой необходимости, ведь она и так у всех на слуху. Но есть в этой стране особенности, по которым ее можно отличить от любой другой.
Даже дорожные работы в Италии — это не повод пропустить завтрак в кафе
Можно купить просто кусочек пармезана для перекуса
А вы уже смотрели статью про 19 особенностей жизни в Италии, которые вводят приезжих в ступор?
«Брату принесли такую пиццу в Риме»
- Это пицца паперино (или «Дональд Дак»). Чаще всего ее заказывают дети. В ней недорогие ингредиенты, и ребятишкам нравится. © Marcus_Aurelius753 / Reddit
«Симпатичное граффити на стене итальянской школы, в которой я преподаю»
Особенности парковки в Италии
- Это еще что. Когда им надо выехать, то они берут и расталкивают машины, стоящие впереди и сзади. Мы, когда в первый раз это увидели, были в шоке. Но итальянский друг нас просветил, рассказав, что это норма. © Karimshina / Pikabu
Самая редкая паста
Ее умеют делать всего 3 женщины в мире, которые проживают в Италии. Но готовят ее всего лишь раз в 2 года. Su filindeu — так называется эта паста по-итальянски.
Глэмпинг (кемпинг гламурного типа. — Прим. ADME) в Пьемонте
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На итальянских улочках до сих пор можно увидеть кольца, к которым когда-то привязывали лошадей
На острове Бурано два соседних дома не могут быть одного цвета. Для покраски жилища требуется специальное разрешение
Женщины готовят пасту прямо на улочках. Город Бари
Fiat 500 — это тоже часть Италии
- Нет ничего более итальянского, чем он. © WeaponH_ / Reddit
Уютный маленький магазин керамики во Флоренции
Завтрак в итальянском кемпинге
Свежие оливки с фермерского рынка, брускетта, домашние хлебные палочки с прошутто, чиабатта, сладкая выпечка с ванильным кремом и, конечно же, свежесваренный кофе.
Хотите узнать, что едят на завтрак люди в разных странах? Тогда загляните сюда.
Светофор-трансформер в Болонье
Так в Венеции выглядит транспорт скорой помощи и служб доставки
Так выглядят итальянки в 85 лет
- Моей первой мыслью было, что ей за 60. Но 85? © Nicklotis / Reddit
В Италии даже для собак делают макароны
«Предварительно приготовленные макароны. С овощами и витаминами».
Вы можете набрать воду в бутылку прямо из фонтана
- Это совершенно безопасно — таково требование закона. Вода из фонтанов в некоторых местах может быть немного ржавой или насыщенной минералами, но в любом случае она хорошая. © gerri_ / Reddit
Туалет для собак на ночном пароме из Сардинии в Ливорно
Венецианский карнавал
Целый год люди работают над своими костюмами, чтобы потом гордо позировать в них, не прося ничего взамен.
Скульптура Лоренцо Куинна, которая должна привлечь внимание к проблеме затопления Венеции
Перекус в Венеции
«Встречаюсь с итальянкой. Вот так выглядит ее шкафчик на кухне»
- Я вышла замуж за итальянца. У нас в шкафу то же самое. © lauriegia / Reddit