20+ фото из Италии, которые получше любого турагента расскажут о местном колорите

Италия — это не только колоритные города и достопримечательности, но еще и богатая культура и история. А говорить об итальянской кухне вообще нет никакой необходимости, ведь она и так у всех на слуху. Но есть в этой стране особенности, по которым ее можно отличить от любой другой.

Даже дорожные работы в Италии — это не повод пропустить завтрак в кафе

Можно купить просто кусочек пармезана для перекуса

А вы уже смотрели статью про 19 особенностей жизни в Италии, которые вводят приезжих в ступор?

«Брату принесли такую пиццу в Риме»

Это пицца паперино (или «Дональд Дак»). Чаще всего ее заказывают дети. В ней недорогие ингредиенты, и ребятишкам нравится. © Marcus_Aurelius753 / Reddit

«Симпатичное граффити на стене итальянской школы, в которой я преподаю»

Если вас уже «зацепила» эта страна, то можно еще заглянуть сюда и сюда.

Особенности парковки в Италии

Это еще что. Когда им надо выехать, то они берут и расталкивают машины, стоящие впереди и сзади. Мы, когда в первый раз это увидели, были в шоке. Но итальянский друг нас просветил, рассказав, что это норма. © Karimshina / Pikabu

Самая редкая паста

Ее умеют делать всего 3 женщины в мире, которые проживают в Италии. Но готовят ее всего лишь раз в 2 года. Su filindeu — так называется эта паста по-итальянски.

Глэмпинг (кемпинг гламурного типа. — Прим. ADME) в Пьемонте

Посмотрите еще занимательную статью про 20+ человек, которым отель запомнился больше, чем сама поездка.

На итальянских улочках до сих пор можно увидеть кольца, к которым когда-то привязывали лошадей

На острове Бурано два соседних дома не могут быть одного цвета. Для покраски жилища требуется специальное разрешение

Женщины готовят пасту прямо на улочках. Город Бари

Fiat 500 — это тоже часть Италии

Нет ничего более итальянского, чем он. © WeaponH_ / Reddit

Уютный маленький магазин керамики во Флоренции

Завтрак в итальянском кемпинге

Свежие оливки с фермерского рынка, брускетта, домашние хлебные палочки с прошутто, чиабатта, сладкая выпечка с ванильным кремом и, конечно же, свежесваренный кофе.

Хотите узнать, что едят на завтрак люди в разных странах? Тогда загляните сюда.

Светофор-трансформер в Болонье

Так в Венеции выглядит транспорт скорой помощи и служб доставки

Так выглядят итальянки в 85 лет

Моей первой мыслью было, что ей за 60. Но 85? © Nicklotis / Reddit

В Италии даже для собак делают макароны

«Предварительно приготовленные макароны. С овощами и витаминами».

Вы можете набрать воду в бутылку прямо из фонтана

Это совершенно безопасно — таково требование закона. Вода из фонтанов в некоторых местах может быть немного ржавой или насыщенной минералами, но в любом случае она хорошая. © gerri_ / Reddit

Туалет для собак на ночном пароме из Сардинии в Ливорно

Венецианский карнавал

Целый год люди работают над своими костюмами, чтобы потом гордо позировать в них, не прося ничего взамен.

Скульптура Лоренцо Куинна, которая должна привлечь внимание к проблеме затопления Венеции

Перекус в Венеции

«Встречаюсь с итальянкой. Вот так выглядит ее шкафчик на кухне»