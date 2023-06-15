11 бытовых привычек, которые только отнимают у нас время, а толку от них ноль

У каждого из нас есть множество приемов, которые делают работу по дому быстрее и проще. Некоторые рекомендации мы находим в сети, другие перенимаем от знакомых и старших родственников. К сожалению, часть лайфхаков, которые призваны упростить нам жизнь, на деле не только не работают, но могут даже привести к обратному результату.

Используем соду и уксус для чистки чего угодно

На самом деле сода и уксус лучше всего работают именно по отдельности. С помощью соды можно удалить следы жира, а уксус убирает налет, остающийся после жесткой воды. А вот от смеси двух этих продуктов толку практически нет. После того как сода и уксус, вступив в реакцию, перестают пузыриться, они теряют свою эффективность.

Моем окна в солнечный день

В ясный денек пятна и разводы на стеклах видны отчетливее, чем в пасмурный, но мыть стекла в это время не стоит. Солнечные лучи быстро испаряют жидкость, и поэтому привести окна в идеальное состояние просто не получится.

Замачиваем одежду в воде с солью

Многие полагают, что раствор соли не дает одежде выцвести в процессе стирки. Доля истины в этом есть. С помощью соли производители действительно закрепляют красители на ткани. Но осуществлять эту процедуру необходимо еще на стадии производства, и в домашних условиях от замачивания одежды в подсоленной воде никакого толка не будет. Если вещи выцветают, значит изготовитель их плохо обработал, и исправить брак уже нельзя.

Моем унитаз газировкой

Некоторые люди советуют использовать газировку для мытья туалета. Бытует мнение, что пузырьки в жидкости отлично очищают поверхности. На самом деле от такого домашнего средства будет больше вреда, чем пользы. Эти напитки богаты сахаром, который оседает на стенках и привлекает бактерии и микроорганизмы. Лучше мыть унитаз исключительно специализированными средствами.

А вот эти маленькие хитрости, действительно помогают сделать уборку быстрее.

Используем лак для волос, чтобы удалить пятна от чернил

Иногда мы по старой привычки торопимся вывести чернильное пятно с помощью лака для волос. В былые времена этот трюк отлично работал, потому что в состав средства входил спирт. Но современные производители используют его в меньших количествах или полностью отказываются от него. Лучше попробовать очистить одежду медицинским спиртом. Однако, следует учитывать, что этот метод не подходит для деликатных и синтетических тканей.

Сразу наносим чистящее средство на ковер

Зачастую мы стараемся как можно быстрее вывести пятно на ковре, смачивая его водой и применяя чистящие средства. Но это только ухудшает ситуацию: избыточная влага может повредить волокна ковра из-за чего появится неприятный аромат и плесень. Стоит просто промокнуть пятно, нанести чистящее средство и снова промокнуть.

Используем хлорку для очистки швов между плиткой

Хлорка не является универсальным средством для очистки и подходит далеко не для всех поверхностей. Это слишком сильное средство, которое может испортить некоторые деликатные материалы. Хлорка помогает избавиться от плесени и налета на плиточных швах, но при этом вещество будет постепенно разъедать швы и оставит на них липкую пленку, которая притянет еще больше грязи и пыли.

Моем ламинат с большим количеством воды

Если деревянные полы еще можно избавить от въевшихся пятен и царапин, то с ламинатом такой трюк, к сожалению, не пройдет. Поэтому и ухаживать за такими поверхностями стоит с осторожностью. Ламинат лучше всего мыть тряпками из микрофибры и с минимальным количеством воды. Излишек влаги может навредить полам, плитки вздуются, покорежатся и на них появятся пятна.

Используем средства с аммиаком, чтобы убирать за питомцем

Даже с самыми воспитанными питомцами порой случается неприятность, после чего на коврах и мебели остаются пахучие пятна. Ветеринары не рекомендуют использовать для очистки средства с аммиаком. Они действительно убирают неприятный аромат, но помимо этого могут запутать четвероного, и тот сделает лужу в том же самом месте. Лучше использовать для уборки специальные ферментные чистящие средства.

Пылесосим ковры в определенном направлении

В интернете можно найти множество источников, которые советуют пылесосить ковровые покрытия только в одном направлении. К сожалению, чище поверхность после этого не станет, ведь грязь и пыль частично останутся между волокнами. Чтобы сделать ковер по-настоящему чистым, стоит двигать щетку пылесоса в разных направлениях.

Используем для уборки горячую воду

Не стоит разводить любые средства в горячей воде, ведь высокие температуры снижают эффективность некоторых веществ. Следует внимательно прочитать инструкцию на упаковке, поскольку там даются рекомендации от производителей, какую именно воду необходимо использовать с данным средством.