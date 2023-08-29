11 вещей, за которые мне перед гостями ну ни капельки не стыдно

Пару лет назад позвали мы в гости новых приятелей. Я закрутилась у плиты и до приличной генеральной уборки руки так и не дошли. Я с ужасом смотрела на пыль на полу и отнюдь не прозрачные оконные стекла, представляя, что же обо мне подумают гости. В результате, когда ребята ушли, мы поняли, что никто не обратил никакого внимания на беспорядок у нас дома. Похоже, все это волновало в основном меня. И ко многим вещам я стала относится проще.

Беспорядок в шкафу

Образцовый порядок обычно сохраняется у меня в шкафу примерно пару дней, а затем туда возвращается хаос. Хотя бы раз в неделю я стараюсь разгрести завалы на полках, но не трачу на это время перед приходом гостей. Во-первых, этот процесс занимает много времени, и я стараюсь совместить его со стиркой и глажкой. Во-вторых, если мои гости окажутся настолько любопытными, что начнут исследовать мои шкафы в поисках прохода в Нарнию, мне не хотелось бы разочаровать их.

Средства личной гигиены на виду

Никак не могу понять, что же такое неприличное люди находят в средствах женской гигиены. Вот туалетная бумага, например, никого не ввергает в смущение. Так что я не стремлюсь спрятать подальше прокладки и тампоны, а оставляю их на удобном для себя месте. Не убираю их и перед приходом гостей. Во-первых, здесь просто нечего стесняться. Во-вторых, они могут понадобиться и моим приятельницам. Пришла ко мне в гости подружка с двумя сыновьями. Заглянула в ванную и вдруг вылетает оттуда пулей. Щеки малиновые, в глазах ужас. Шипит меня: «У тебя там ЭТО лежит! Прям на виду». А потом стыдливо спрашивает: «А можно мне одну штучку взять? А то я забыла захватить.»

Пыль на полках

Обычно я протираю книжные полки раз в неделю, так как искренне забочусь о своей библиотеке, да и забивать свои легкие всем этим мне совершенно не хочется. Но бегать с тряпкой наперевес перед приходом друзей мне кажется совершенно бесполезным занятием. Люди редко обращают внимание на такую ерунду, если только не привлекать их внимание бурными извинениями. А любители исследовать все поверхности под микроскопом, слава богу, ко мне не заглядывают.

Хаос в детской комнате

Я не поддерживаю идеальную чистоту в комнате ребенка. Во-первых, это дело бесполезное — все равно через 5 минут хаос возвращается. Сын просто убирается в своих хоромах раз в неделю, ну и мы с мужем ему немного помогаем. Плюс, он наводит порядок перед приходом своих гостей. А так, его комната — его крепость.



Но не все родственники со мной согласны. Свекровь заскочила в гости и пошла с внуком поболтать. Через 5 минут влетает обратно на кухню и трагически шепчет: «Ты вообще к нему в комнату заходишь? Там такое на полу лежит!» Оказывается, ребенок пришел из школы, переоделся, а все свои вещи, включая белье, оставил на полу.

Забитый холодильник

Перед визитом гостей мой холодильник чаще всего напоминает забитый склад. На полках громоздятся миски и контейнеры с салатами, нарезками и всевозможными заготовками. Драить технику и наводить порядок в этот момент — задача неблагодарная. Да и гости, если их только не попросишь, обычно в холодильник не заглядывают.

Грязная посуда в раковине

Мы с гостями обычно располагаемся в гостиной, поэтому я не мучаюсь с уборкой на кухне. Посуду перед приходом близких я, как правило, мою, но лишь для того, чтобы освободить раковину. Ведь именно туда в течение вечера будут отправляться грязные тарелки и стаканы. К тому же я никогда не мою посуду, пока гости не ушли. Всегда находится совестливая личность, желающая мне помочь. Отказываться от такого милого предложения не хочется, а принимать его стыдно.

Перегоревшая лампочка

Редко кто из гостей замечает на люстре одну единственную перегоревшую лампочку. Да и вообще потолок мало кто пристально изучает. Вот были мы недавно в гостях, сидим за столом, о чем-то щебечем. И тут хозяин углядел, что на люстре лампочка погасла. С бурными извинениями бросился срочно менять. И все бы ничего, да только люстра оказалась не особо чистой. Она качнулась, и пыль посыпалась нам в тарелки.

Личные вещи в спальне

Спальню я считаю той самой комнатой, куда гостей приглашать совершенно не обязательно, а потому во время визитов держу дверь туда закрытой. В моей опочивальне обычно достаточно чисто, но при этом там царит настоящий творческий беспорядок. На прикроватных тумбочках что-то обязательно валяется: нижнее белье, таблетки, косметика и прочая ерунда. Прятать все это в тумбочку или шкаф не хочется, демонстрировать друзьям — тоже нет желания.

Отсутствие каких-то продуктов

Я храню дома запас кофе, а вот чая у нас нет. Мы просто его не пьем. Какое-то время мы покупали пачки, но они вечно где-то терялись. Так что обычно я сразу признаюсь друзьям и родственникам, что этим напитком угостить их не смогу. Сидела как-то в гостях у приятельницы. Есть особо не хотелось, и я попросила кофе сварить. Подружка упорхнула на кухню. Проходит минут 15, я уже начинаю волноваться. Пошла ее искать. И тут выяснилось, что у нее кофе закончился, и она отправилась тихонько в магазин за новой пачкой. Мне было жутко неловко.

Испорченное блюдо

Слипшиеся спагетти, понуро опавшее безе, безвкусный салат — у каждого из нас случались кулинарные неудачи. Но извиняться за испорченные блюда нет никакого смысла. Аппетитнее еда все равно не станет, зато гости почтут своим долгом эту гадость попробовать и всячески ее похвалить (хотя все понимают, что это не так). Проще незаметно выкинуть этот провал на помойку, и заказать приличное блюдо с доставкой на дом.

Множество различных безделушек

Я не из тех счастливчиков, у которых в доме царит минимализм. Как бы я не старалась, на моих полках сами по себе вырастают разные смешные безделушки, а вазах появляются засохшие цветы. Некоторые психологи замечают, что такой захламленный дом может негативно сказаться на психическом состоянии человека. Другие же специалисты утверждают, что не стоит безжалостно избавляться от всех, на первый взгляд, лишних вещей. С некоторыми пустяками у нас связаны приятные воспоминания. Выбросив эти штуки, мы можем почувствовать себя словно осиротевшими. Никто не заставит меня избавиться от старых поделок сына или книжек, скопившихся в нашей библиотеке. Пусть это и освободит некоторое пространство в доме, но радости мне точно не принесет.