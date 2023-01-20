12 неочевидных ошибок при уборке, из-за которых сколько ни убирай, все равно не будет чисто

Чистота дома — непременный спутник уюта. В приятно пахнущую и незахламленную квартиру хочется возвращаться. Но иногда мы совершаем ошибки, из-за которых становится только хуже. Например, можем потратить час на чистку ковра и убрать с него мусор и шерсть животных, но оставить без внимания диван, с которого эта самая шерсть тут же перекочует на пол.

1. Не моем мусорное ведро

Ведро может неприятно пахнуть, даже если мы регулярно выносим мусор. Скорее всего, мы просто неправильно его моем. Недостаточно просто сполоснуть водой или залить чистящим средством. Лучше всего поступить так: промыть ведро водой, удалив тем самым остатки пищи. Далее дезинфицировать его любым средством, хорошо промыть и вытереть насухо. И только затем застилать пакет.

2. Забываем чистить вентиляционные решетки

Нет никаких доказательств того, что грязные воздуховоды влияют на количество пыли в помещении. Однако, если на решетках скопилось столько пыли, что она буквально падает в тарелку, лучше вентиляцию помыть. В профилактических целях рекомендуется делать это 2 раза в год.

3. Не чистим слив в раковине

Чтобы почистить раковину, недостаточно просто залить ее дезинфицирующим средством и промыть губкой. Необходимо чистить сам слив. Под уловителем в раковине скапливается множество грязи, удалить которую можно, только вытащив сам уловитель.

4. Оставляем жир на потом

Чем «старше» грязь и жир, тем сложнее их отмыть. В идеале необходимо протирать варочную поверхность каждый раз после приготовления пищи. Плиточный фартук и саму поверхность можно протереть моющим средством для посуды.

5. Не ухаживаем за пылесосом

Пылесос нужно опорожнять каждый раз после использования, а не оставлять мусор внутри «до следующего раза». Очищать фильтры необходимо каждую неделю, а мыть — раз в месяц. А еще важно не забывать вовремя менять щетки на новые.

6. Не ухаживаем за стиральной машиной

Как и за любой другой техникой, за стиральной машиной необходимо ухаживать. Оставляйте дверцу открытой, чтобы внутри не завелась плесень, периодически протирайте барабан насухо, промывайте отсек для порошка. Чаще всего грязь скапливается в резиновой прокладке на дверце машинки.

7. Забываем пылесосить диваны и матрацы

Частенько мы идеально вычищаем ковер, забывая при этом о мягкой мебели. Хотя на ней регулярно скапливаются крошки и волосы. Пылесосить мебель необходимо регулярно, а диван вообще каждую неделю. Даже если визуально он кажется чистым.

8. Используем слишком много чистящего средства

В рекламе для удаления даже небольшого загрязнения используют гору чистящего средства. Но если использовать слишком много, средство будет сложнее смыть. Оно создаст на поверхности пленку, которая «привлечет» грязь. Поэтому, выбирая, сколько геля наносить, сверяйтесь с рекомендациями на этикетке.

9. Растираем пятна на ковре

Если мы видим, как жидкость разлилась на ковер, наша первая реакция — схватить полотенце и тут же начать тереть. Но это приводит к тому, что жидкость глубже впитывается в ворс. Поэтому промокните пятно, дайте жидкости впитаться в салфетку, а затем используйте специальные сухие средства для очистки.

10. Не обращаем внимания на протечки сантехники

Кажется, что ничего страшного, если унитаз слегка подтекает. Хотя на самом деле постоянные протечки ведут к тому, что на унитазах и раковинах образуется налет, который сложно убрать. Такое часто случается, если вода в квартире слишком жесткая.

11. Наносим моющие средства на поверхность, а не на губку или тряпку

Если в инструкции не написано, что средство необходимо распылять непосредственно на поверхность, лучше всего нанести его на губку или тряпку.

12. Стираем салфетки из микрофибры в машинке

Если постирать салфетки из микрофибры в машинке с большим количеством мыла, волокна ткани прилипнут друг к другу и салфетка перестанет выполнять свои функции. Поэтому лучше всего стирать такие салфетки вручную, без моющего средства.