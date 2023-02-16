16 человек поделились такими лайфхаками, что захотелось подойти и сказать: «Спасибо, дай расцелую!»

Существует 2 типа лайфхаков: полезные, и те, над которыми иронизирует в своих видео Хаби Лейм. Вот несколько крутых, на наш взгляд, приемчиков, которые реально работают.

«Мои дорогущие джинсы всего через 3 месяца носки. С этим можно что-то сделать?»

В следующий раз берите джинсы на размер больше и просите швею ушить их. А еще в ателье могут дополнительно укрепить проблемную область. © HauntingHarmonie / Reddit



«У меня есть мягкая щетка для волос, в сумке или чемодане она деформируется. Положила ее в кроссовку, получилось идеально»

«Мой держатель для рюкзака»

Как быстро организовать вешалку для одежды в условиях стройки

«Использовал кусок пленки (рукав 1,5 м) нужной мне ширины. Сначала разрезаем рукав с одной стороны. Потом закрепляем на саморезы по сгибу с другой стороны прямо в стену. Вешаем одежду и накрываем сверху пленкой».

Если джинсы стали малы и не застегиваются нормально, используйте кусочек веревки. Проденьте ее через дырочку для пуговицы и соедините с самой пуговицей

Как удалить масляные пятна на джинсах

Живу в Японии, работаю механиком. Добавляю в воду большую банку Coca-Cola, когда стираю свои комбинезоны. © Successful-Floor3880 / Reddit

«На моих футболках постоянно появляются крошечные дырочки. Откуда они? Появляются только на футболках, так что дело точно не в стиралке»

Если вы стираете футболки с бюстгальтерами, крючки могут оставлять на ткани такие дырочки. © dblnegativedare / Reddit

Я положила лифчики в специальный мешок для стирки, и на других вещах перестали появляться дырочки. © Blue_Trackhawk / Reddit

«Поехала в лагерь на 4 дня. В первый же день порвался шлепанец. Починила его при помощи заклепок, которыми скрепляют пакеты с хлебом»

«Как сделать так, чтобы юбка не цеплялась за все подряд?»

«Пытаюсь сделать так, чтобы рубашки не скатывались по спинке»

Кто еще так складывает футболки?

Легкий способ сделать так, чтобы одежда не падала с вешалок

Вот как можно использовать заклепки на плечах

«Если не знаете, с чем носить вещь, в интернет-магазине найдите что-то похожее и посмотрите, как одета модель. Скорее всего, образ составляли стилисты»

«Как почистить зимнюю куртку? Постоянно ношу рюкзак, и белые вставки на плечах уже стали серыми»

Я для таких вещей использую пену для чистки автомобильного салона. Она не оставляет пятен. Наносишь и вытираешь чистой тряпкой или полотенцем. Еще годится пена из хозяйственного мыла. © fox4249 / Pikabu

Вытянутые коленки у джинсов не беда