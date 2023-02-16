16 человек поделились такими лайфхаками, что захотелось подойти и сказать: «Спасибо, дай расцелую!»
Существует 2 типа лайфхаков: полезные, и те, над которыми иронизирует в своих видео Хаби Лейм. Вот несколько крутых, на наш взгляд, приемчиков, которые реально работают.
«Мои дорогущие джинсы всего через 3 месяца носки. С этим можно что-то сделать?»
- В следующий раз берите джинсы на размер больше и просите швею ушить их. А еще в ателье могут дополнительно укрепить проблемную область. © HauntingHarmonie / Reddit
«У меня есть мягкая щетка для волос, в сумке или чемодане она деформируется. Положила ее в кроссовку, получилось идеально»
«Мой держатель для рюкзака»
Как быстро организовать вешалку для одежды в условиях стройки
«Использовал кусок пленки (рукав 1,5 м) нужной мне ширины. Сначала разрезаем рукав с одной стороны. Потом закрепляем на саморезы по сгибу с другой стороны прямо в стену. Вешаем одежду и накрываем сверху пленкой».
Если джинсы стали малы и не застегиваются нормально, используйте кусочек веревки. Проденьте ее через дырочку для пуговицы и соедините с самой пуговицей
Как удалить масляные пятна на джинсах
- Живу в Японии, работаю механиком. Добавляю в воду большую банку Coca-Cola, когда стираю свои комбинезоны. © Successful-Floor3880 / Reddit
«На моих футболках постоянно появляются крошечные дырочки. Откуда они? Появляются только на футболках, так что дело точно не в стиралке»
- Если вы стираете футболки с бюстгальтерами, крючки могут оставлять на ткани такие дырочки. © dblnegativedare / Reddit
- Я положила лифчики в специальный мешок для стирки, и на других вещах перестали появляться дырочки. © Blue_Trackhawk / Reddit
«Поехала в лагерь на 4 дня. В первый же день порвался шлепанец. Починила его при помощи заклепок, которыми скрепляют пакеты с хлебом»
«Как сделать так, чтобы юбка не цеплялась за все подряд?»
- Крахмал в баллончике. © diddydido / Reddit
«Пытаюсь сделать так, чтобы рубашки не скатывались по спинке»
Кто еще так складывает футболки?
Легкий способ сделать так, чтобы одежда не падала с вешалок
Вот как можно использовать заклепки на плечах
«Если не знаете, с чем носить вещь, в интернет-магазине найдите что-то похожее и посмотрите, как одета модель. Скорее всего, образ составляли стилисты»
«Как почистить зимнюю куртку? Постоянно ношу рюкзак, и белые вставки на плечах уже стали серыми»
- Я для таких вещей использую пену для чистки автомобильного салона. Она не оставляет пятен. Наносишь и вытираешь чистой тряпкой или полотенцем. Еще годится пена из хозяйственного мыла. © fox4249 / Pikabu
Вытянутые коленки у джинсов не беда
Нужно смешать кондиционер с водой и нанести на область коленей. Воды — 3/4 стакана, кондиционера — 1/4. Затем положите джинсы в стиральную машину и запустите недолгий цикл стирки в горячей воде. Потом выверните их наизнанку и переложите в сушильную машину на 20 минут. Джинсы в ней должны лежать вместе с другими вещами, лучше всего с полотенцами.
После всей этой процедуры старайтесь стирать джинсы только в холодной воде.