19 невест, которые настолько хорошо знают свои преимущества и несовершенства, что решили попробовать себя в роли стилиста
Не передать словами эмоции невесты, когда она впервые примеряет готовый образ. Видя собственное роскошное отражение в зеркале, трудно не полюбить себя еще сильнее. Для достижения «вау-эффекта» одни прибегают к помощи профессионалов, а другие полностью полагаются на свои знания и навыки, достигая ошеломительных результатов.
ADME собрал снимки невест, которые осмелились сделать себе свадебный макияж и прическу.
1. «Благодарю всех, кто поддержал мой выбор сделать себе свадебный макияж. Я еще никогда не чувствовала себя такой красивой!»
2. «Я сама накрасилась на свадьбу и осталась очень довольна»
3. «Приняла решение накраситься на свадьбу самостоятельно и недавно сделала пробный макияж»
4. «Мы готовимся к небольшой свадебной церемонии через 1,5 недели, поэтому я решила сама сделать себе макияж. Горжусь результатом!»
5. «Сама накрасилась на свадьбу»
6. «Сделала себе макияж для предсвадебной фотосессии, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть в кадре»
7. «Я очень требовательная, поэтому на свадьбу буду краситься самостоятельно»
8. «В восторге от свадебной прически, которую сотворила своими руками»
9. «Мне несколько раз сделали пробный макияж, и мне совершенно не понравилось, поэтому я положилась на себя и ни капли не пожалела»
10. «Пробный свадебный макияж»
11. «Немного нервничаю по поводу своей праздничной прически. В сам день свадьбы хочу сделать ее опрятнее и без спешки»
12. «Пробный макияж: моя попытка и то, что сделал визажист»
13. «Выхожу замуж следующим летом и хочу сама навести себе марафет. Сегодня впервые поэкспериментировала с образом»
14. «Я буду выглядеть восхитительно со своими природными кудрями в день свадьбы»
15. «В эти выходные сэкономила приличную сумму, сама уложив локоны»
16. «Мой свадебный макияж»
17. «Тренируюсь делать свадебный мейк. Моя цель — максимально естественный образ. Я без макияжа и с макияжем невесты»
18. «Свадебная прическа собственного исполнения»
19. «Свадебный макияж своими руками»
По вашему мнению, в такой торжественный день лучше позаботиться об укладке и макияже самостоятельно или довериться профессионалам? Расскажите о своем свадебном образе и поделитесь снимками в комментариях.
Фото на превью sporks_ / Reddit
AdMe/Сделай сам/19 невест, которые настолько хорошо знают свои преимущества и несовершенства, что решили попробовать себя в роли стилиста
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