19 невест, которые настолько хорошо знают свои преимущества и несовершенства, что решили попробовать себя в роли стилиста

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Не передать словами эмоции невесты, когда она впервые примеряет готовый образ. Видя собственное роскошное отражение в зеркале, трудно не полюбить себя еще сильнее. Для достижения «вау-эффекта» одни прибегают к помощи профессионалов, а другие полностью полагаются на свои знания и навыки, достигая ошеломительных результатов.

ADME собрал снимки невест, которые осмелились сделать себе свадебный макияж и прическу.

1. «Благодарю всех, кто поддержал мой выбор сделать себе свадебный макияж. Я еще никогда не чувствовала себя такой красивой!»

2. «Я сама накрасилась на свадьбу и осталась очень довольна»

3. «Приняла решение накраситься на свадьбу самостоятельно и недавно сделала пробный макияж»

4. «Мы готовимся к небольшой свадебной церемонии через 1,5 недели, поэтому я решила сама сделать себе макияж. Горжусь результатом!»

5. «Сама накрасилась на свадьбу»

6. «Сделала себе макияж для предсвадебной фотосессии, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть в кадре»

7. «Я очень требовательная, поэтому на свадьбу буду краситься самостоятельно»

8. «В восторге от свадебной прически, которую сотворила своими руками»

9. «Мне несколько раз сделали пробный макияж, и мне совершенно не понравилось, поэтому я положилась на себя и ни капли не пожалела»

10. «Пробный свадебный макияж»

11. «Немного нервничаю по поводу своей праздничной прически. В сам день свадьбы хочу сделать ее опрятнее и без спешки»

12. «Пробный макияж: моя попытка и то, что сделал визажист»

13. «Выхожу замуж следующим летом и хочу сама навести себе марафет. Сегодня впервые поэкспериментировала с образом»

14. «Я буду выглядеть восхитительно со своими природными кудрями в день свадьбы»

15. «В эти выходные сэкономила приличную сумму, сама уложив локоны»

16. «Мой свадебный макияж»

17. «Тренируюсь делать свадебный мейк. Моя цель — максимально естественный образ. Я без макияжа и с макияжем невесты»

18. «Свадебная прическа собственного исполнения»

19. «Свадебный макияж своими руками»