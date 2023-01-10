20+ фактов, которые нужно знать о доставке вещей и еды на дом, чтобы потом горько не сокрушаться
Заказать вещи, продукты, готовую еду на дом сейчас проще простого. И несмотря на то что с оформлением доставки справится и стар и млад, в этом деле есть свои хитрости, о которых знают не все. Но мы припасли их для вас.
- Отвечайте на звонки и сообщения курьеров. Некоторые службы доставки могут списать деньги за недоставленный заказ, если клиенты не выходят на связь после прибытия доставщика. Хотя бывают и приятные исключения.
- Получение заказа, как правило, происходит у входной двери. Но для некоторых служб доставки это вовсе не обязательное место встречи. Если попросить курьера, вполне вероятно, что он может занести тяжелые сумки или коробки на кухню или куда угодно.
- Не заставляйте курьера ждать слишком долго. Иначе велик шанс вовсе не получить посылку в указанный день. Обычно курьер звонит получателю за 30–90 минут до прибытия на точку. По регламенту некоторых стран он может ждать на месте до 15 минут, а после этого должен ехать по другому адресу, чтобы не сбиваться с графика.
- Проверяйте заказ при курьере, иначе после его ухода вам будет трудно доказать наличие брака или других проблем. Это касается как доставки вещей, так и готовой еды. Неприятный факт, который следует знать: по статистике американской компании US Foods, каждый 4-й курьер пробует еду, которую он везет заказчику.
- В хорошей курьерской службе можно самостоятельно выбрать интервал доставки и отследить местоположение курьера. А не ожидать его в интервале с 8 до 22 часов.
- При заказе готовой еды из ресторана проверяйте наличие дополнительных соусов или начинок, за которые вы доплачиваете. Недобросовестные заведения могут брать оплату, но ничего не докладывать, и доказать обман весьма трудно.
- Некоторые блюда просто не приспособлены к доставке. Например, если яичница в пути задержится, то она остынет и станет уже не такой вкусной, к тому же будет неприятно пахнуть. А вот чизкейк в дороге, скорее всего, просто развалится.
- Не забывайте искать промокоды на скидку при оформлении заказа. Многие приложения предлагают дополнительные скидки или бесплатную доставку при заказе на определенную сумму.
- Обращайтесь в службу поддержки в любой спорной ситуации. Если правда на вашей стороне и вам действительно привезли товар ненадлежащего качества, вы сможете рассчитывать на замену товара или компенсацию от сервиса.
- Проверяйте свежесть еды по определенным признакам. Что касается суши и роллов, то качественное блюдо не должно иметь постороннего запаха, листья нори в идеале должны быть сухими и слегка хрустящими, а рис, если он свежий, не должен рассыпаться. Можно также проверить свежесть блюда на ощупь: рыба должна быть твердой, но гибкой. Если на ней при надавливании остается отпечаток, то, вероятно, она не свежая.
- Доставленная на дом пицца не должна быть мягкой и влажной. Если тесто отсырело, то причина тому — неправильная транспортировка. Пицца должна быть доставлена в прочной коробке, которая не позволит вытечь жиру или начинке.
- При доставке еды сравнивайте стоимость при заказе через приложение и стоимость напрямую из ресторана. Рестораны платят комиссию компаниям по доставке еды. Не исключено, что цены в самом заведении ниже или там есть бонусы для постоянных покупателей и бесплатная доставка.
- Пишите отзывы, если остались недовольны сервисом. Рестораны и магазины, как правило, берут их на заметку, чтобы совершенствовать свой сервис. И кроме того, они могут связаться с клиентами, чтобы исправить ситуацию.
- По правилам, горячая еда должна прибывать горячей, а холодная — холодной. Если произошло обратное, то свяжитесь с компанией и оставьте жалобу.
- Если еду вам привезли не вовремя, то по законам некоторых стран вы вправе потребовать процент от общей цены заказа за каждый час просрочки исполнения заказа.
- Заказывайте еду заранее, а не в момент, когда вы поняли, что голодны. В таком случае вы более рационально подойдете к выбору еды. Например, закажете что-то полезное, а не поддадитесь порыву купить себе фастфуд.
- Овощи лучше заказывать утром. Некоторые сервисы доставки продуктов завозят свежие овощи на склады по вечерам, и в течение следующего дня их довольно быстро разбирают. Поэтому лучше позаботиться о доставке заранее.
- Не покупайте товар в первом попавшемся онлайн-магазине. Посмотрите стоимость желанной вещи в других местах. Вполне возможно, вы найдете такой же товар по более низкой цене. Но будьте осторожным и проверяйте надежность каждого магазина.
- На маркетплейсах часто попадаются подделки. Чтобы случайно не купить некачественный товар, обращайте внимание на его внешний вид. Верно ли указана информация о производителе, похожа ли упаковка на оригинальную (нет ли изменений во внешнем виде этикетки, в ее размерах или положении). Если покупаете дорогостоящую косметику или парфюм, на них должны быть нанесены так называемые батч-коды — сочетание букв и цифр, в котором зашифрован номер партии и дата изготовления. Обращайте внимание на стоимость доставки. Нечестные продавцы существенно снижают стоимость товара и «перекидывают» ее на стоимость доставки. Поэтому она бывает намного дороже, чем сам товар.
- Если вы заказываете на дом одежду, то обратите внимание, что некоторые магазины предоставляют возможность сначала примерить купленный товар. Курьеры в таком случае должны подождать 15 минут за дверью.
- При покупке на маркетплейсах проверяйте условия возврата. Платный возврат, который может действовать даже в отношении бракованного товара, сейчас не редкость.
- Чтобы получить скидку, можно попробовать положить товар в корзину, но пока не покупать его. Многие компании не любят, когда покупатель останавливается за шаг до оплаты. И поэтому через несколько дней цена на товар может упасть. Но чтобы хитрость сработала, нужно быть зарегистрированным на сайте.
- При заказе на маркетплейсе внимательно читайте отзывы. Заказные отзывы можно отличить от настоящих по нескольким признакам: это шаблонный текст, только один оставленный пользователем отзыв, одинаковая дата публикации у нескольких человек подряд. Есть мнение, что правдивые отзывы содержат больше существительных, в то время как в поддельных чаще встречаются глаголы и местоимения 1-го лица.
А какие истории происходили с вами при заказе покупок на дом?
Фото на превью HandmadePictures / Shutterstock.com, Mink Mingle / Unsplash
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