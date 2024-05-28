17 доказательств того, что мир может подкинуть подлянку там, где этого меньше всего ожидаешь

Народное творчество
1 час назад

Конечно, неприятности случаются со всеми, но некоторым людям особенно «везет». Ведь у них все было спокойно, по плану, а тут будто сама жизнь подкладывает свинью. «Что за ерунда?!» — подумали герои нашей подборки, но и фото для интернета сделать не забыли.

«Кажется, я не в ту сторону покрутил банку с перцем»

«У моего друга аллергия на все»

Snow Black
4 недели назад

Возможно, просто кожа излишне тонкая, часто при сдаче крови из вены на соответствующий аллерген, аллергия которая "проявлялась на коже" ,не подтверждается

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«Работаю охранником. Застрял в лифте. Проблема в том, что я один в здании, а кнопка вызова диспетчера не работает»

Вуглускр
25 минут назад

Судя по тому, что он сумел выложить это в интернет, у него есть телефон и связь. Позвонить кому-то можно.

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Счастливого полета

«Набрал ванну, чтобы отдохнуть после тяжелого рабочего дня»

Тут понадобится снегоуборочная машина побольше

Здесь было пролито немало слез

«Стоматолог показал мне этот снимок. Худший момент в моей жизни»

fogandsmoke
9 минут назад

И чо такого? Достаточно распространенная вещь. Как правило, жить не мешает, только из рентгеновского снимка узнаешь (как краевед утверждаю).

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«Долго копил и вот наконец-то купил свой первый дом. Ключ сломался прямо в двери, и я не могу войти»

«Решила взвеситься, блин»

Когда фильтр приложения принимает твой подбородок за губы

«2 часа ехал по навигатору. Не было никаких предупреждений»

«Очевидно, что до работы я сегодня не доберусь»

«У соседей прорвало трубу, и меня вот-вот затопят»

«Только села в самолет. Впереди 6 часов пути»

«Свадебное платье моей невесты испачкалось в моторном масле за 2 недели до торжества»

MelantoMania
31 минута назад

У меня одной возник вопрос - как они встретились? Машинное масло и свадебное платье....

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«Сел в машину, завел и только потом посмотрел на руль. Сегодня отличный день, прогуляюсь, пожалуй»

У нас есть и другие подборки с историями о людях, которые хотели как лучше, а получилось как всегда:

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью MrCrix / Reddit

Комментарии

Уведомления
Alexa_Kreminski
4 года назад

Господи, зуб мудрости так «лежит» у каждого второго. Да, хирургическая операция, но это не повод признавать это худшим снимком.

P.S. Я две такие пережила ?

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AndreA
4 года назад

А наклейка Adidas'a-то на ногу отпечаталась зеркально :)

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