17 доказательств того, что мир может подкинуть подлянку там, где этого меньше всего ожидаешь

Конечно, неприятности случаются со всеми, но некоторым людям особенно «везет». Ведь у них все было спокойно, по плану, а тут будто сама жизнь подкладывает свинью. «Что за ерунда?!» — подумали герои нашей подборки, но и фото для интернета сделать не забыли.

«Кажется, я не в ту сторону покрутил банку с перцем»

«У моего друга аллергия на все»

«Работаю охранником. Застрял в лифте. Проблема в том, что я один в здании, а кнопка вызова диспетчера не работает»

Счастливого полета

«Набрал ванну, чтобы отдохнуть после тяжелого рабочего дня»

Тут понадобится снегоуборочная машина побольше

Здесь было пролито немало слез

«Стоматолог показал мне этот снимок. Худший момент в моей жизни»

«Долго копил и вот наконец-то купил свой первый дом. Ключ сломался прямо в двери, и я не могу войти»

«Решила взвеситься, блин»

Когда фильтр приложения принимает твой подбородок за губы

«2 часа ехал по навигатору. Не было никаких предупреждений»

«Очевидно, что до работы я сегодня не доберусь»

«У соседей прорвало трубу, и меня вот-вот затопят»

«Только села в самолет. Впереди 6 часов пути»

«Свадебное платье моей невесты испачкалось в моторном масле за 2 недели до торжества»

«Сел в машину, завел и только потом посмотрел на руль. Сегодня отличный день, прогуляюсь, пожалуй»

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.