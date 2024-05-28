Возможно, просто кожа излишне тонкая, часто при сдаче крови из вены на соответствующий аллерген, аллергия которая "проявлялась на коже" ,не подтверждается
17 доказательств того, что мир может подкинуть подлянку там, где этого меньше всего ожидаешь
Конечно, неприятности случаются со всеми, но некоторым людям особенно «везет». Ведь у них все было спокойно, по плану, а тут будто сама жизнь подкладывает свинью. «Что за ерунда?!» — подумали герои нашей подборки, но и фото для интернета сделать не забыли.
«Кажется, я не в ту сторону покрутил банку с перцем»
«У моего друга аллергия на все»
«Работаю охранником. Застрял в лифте. Проблема в том, что я один в здании, а кнопка вызова диспетчера не работает»
Судя по тому, что он сумел выложить это в интернет, у него есть телефон и связь. Позвонить кому-то можно.
Счастливого полета
«Набрал ванну, чтобы отдохнуть после тяжелого рабочего дня»
Тут понадобится снегоуборочная машина побольше
Здесь было пролито немало слез
«Стоматолог показал мне этот снимок. Худший момент в моей жизни»
И чо такого? Достаточно распространенная вещь. Как правило, жить не мешает, только из рентгеновского снимка узнаешь (как краевед утверждаю).
«Долго копил и вот наконец-то купил свой первый дом. Ключ сломался прямо в двери, и я не могу войти»
«Решила взвеситься, блин»
Когда фильтр приложения принимает твой подбородок за губы
«2 часа ехал по навигатору. Не было никаких предупреждений»
«Очевидно, что до работы я сегодня не доберусь»
Говорят, где-то существует общественный транспорт, а то и такси
«У соседей прорвало трубу, и меня вот-вот затопят»
«Только села в самолет. Впереди 6 часов пути»
«Свадебное платье моей невесты испачкалось в моторном масле за 2 недели до торжества»
У меня одной возник вопрос - как они встретились? Машинное масло и свадебное платье....
«Сел в машину, завел и только потом посмотрел на руль. Сегодня отличный день, прогуляюсь, пожалуй»
У нас есть и другие подборки с историями о людях, которые хотели как лучше, а получилось как всегда:
Комментарии
Господи, зуб мудрости так «лежит» у каждого второго. Да, хирургическая операция, но это не повод признавать это худшим снимком.
P.S. Я две такие пережила ?