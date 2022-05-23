7 родительских лайфхаков от Кристен Белл, которые стоит намотать на ус многим родителям

Актриса Кристен Белл и ее муж Дэкс Шепард воспитывают 2 дочерей: Дельту и Линкольн. Белл с удовольствием отвечает на вопросы о своем материнском опыте и методах воспитания. Звезда может похвастаться завидным багажом знаний, которые другие родители охотно применяют на практике: начиная с советов по безопасности детей и заканчивая приемами по развитию чувства сострадания в ребенке.

Мы в ADME пробежались по интервью с Кристен Белл и сделали подборку с ее лучшими напутствиями о том, как вырастить счастливого и ответственного ребенка.

Белл учит детей просить прощения на собственном примере

Кристен Белл и ее муж Дэкс Шепард придумали отличный способ научить детей извиняться. Когда супруги не сходятся во мнениях и ссорятся, перемирие происходит на глазах дочерей. Многие родители боятся показать свою уязвимость перед детьми, но Белл уверяет, что в этом нет ничего страшного. «Они часто видят, как я прошу прощения», — утверждает актриса. — «Не бойтесь извиняться!»

Она старается быть образцом для подражания

«Я веду себя так, как хотела бы, чтобы вели себя мои дети, и это не так-то просто!» — говорит актриса. По словам Белл, если родители просят свое чадо почитать, а ребенок никогда не видел взрослых с книгой в руках, то едва ли малыша удастся убедить в полезности данного занятия. Когда актриса хочет, чтобы ее дочери что-то сделали, она делает это сама, подавая им пример.

Супруги дают друг другу отдыхать от детей

В своих интервью звездная мама часто упоминает о том, что они с мужем работают в команде и подменяют друг друга. Белл рассказывает, что, когда один из них чувствует себя подавленно и хочет немного отдохнуть от родительских обязанностей, второй берет на себя всю ответственность. «Никто не хочет срываться на своих детей. Родители хотят быть чуткими и подавать хороший пример», — уверяет звезда. Пока один супруг восстанавливает силы, другой заботится о детях.

Актриса находит время для себя в ежедневной суете

Дети Белл знают, что маме нужно проводить какое-то время наедине с собой каждый день, чтобы насладиться косметическими процедурами или просто ответить на электронные письма. Актриса рассказывает, что дает своим дочерям возможность экспериментировать со своей внешностью. У каждой есть собственные палетки, и девочкам даже разрешено пользоваться маминой косметичкой. «Иногда они спускаются по лестнице с ярко-красной помадой и тенями, размазанными по всему лицу, а я им говорю: „Так вот как вы сегодня захотели украсить себя, круто“», — делится актриса.

Звезда объясняет правила безопасности на языке детей

Несколько лет назад Белл запечатлела руки дочерей, облокотившихся на лючок бензобака. Каждый раз, когда актриса вытаскивала вещи из багажника, она восклицала: «Руки на круг!» Девочки ждали маму, не отрываясь от крышки и тем самым держась подальше от проезжающих машин. Гениальная идея! Белл пошла еще на одну хитрость: рассказывая о правилах безопасности, она приводила примеры из сказок. Например, во время чтения истории о Белоснежке она спросила у девочек, поступила ли героиня правильно, когда взяла яблоко у незнакомки и съела его, и как бы они повели себя на ее месте.

Белл учит дочерей доброте и сопереживанию

Голливудская знаменитость уверена, что полезно время от времени напоминать себе о том, что люди сталкиваются с похожими проблемами и нуждаются во взаимной поддержке. Она объясняет дочерям, что каждый человек — это прежде всего часть чьей-то семьи. Все мы одинаково заслуживаем любви и уважения. «Чем мы отличаемся от других? Я думаю, важно напоминать себе о том, что мы все одинаковы и каждый старается извлечь максимум из того, что у него есть», — считает Белл.

Она призывает других мам не сомневаться в своих действиях

«Если вы уверены в том, что делаете, даже когда ваш метод воспитания кажется странным, но работает с вашими детьми или просто доставляет вам удовольствие, не отказывайтесь от него!» — мотивирует Белл. Актриса уверена, что нужно быть добрее и терпеливее к себе. Помощь партнера также очень важна. Когда дети ведут себя непослушно и обстановка накаляется, один из родителей может спокойно перевести дух, пока другой берет ситуацию под свой контроль.