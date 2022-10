Как быстро избавиться от мешков под глазами

Немало людей мечтают быстро и эффективно избавиться от мешков под глазами. Но многое зависит от причины, которая стоит за их появлением. Реально ли быстро и эффективно избавиться от мешков под глазами? Почему вообще в этой зоне появляется отечность? Предлагаем вам топ действенных методов, которые помогут убрать припухлость в домашних условиях или с помощью косметических процедур, но без операций. ❗ Статья носит информационный характер и не может заменить консультации специалиста.

Почему под глазами появляются отеки

Мешки под глазами — это чаще всего эстетический недостаток, который беспокоит многих женщин и мужчин, но за этим редко скрывается медицинская проблема. Иногда вместе с припухлостью можно заметить темные круги и дряблую кожу вокруг глаз. С возрастом это становится все более выраженным, потому что мышцы и ткани вокруг глаз теряют тонус. Кроме того, под глазами может скапливаться жидкость, в результате чего тоже появляются отеки. Мешки под глазами появляются в том числе из-за: Аллергии

Наследственности (возможно, что у других членов вашей семьи тоже есть такая особенность)

Плохого сна

Вредных привычек

Пищи, в которой много соли (в результате чего жидкость задерживается в организме и появляются отеки, в том числе и под глазами) Важно: Мешки (грыжи) под глазами могут быть также связаны с жировыми отложениями на лице.

Средства и методы избавления от мешков под глазами

14. Яичный белок

Self picture: Redhead model using albumen or egg white for the dark circles under the puffy, tired eyes / kitzzeh

Возьмите один яичный белок и взбивайте его, пока не образуются белые жесткие пики. После этого нанесите массу под глаза. Когда она подсохнет, вы ощутите, что кожа в этой зоне стягивается, а припухлость уменьшается. Оставьте средство на 20 минут, после чего смойте прохладной водой.



13. Ретиноиды

Ретиноиды — это естественные и синтетические соединения, которые по биологическим свойствам близки к витамину А. Благодаря этому ретиноиды могут сделать темные круги под глазами менее заметными, а коже придать упругость, стимулируя выработку коллагена. Существуют косметические средства на основе ретиноидов, для приобретения которых не требуется рецепт врача. Они выпускаются в форме геля или крема. Но перед использованием лучше проконсультироваться с врачом. Кроме того, не стоит использовать подобные препараты во время беременности.

12. Чай

Убрать мешки под глазами можно, если приложить к ним заваренные чайные пакетики. Это старый домашний метод. Важно, чтобы это был чай, содержащий кофеин (не травяной или фруктовый), так как именно это вещество стимулирует приток крови к коже, способствуя сужению кровеносных сосудов. В результате спадает отечность, а темные круги под глазами становятся менее заметными. Чтобы правильно использовать чайные пакетики от мешков под глазами, сначала заварите их, затем дайте остыть. Когда пакетики станут холодными, приложите их к области под глазами на 15–30 минут. Лучше всего использовать для этого пакетики зеленого или черного чая.

11. Средства от геморроя

Некоторым помогает нанесение на кожу под глазами крема от геморроя, который отпускается без рецепта. Ингредиенты в его составе действительно могут сужать кровеносные сосуды, уменьшая размеры мешков под глазами. Но использовать подобные средства в качестве домашнего способа борьбы с отечностью на лице следует с осторожностью, так как они могут вызывать раздражение кожи. Кроме того, нужно избегать попадания средства в глаза.

10. Холодные компрессы

Действие холодных компрессов можно сравнить с эффектом от холодных чайных пакетиков. За счет охлаждающего эффекта кровеносные сосуды сужаются, благодаря чему мешки под глазами становятся менее заметными. Это известный домашний способ борьбы с отеками. Перед тем как подносить к лицу компресс, убедитесь, что он не слишком холодный, или заверните его в полотенце. Приложите к зоне под глазами на несколько минут. В роли компресса можно использовать обычные ложки. Для этого в морозилку положите 2 чистые ложки как минимум на полчаса. После смочите их водой и разместите под глазами буквально на несколько минут так, как показано на картинке выше. Это уменьшит припухлости под глазами.

9. Витамин C

Улучшить состояние кожи и подтянуть ее можно с помощью качественного увлажняющего крема, который содержит витамин C. Он является антиоксидантом, благодаря чему защищает клетки кожи и стимулирует выработку коллагена.

8. Гель алоэ вера

Благодаря антиоксидантным свойствам гель алоэ вера тоже избавляет от мешков под глазами. Аккуратно нанесите его на кожу и дайте впитаться.

7. Солнцезащитные кремы

Даже если сейчас не жаркое лето, не стоит отказываться от средств, которые защищают кожу от воздействия солнечных лучей. Ежедневно используйте натуральный солнцезащитный крем для лица с фактором защиты (SPF) не менее 15.

6. Огуречные патчи

Skin care around female eyes with green cucumbers. Moisturizing anti-aging treatment / artemlaktikov

Нарежьте огурец на слайсы и приложите к отекам под глазами. Этот «бабушкин» метод действительно уменьшает припухлость под глазами, ведь огурец действует как холодный компресс. А еще он может избавить от темных кругов благодаря содержанию витамина K. Но в целом огуречные патчи дают лишь временный эффект.

5. Лазерная шлифовка

Во время этой процедуры с помощью лазера удаляют верхние слои кожи в области под глазами, одновременно стимулируя выработку коллагена. В результате кожа становится более упругой. Результат может сохраняться годами (в зависимости от особенностей кожи и длительности пребывания на солнце). Шлифовка не является операцией.

4. Химический пилинг

The beautician with brush applies a photochemical and glycolic peeling face mask to the female patient face in the beauty clinic / okskukuruza

Эта процедура похожа на лазерную шлифовку: с помощью химического раствора удаляют верхние слои кожи. В результате кожа становится более упругой. В зависимости от типа кожи и длительности пребывания на солнце результаты могут сохраняться на протяжении нескольких лет. Кстати, такая процедура не считается операцией.

3. Филлеры

Во время этой косметической процедуры наполнитель (обычно это гиалуроновая кислота) располагают в зоне, где область вокруг глаз переходит в щеку — так создается более плавный переход. Для этого не нужно делать операцию: инъекцию филлера делает врач под местной анестезией. Результаты сохраняются от 6 до 12 месяцев.

2. Микротоковая терапия

Performing massage with microcurrents in the cosmetology clinic / docian

Если воздействовать на кожу с помощью микротоков, то можно уменьшить припухлость и заодно избавиться от темных кругов под глазами. Но заметный результат дает только регулярная терапия.

1. Макияж

Не стоит забывать, что вы всегда можете использовать косметические средства, например консилер, корректор или пудру, чтобы визуально немного или полностью скрыть припухлости под глазами.

Как образ жизни может предотвратить появление или помочь быстрее уменьшить отеки под глазами

Girl wrinkles eyes before and after procedures / TanyaLovus

Откажитесь от вредных привычек, которые снижают уровень витамина С, ответственного за выработку коллагена в коже. Без коллагена кожа становится дряблой.

Измените свой рацион питания, добавив в него больше продуктов, богатых коллагеном. Это в первую очередь говядина, курица, рыба, бобовые, яйца и молочные продукты.

Следите за тем, чтобы высыпаться. Врачи рекомендуют взрослому человеку выделять на сон от 7 до 9 часов ежедневно. При этом стоит позаботиться о том, чтобы ваша голова во время сна была чуть приподнята: это может предотвратить скопление жидкости под глазами.

Откажитесь от большого количества соли в рационе. Рекомендуется ежедневно употреблять не более 1 500 мг соли.

Следите за тем, чтобы пить достаточное количество воды.

Возможно, ваши отеки под глазами вызваны аллергией, о которой вы не знаете. Проконсультируйтесь со своим врачом о возможном лечении.

Не забывайте смывать косметику перед тем, как ложиться спать.

Если соблюдаете диету, в результате которой ваш вес может резко меняться, это тоже может отразиться на лице, в том числе в виде мешков под глазами. Чтобы уменьшить отечность на лице, следует поддерживать стабильный вес.

Когда стоит обратиться к врачу

Если появление мешков под глазами сопровождается проблемами со зрением, раздражением, головной болью или кожной сыпью, то стоит обратиться к врачу. Он подскажет, есть ли необходимости в операции или можно обойтись применением определенных лекарственных средств.

Вы сталкивались с описанной проблемой или вам повезло?