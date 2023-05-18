Детский тренер рассказала какие купальники нельзя покупать детям. Это должен запомнить каждый родитель

Впереди лето и многие, несомненно, со своими семьями отправятся купаться в реках, морях, бассейнах и других водоемах. И очень важно помнить о безопасности. Сегодня мы делимся советами по выбору цвета купальников для детей, о которых рассказала сертифицированный тренер по плаванию Никки Скарнати.

В первую очередь женщина поделилась тем, что главная опасность — купальники сливающиеся с цветом воды. И наглядно продемонстрировала это, надев такой костюм на свою дочь, которая плавала в бассейне. «Вот почему нельзя надевать на своих детей голубые купальники. Посмотрите, как трудно разглядеть ее под водой. И это при том, что она одна и вода спокойная» — сказала Никки. И действительно, даже в спокойном состоянии при погружении в воду было видно только голову девочки. А если представить, что в воде будет несколько детей и они начнут баловаться и играть в активные игры, то потерять ребенка будет проще простого.

После этого ее дочь отплыла в более солнечную часть бассейна, где разглядеть ее было так же сложно. Соответственно, ребенок в опасности в любую погоду. В заключение тренер попросила подбирать детям купальные костюмы ярких цветов, чтобы видеть своего ребенка издалека и вовремя помочь, если вдруг случится что-то неожиданное. Мы выяснили, что лучше всего выбирать неоновые цвета, а именно неоново-розовый и неоново-оранжевый для бассейна, неоново-желтый, неоново-зеленый для открытой воды. Проводилось исследование, которое показало, что такие оттенки заметны лучше всего. А вот голубой, синий, зеленый, красный, белый, черный, серый, фиолетовый были различимы плохо, либо совсем не видны уже на глубине 45 см.

Многие комментаторы отреагировали на ролик и подтвердили, что они даже не задумывались об этом. Люди поблагодарили Никки за дельный совет, а кто-то поделился своими. 100% правда, подтверждаю как спасатель. Сложно разглядеть под водой детей в голубых купальниках, особенно если они оказались на дне бассейна и нуждаются в помощи. Всегда выбирайте самые яркие, особенно для малышей и тех, кто плохо плавает. © bri__hull

Легче всего заметить в воде оранжевый цвет. Не зря даже астронавты носят оранжевые костюмы на случай, если они будут вынуждены приземлиться в океане. © lara_vx

Я и так обычно покупаю яркие цвета для своего ребенка, но это потому что он их любит. Но теперь я буду сознательно избегать синего цвета. © saohalloran