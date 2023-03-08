10 хитростей, которые помогут не только стильно одеваться, но и визуально скинуть несколько лет

Возраст — это всего лишь цифра. А вот что действительно важно — это насколько молодо вы чувствуете себя в душе. И хотя вы можете с этим не согласиться, но правильно подобранная одежда все же имеет свойство поднимать нашу самооценку и делать нас увереннее. Более того, при помощи нарядов можно выглядеть намного моложе, если знать, как правильно комбинировать одежду и выбирать фасоны, подходящие вашему типу фигуры.

1. Обновите свои джинсы

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News , Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Старомодные джинсы сразу же прибавляют вам несколько лет, поэтому стоит быть в курсе последних трендов с точки зрения фасона, длины и цвета джинсов. Конечно, фасон лучше выбирать в соответствии с вашей фигурой, но сейчас мода предлагает огромное количество вариантов. Например, если у вас фигура «песочные часы», то вам подойдут джинсы с высокой посадкой, потому что они акцентируют внимание на тонкой талии и сглаживают бедра. Еще один вариант — это рваные джинсы без стретча, тогда вы будете выглядеть супермодно. В целом избегайте джинсов с большим количеством украшений, потому что они сделают любой наряд несовременным.

2. Отдавайте предпочтение одежде с четким силуэтом

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News , Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Мы не спорим, что бесформенные и укороченные жакеты и куртки сейчас в тренде и смотрятся круто, но их стоит сочетать с одеждой, которая подходит именно вашему типу фигуры. Дополнив свой наряд пиджаком, блейзером или ярким ремнем с четкими геометрическими линиями, вы визуально станете выше и стройнее. Например, если вы наденете такой пиджак или плащ с классическими прямыми брюками и воздушной блузкой, то заметите, что с его помощью весь ваш наряд станет более модным, а вы в нем будете выглядеть намного моложе.

3. Выбирайте яркие цвета

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News , DDNY / Broadimage / EAST NEWS

Пастельные тона — это здорово, но даже с ними нужно знать меру. По мнению некоторых модных экспертов, одеваясь целиком в пастельные тона, ваш образ перестает быть ярким и динамичным, а вы начинаете сливаться с окружающими вас стенами. А это последнее, что вам нужно, если вы хотите выглядеть моложе. Лучше отдать предпочтение белому, бирюзовому или цвету фуксии. Однако если вы жить не можете без пастельных оттенков, то хотя бы сочетайте их с более яркими цветами или наденьте что-нибудь черное для контраста. И не бойтесь экспериментировать с яркими цветовыми сочетаниями. Многие стилисты рекомендуют пробовать необычные цветовые решения — так вы будете выглядеть свежо и модно.

4. Не носите украшения из одного комплекта одновременно

Van Tine Dennis / ABACA / EAST NEWS

Если вы не хотите выглядеть старомодно, не стоит надевать комплект украшений или бижутерии, полностью выполненных в едином стиле. То же касается и слишком крупных украшений. Вместо этого стоит выбирать аксессуары, которые дополняют друг друга. Например, крупное ожерелье и тонкие кольца, или широкий ремень с заклепками и сережки-гвоздики, или пусть украшения будут сделаны из разных материалов. Так ваш наряд будет выглядеть свежо и современно.

5. Обратите внимание на принты

AA / ABACA / EAST NEWS , Jef Hernandez / Everett Collection / East News

Броские, крупные принты смотрятся красиво и стильно, но носить их не так просто. Более того, крупный принт может сделать вас визуально полнее и старше, чем вы есть на самом деле. С другой стороны, мелкий современный рисунок на ткани, наоборот, «сбросит» вам несколько лет. То же можно сказать и об однотонных нарядах, только если они не в пастельных тонах.

6. Добавьте современный штрих к своему винтажному образу

Если вы не хотите выглядеть так, словно прибыли из другой эпохи, то не стоит составлять свой наряд полностью из винтажной одежды и аксессуаров. А в офисных реалиях винтаж будет выглядеть совсем не к месту. Ваша задача — показать, что вы умеете сочетать ретростиль и современную моду. Например, винтажный шарф, ретроочки или симпатичная винтажная шляпка будут здорово смотреться вместе со строгим костюмом или модными джинсами. В противном случае вы рискуете выглядеть старомодно.

7. Выбирайте юбку правильной длины

NPA / The Grosby Group / Grosby Group / East News , Michael Tran / Sipa USA / East News , Invision / Invision / East News

В целом большинству женщин идут юбки и платья длиной по колено или чуть выше или ниже. При этом в каждом из этих случаев подол юбки должен заканчиваться на самом узком участке ваших ног. Однако если женщина не очень высокого роста, длина по колено может быть не лучшим вариантом. В таком случае лучше выбрать асимметричную юбку, которая визуально прибавит роста. Мини — это еще один способ казаться выше. Если же вам по душе длинные юбки, то их нужно сочетать с современными пиджаками и куртками, чтобы не выглядеть старомодно.

8. Держитесь подальше от трикотажа

Bauergriffin.com / East News

Безусловно, в трикотаже удобно, и на вешалке он может смотреться очень хорошо. Но в нем вы будете выглядеть полнее и старше. Если же вы хотите сделать акцент на своей фигуре, то это можно сделать и без помощи тонкой, тянущейся ткани, которая собирается в складки в ненужных местах. Однако если вы не представляете свой жизни без трикотажа, то тогда стоит приобрести несколько комплектов хорошего корректирующего белья. Еще один вариант — надеть сверху строгий пиджак или кожаную куртку.

9. Выбирайте правильные очки

Выбрать стильные очки, которые еще и подчеркнут черты вашего лица, не так просто. Многие люди считают, что очки с диоптриями делают их старше вне зависимости от оправы, поэтому они зачастую выбирают так называемые «очки-невидимки». Но на самом деле именно очки без оправы или в тонкой проволочной оправе прибавляют возраста. Кроме того, их минималистичный дизайн не прикроет ни мешки под глазами, ни морщины. Вместо таких очков попробуйте примерить модель в прозрачной оправе. Однако форма и расцветка будут сильно зависеть от формы вашего лица, цвета волос и тона кожи, поэтому не торопитесь и примерьте как можно больше пар перед тем, как сделать окончательный выбор.

10. Надевайте каблуки повыше

Birdie Thompson / AdMedia / Sipa USA / East News , NPA / The Grosby Group / EAST NEWS

Мы все знаем, что туфли могут сделать наряд идеальным или совершенно его испортить. Но, оказывается, с помощью правильной пары обуви вы можете выглядеть моложе. По мнению стилистов, старомодная или слишком простая обувь может прибавить вам возраста вне зависимости от одежды, которая на вас надета. Конечно, пара модных кроссовок — это неплохое решение. Но если вам хочется удлинить силуэт и выглядеть стройнее, то стоит отдать предпочтение высоким каблукам. Если же вам по душе низкий каблук или балетки, то попробуйте надеть лодочки с острым носом. Этот маленький трюк сделает ваш любимый наряд более стильным и ярким.