10 моделей сумок, которые мы сметаем с прилавков, а потом годами не выгуливаем

Размер, фасон и цвет сумки могут многое поведать о своей владелице. Кроме того, мы обычно мечтаем о том, чтобы этот аксессуар был не только подходящим, но и модным. К сожалению, элегантные предметы зачастую оказываются не слишком удобными в использовании, и в результате они отправляются на самую дальнюю полку в шкафу.

1. Дизайнерские сумки из дорогих видов кожи

Такие аксессуары стоят недешево и выглядят просто потрясающе. Но именно дорогие и капризные материалы, такие как кожа ягненка, вызывают некоторую тревогу у хозяек. В результате женщинам просто страшно носить такие экземпляры каждый день, они пару раз выходят с ними в свет, а потом пытаются сбыть эту изысканную сумку с рук.

2. Прозрачная сумка

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Такие аксессуары сразу открывают перед окружающими все детали повседневной жизни своих хозяек. Но не каждый готов демонстрировать миру подноготную. Более того, содержимое в таких сумках может выглядеть неряшливо и отталкивающе.

3. Замшевая сумка

Замша, безусловно, выглядит роскошно, но она легко пачкается, царапается, собирает пыль и крошки и портится под действием воды. Принимая решение о покупке сумки из такого материала, нужно иметь в виду, что эта модель требует особого ухода. Если замшей отделана внутренняя часть аксессуара, в которой обычно хранится косметика, ручки, чеки, жвачка и многое другое, придется заботиться о сумке еще усерднее.

4. Сумка-корзина

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Не так давно плетеные сумки ассоциировались исключительно с пляжем или пикником в парке. Сегодня миниатюрные корзинки стали популярным трендом в повседневной жизни. Интересно отметить, что еще в середине прошлого века соломенные сумки были неотъемлемой частью гардероба икон стиля, таких как Одри Хепберн и Джейн Биркин. Но практичность таких корзинок остается под вопросом. Маленькие сумки из жесткого материала отлично держат форму, поэтому объем вещей, которые можно поместить в них, ограничен. Модели без подкладки требуют особого ухода: пролитый напиток или крошки будет сложно отчистить.

5. Бесформенная сумка-тоут

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Эта сумка может поглотить все, как черная дыра. Однако, быстро найти нужную вещь в ней может быть сложно. Если тоут уже есть в коллекции, то специальный вкладыш-органайзер придаст ей необходимую форму. Другая проблема: неправильное распределение веса. Если содержимое сумки слишком тяжелое, то это может вызывать проблемы со спиной, привести к плохой осанке и прочим проблемам со здоровьем.

А вот несколько хитростей, которые помогают носить даже не слишком удобные сумки без ущерба для здоровья.

6. Сумка со шнуровкой

Jonas Gustavsson/Sipa USA/East News

Сумки с завязками придают образу особый шик, но на практике они не всегда удобны и практичны по сравнению с другими моделями. Если дизайнер предусмотрел альтернативные застежки, это может значительно облегчить использование такой модели. В противном случае владелица сумки может утомиться открывая и закрывая завязки. Тем более что выполнить это одной рукой сложно.

7. Громоздкие сумки

Подобные аксессуары — это отличный вариант для тех, кому приходится носить с собой множество бумаг. Кроме того, большая сумка придает образу хозяйки некоторую солидность. Но именно размеры модели могут доставить женщине немало проблем. Одно неловкое движение, и этот баул может снести стойку или продукты в магазине или хорошенько шлепнуть прохожего.

8. Маленькая вертикальная сумка

Небольшие сумки не оттягивают плечо и подходят практически к любому наряду. При этом положить в них большое количество необходимых мелочей или что-то существенное не получится. Поэтому они подойдут женщинам, которые привыкли передвигаться налегке. Божечки, и зачем только я это купила? В результате отдала сумочку подружке, которая берет ее только в отпуск и носит в ней телефон, да карточку. А к покупкам теперь отношусь со всей ответственностью. © dramainsanity / Reddit

9. Сумка-кубик с короткими ручками

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Такие аксессуарами кажутся весьма практичными, но их вес и длина ручек делают их менее удобными. Материал, который придает сумке форму, значительно утяжеляет ее, а короткие ручки только ухудшают ситуацию. Если в такую сумку положить что-то тяжелое, то модный аксессуар превратится в неподъемный булыжник.

10. Плоская сумка

Внешне двухмерные сумки и клатчи чем-то похожи на тонкие папки, что делает образ женщины более деловым и серьезным. К сожалению, эта модель далеко не самая практичная. В нее категорически ничего не помещается, и даже современные смартфоны кажутся слишком крупными для нее.