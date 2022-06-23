10+ знаменитостей, которые не прибегают к услугам стилистов. И это не мешает им выглядеть неотразимо

Большинство знаменитостей, когда дело доходит до создания образа для торжественного мероприятия, а часто и для повседневной жизни, полагаются на профессионалов. Однако есть смелые звезды, которым не требуется сторонняя помощь для того, чтобы выглядеть ультрамодно. Они сами формируют тренды и рассчитывают при этом только на свое чувство стиля.

Мы в ADME решили познакомиться поближе с селебрити, которые самостоятельно решают, как им выглядеть, и справляются с этим на все сто.

Диана Крюгер

У Дианы Крюгер просто отменный вкус. И она подтверждает это как своими нарядами на ковровых дорожках, так и уличными костюмами. При этом актриса уже давно отказалась от услуг стилистов, объясняя это тем, что не чувствовала себя собой в созданном другими людьми образе. «Я думаю, что услуги профессионалов нужны либо тем, у кого нет на это времени, либо тем, кому это все попросту неинтересно, — говорит Крюгер. — Я же сама себе стилист».

Дита фон Тиз

«Единственная современная знаменитость, которой я могу восхищаться, — это Диана Крюгер. Потому что она не пользуется услугами стилиста, — сказала как-то в интервью бурлеск-дива Дита фон Тиз. — Мы с ней в этом похожи: мы сами подбираем себе одежду». Думается, что Диане было крайне приятно услышать такие слова от коллеги по цеху, придерживающейся уникального стиля.

Блейк Лайвли

Всем известно, что Блейк Лайвли одевается сама. При этом актриса всегда выглядит очень гармонично, элегантно и продуманно. Она умело носит сложные сочетания костюма-тройки, яркие аксессуары и асимметричные платья. «Если честно, я люблю держать все под контролем, и у меня слишком большое эго, — отшучивается на эту тему Блейк. — Дизайн и мода — это мои средства самовыражения». И стоит ли удивляться тому, что Лайвли смотрится ослепительно как на красной дорожке, так и на обычной прогулке по улицам Парижа.

Оливия Манн

Актриса Оливия Манн, чьи образы — квинтэссенция женственности и романтичности, иначе мотивирует свой отказ от услуг стилистов: «Я хочу, чтобы в случае, если я ударю в грязь лицом, это была полностью моя вина, а не чья-то еще».

Эрика Баду

Известная своим экстравагантным и нестандартным стилем соул-певица Эрика Баду неоднократно повторяла, что никогда не сотрудничала со стилистами. «На сцене и на улице я выгляжу одинаково. Это и есть мой стиль. Я не планирую заранее, что надену: выбор всегда совершается под влиянием момента», — говорит она.

Рэйчел Билсон

Актриса Рэйчел Билсон, наиболее известная ролью в сериале «Одинокие сердца», тоже предпочитает самостоятельно выбирать себе наряды. «Мне кажется, это так весело! Я люблю экспериментировать со стилем. Я думаю, вам это либо нравится, либо нет. Мне нравится», — заявила она.

Кейт Мосс

Мало у кого из знаменитостей есть такая насмотренность в сфере моды, как у Кейт Мосс. Поэтому удивление вызывает скорее не то, что у модели нет стилиста, а то, что она до сих пор не основала собственный бренд. Кейт уж точно показала бы миру, что такое образцовый кежуал. И это мы еще молчим о ее вечерних нарядах.

Дженьюари Джонс

Актриса и фотомодель Дженьюари Джонс, получившая известность благодаря роли в сериале «Безумцы», не понимает, зачем платить людям за то, чтобы они говорили ей, какая одежда выглядит круто. «Если мне самой это не нравится, зачем мне это носить?» — резонно замечает она.

Дайан Китон

Известная своей любовью к черному и белому цветам, а также сложным узорам и ярким аксессуарам, Дайан Китон всегда создавала собственный стиль. «Я люблю одежду, поэтому сама решаю, что надеть», — отмечает оскароносная икона стиля.

Сиенна Миллер

Актриса и фотомодель Сиенна Миллер в 2006 году выпустила свою линию одежды. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она предпочитает не пользоваться услугами стилистов, а доверять своему чутью. Тем более когда речь заходит об уличном стиле.

Тильда Суинтон

Имея такую фактурную внешность, Тильда Суинтон могла бы легко стать музой какого-нибудь именитого стилиста. Однако актриса никому не позволяет вмешиваться в свой стиль. Суинтон заявляет, что у нее нет человека, который доставал бы ее вещи из чемодана и раскладывал бы их для нее в гостиничном номере. Она занимается этим самостоятельно.

Марион Котийяр

Многие говорят, что француженки обладают отличным вкусом и чувством стиля, и актриса Марион Котийяр — наглядное тому доказательство. Она умеет прекрасно сочетать базовые вещи с ультрамодными. На любом мероприятии выход Котийяр запоминается публике, и в этом исключительно ее заслуга, а не штата профессиональных помощников.