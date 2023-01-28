10+ знаменитых женщин, которые решились украсить свою спину роскошным ожерельем и затмили всех вокруг

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Знаменитые женщины часто дополняют свой наряд для красной дорожки сверкающим ожерельем, но лишь немногие решаются надеть это украшение задом наперед. У него даже есть специальное название — «сотуар», что означает «носить на спине». Сегодня мы хотим показать вам 15 звезд, которые решились украсить свою спину роскошным ожерельем, а из бонуса в конце статьи вы узнаете, как правильно носить сотуар и выглядеть при этом потрясающе.

Принцесса Диана на премьере фильма «Назад в будущее» в 1985 году

Джиллиан Андерсон на 77-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус» в 2020 году

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Джейми Кинг на мероприятии Met Gala в 2012 году

BEHAR ANTHONY / SIPA / East News , BEHAR ANTHONY / SIPA / East News

Кейт Хадсон на 16-й церемонии вручения наград премии Гильдии киноактеров в 2010 году

East News

Сальма Хайек на церемонии British Fashion Awards в 2012 году

Joel Ryan / Invision / AP / East News , Joel Ryan / Invision / AP / East News

Кейт Бланшетт на ежегодной церемонии Harper’s Bazaar Women of the Year Awards в 2013 году

Энн Хэтэуэй на 85-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2013 году

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News , AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Джейн Фонда на 69-й церемонии вручения прайм-таймовой премии «Эмми» в 2017 году

Дженнифер Лоуренс на 86-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году

AFP / East News , AFP / East News

Эшли Олсен на мероприятии Met Gala в 2009 году

Энн Хэтэуэй на премьере фильма «Интерстеллар» в 2014 году

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News , AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Дженнифер Лоуренс на 85-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2013 году

Алессандра Амбросио на 71-м Каннском международном кинофестивале в 2018 году

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

Джессика Бил на 69-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус» в 2012 году

Джессика Честейн на 70-м Каннском международном кинофестивале в 2017 году

Бонус: как носить сотуар, чтобы выглядеть как суперзвезда

Стоит собрать волосы в конский хвост или высокую прическу. Вы же не хотите, чтобы ваше прекрасное ожерелье оказалось спрятанным под шевелюрой, верно?

Сотуар лучше всего смотрится с нарядами с открытой спиной. Глубина выреза зависит от длины ожерелья. Если вы планируете надеть бюстгальтер, убедитесь в том, что он не выглядывает из выреза платья, иначе ваш шикарный образ будет испорчен.

Если вы хотите показать себя в дерзком, необычном образе, наденьте рубашку с пуговицами на спине, но оставьте несколько верхних пуговиц незастегнутыми, чтобы показать свое ожерелье.