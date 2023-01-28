10+ знаменитых женщин, которые решились украсить свою спину роскошным ожерельем и затмили всех вокруг
Знаменитые женщины часто дополняют свой наряд для красной дорожки сверкающим ожерельем, но лишь немногие решаются надеть это украшение задом наперед. У него даже есть специальное название — «сотуар», что означает «носить на спине». Сегодня мы хотим показать вам 15 звезд, которые решились украсить свою спину роскошным ожерельем, а из бонуса в конце статьи вы узнаете, как правильно носить сотуар и выглядеть при этом потрясающе.
Принцесса Диана на премьере фильма «Назад в будущее» в 1985 году
Джиллиан Андерсон на 77-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус» в 2020 году
Джейми Кинг на мероприятии Met Gala в 2012 году
Кейт Хадсон на 16-й церемонии вручения наград премии Гильдии киноактеров в 2010 году
Сальма Хайек на церемонии British Fashion Awards в 2012 году
Кейт Бланшетт на ежегодной церемонии Harper’s Bazaar Women of the Year Awards в 2013 году
Энн Хэтэуэй на 85-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2013 году
Джейн Фонда на 69-й церемонии вручения прайм-таймовой премии «Эмми» в 2017 году
Дженнифер Лоуренс на 86-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году
Эшли Олсен на мероприятии Met Gala в 2009 году
Энн Хэтэуэй на премьере фильма «Интерстеллар» в 2014 году
Дженнифер Лоуренс на 85-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2013 году
Алессандра Амбросио на 71-м Каннском международном кинофестивале в 2018 году
Джессика Бил на 69-й церемонии вручения наград премии «Золотой глобус» в 2012 году
Джессика Честейн на 70-м Каннском международном кинофестивале в 2017 году
Бонус: как носить сотуар, чтобы выглядеть как суперзвезда
- Стоит собрать волосы в конский хвост или высокую прическу. Вы же не хотите, чтобы ваше прекрасное ожерелье оказалось спрятанным под шевелюрой, верно?
- Сотуар лучше всего смотрится с нарядами с открытой спиной. Глубина выреза зависит от длины ожерелья. Если вы планируете надеть бюстгальтер, убедитесь в том, что он не выглядывает из выреза платья, иначе ваш шикарный образ будет испорчен.
- Если вы хотите показать себя в дерзком, необычном образе, наденьте рубашку с пуговицами на спине, но оставьте несколько верхних пуговиц незастегнутыми, чтобы показать свое ожерелье.
А вы когда-нибудь носили ожерелье на спине? Расскажите, какой эффект вы произвели на окружающих.
AdMe/Дизайн/10+ знаменитых женщин, которые решились украсить свою спину роскошным ожерельем и затмили всех вокруг
Поделиться этой статьёй