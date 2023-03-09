11 вещей из 90-х, по которым благодаря звездам снова все с ума сходят

Мода меняется с каждым десятилетием, но некоторые тренды запоминаются надолго. Благодаря поп-культуре и кино некоторые образы из 90-х стали по-настоящему культовыми. И многие из нас, кто застал ту эпоху, с удовольствием готовы к ним вернуться. Давайте вместе посмотрим, какие именно модные тренды 90-х годов нашли свой путь обратно на красную дорожку и в нашу жизнь.