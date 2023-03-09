AdMe
AdMe

11 вещей из 90-х, по которым благодаря звездам снова все с ума сходят

Дизайн
1920146

Мода меняется с каждым десятилетием, но некоторые тренды запоминаются надолго. Благодаря поп-культуре и кино некоторые образы из 90-х стали по-настоящему культовыми. И многие из нас, кто застал ту эпоху, с удовольствием готовы к ним вернуться. Давайте вместе посмотрим, какие именно модные тренды 90-х годов нашли свой путь обратно на красную дорожку и в нашу жизнь.

1. Корсеты

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

2. «Космические» пучки

3. Кожаные куртки в стиле 90-х

s_bukley / Depositphotos, Bellocqimages / Associated Press / East News

4. Блестящие губы

THE BAYWATCH COMPANY / Album / EAST NEWS

5. Твидовые костюмы

6. Солнцезащитные очки в стиле ретро

7. Кардиганы

8. Твидовые юбки

9. Брюки карго

PacificCoastNews / EAST NEWS

10. Заколки-бабочки

11. Металлизированные платья

А вы скучаете по моде 90-х? Тогда эти статьи могут вас заинтересовать:

Фото на превью CelebrityArchaeology.com / Alamy Stock Photo
1920146
AdMe/Дизайн/11 вещей из 90-х, по которым благодаря звездам снова все с ума сходят
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
6