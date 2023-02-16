14 знаменитостей, чья голливудская улыбка со временем становится все ослепительнее
В течение долгих лет в интернете ходил мем про зуб Тома Круза, который расположен точно в центре его лица. Но сейчас к зубам Круза вряд ли кто-нибудь сможет придраться. Актеру явно пришлось пройти через многое, чтобы сделать улыбку своей визитной карточкой. Мы решили посмотреть, как выглядела улыбка прочих звезд мировой величины, когда они только начинали свое восхождение к славе.
Колин Ферт
© Dutch Girls / London Weekend Television (LWT) and co-producers, Vianney Le Caer / Invision / AP / East News
Деми Мур
Эмма Уотсон
Криштиану Роналду
Хилари Дафф
Том Круз
© The Outsiders / Zoetrope Studios and co-producers, JMHAEDRICH / JPPARIENTE / SIPA / SIPA / East News
Блейк Лайвли
Николас Кейдж
Зендея
Зак Эфрон
Кейт Бекинсейл
Кэти Холмс
Мэттью Льюис
Гвен Стефани
© Featureflash Archive / Alamy Stock Photo, © MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
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