14 знаменитостей, чья голливудская улыбка со временем становится все ослепительнее

В течение долгих лет в интернете ходил мем про зуб Тома Круза, который расположен точно в центре его лица. Но сейчас к зубам Круза вряд ли кто-нибудь сможет придраться. Актеру явно пришлось пройти через многое, чтобы сделать улыбку своей визитной карточкой. Мы решили посмотреть, как выглядела улыбка прочих звезд мировой величины, когда они только начинали свое восхождение к славе.