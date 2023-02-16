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14 знаменитостей, чья голливудская улыбка со временем становится все ослепительнее

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В течение долгих лет в интернете ходил мем про зуб Тома Круза, который расположен точно в центре его лица. Но сейчас к зубам Круза вряд ли кто-нибудь сможет придраться. Актеру явно пришлось пройти через многое, чтобы сделать улыбку своей визитной карточкой. Мы решили посмотреть, как выглядела улыбка прочих звезд мировой величины, когда они только начинали свое восхождение к славе.

Колин Ферт

© Dutch Girls / London Weekend Television (LWT) and co-producers, Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

Деми Мур

© Barry King / Alamy Stock Photo, Invision / Invision / East News

Эмма Уотсон

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Invision / Invision / East News

Криштиану Роналду

IMAGO / Matthias Koch / Imago Sport and News / East News

Хилари Дафф

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Invision / Invision / East News

Том Круз

© The Outsiders / Zoetrope Studios and co-producers, JMHAEDRICH / JPPARIENTE / SIPA / SIPA / East News

Блейк Лайвли

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Николас Кейдж

© Vampire's Kiss / Hemdale and co-producers, Invision / Invision / East News

Зендея

HNW / PictureLux / PictureLux / agefotostock / East News, Invision / Invision / East News

Зак Эфрон

Invision / Invision / East News

Кейт Бекинсейл

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, Grosby Group / East News

Кэти Холмс

Evan Agostini / Invision / East News

Мэттью Льюис

Гвен Стефани

© Featureflash Archive / Alamy Stock Photo, © MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Фото на превью Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. and co-producers, Me Before You / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) and co-producers
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AdMe/Дизайн/14 знаменитостей, чья голливудская улыбка со временем становится все ослепительнее
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