14 звезд, которые устали от заезженных ожерелий и украсили образы по-настоящему изысканными аксессуарами
Знаменитости придирчиво относятся к выбору не только нарядов, но и украшений. Ведь порой для того, чтобы выделиться из толпы, достаточно лишь дополнить образ оригинальным аксессуаром.
Жозефин Скривер
Мелани Лоран
Николь Ричи
Джорджина Родригес
Синди Бруна
Наоми Уоттс
Николь Кидман
Пенелопа Крус
Фрида Аасен
Келли Осборн
Тина Кунаки
Дженнифер Энистон
Сидни Суини
Николь Кидман
Джейн Фонда
AdMe/Дизайн/14 звезд, которые устали от заезженных ожерелий и украсили образы по-настоящему изысканными аксессуарами
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