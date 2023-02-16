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14 звезд, которые устали от заезженных ожерелий и украсили образы по-настоящему изысканными аксессуарами

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Знаменитости придирчиво относятся к выбору не только нарядов, но и украшений. Ведь порой для того, чтобы выделиться из толпы, достаточно лишь дополнить образ оригинальным аксессуаром.

Жозефин Скривер

Invision/Invision/East News, ANTONIN THUILLIER/AFP/East News

Мелани Лоран

Invision/Invision/East News

Николь Ричи

Evan Agostini/Invision/AP/East News, AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News

Джорджина Родригес

Laurent Vu/SIPA/SIPA/East News

Синди Бруна

Invision/Invision/East News, CHRISTOPHE SIMON/AFP/East News

Наоми Уоттс

Invision/Invision/East News

Николь Кидман

EAST NEWS

Пенелопа Крус

Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

Фрида Аасен

SYSPEO/SIPA/SIPA/East News, AP/Associated Press/East News

Келли Осборн

mpi99/MediaPunch/EAST NEWS, AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News

Тина Кунаки

Дженнифер Энистон

Сидни Суини

Николь Кидман

David Longendyke/Everett Collection/East News

Джейн Фонда

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News, © Kathy Hutchins / Shutterstock.com
Фото на превью Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com, Tsuni / USA / Alamy Stock Photo
51913
AdMe/Дизайн/14 звезд, которые устали от заезженных ожерелий и украсили образы по-настоящему изысканными аксессуарами
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