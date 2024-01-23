16 нарядов, которые вошли в историю ковровых дорожек, а мы никогда не видели их со спины
Ежегодно знаменитости посещают десятки светских мероприятий, а потом весь мир обсуждает их костюмы. Но если одни звездные наряды перестают интересовать общественность аккурат к очередной премии, то другие врезаются в память зрителей навсегда, а СМИ потом то и дело включают их в списки лучших образов с красных дорожек. Мы решили выяснить, как выглядели сзади культовые платья известных красоток.
Дженнифер Лопес в культовом ансамбле от Versace на Неделе моды в Милане в 2019 году
Кстати, этот же наряд в 2023 году примерила другая знаменитость, и мы никак не можем понять, кому он идет больше.
Синди Кроуфорд в платье того же бренда на премии «Оскар» в 1991 году
Джулия Робертс в наряде от Valentino на премии «Оскар» в 2001 году
Кейт Хадсон в костюме от Stella McCartney на том же мероприятии
Хэлли Берри в платье от Elie Saab на премии «Оскар» в 2002 году
Куда деваются легендарные звездные наряды после мероприятий, мы писали в этом материале. Например, вот это платье Хэлли Берри на данный момент является музейным экспонатом.
Кристина Агилера в своем легендарном образе на премии Blockbuster Entertainment в 2001 году
Кейт Бланшетт в платье от John Galliano на премии «Оскар» в 1999 году
Виктория Бекхэм в Roberto Cavalli на фестивале Swarovski Fashion Rocks в 2005 году
Хилари Суэнк в наряде от Guy Laroche на премии «Оскар» в 2005 году
Николь Кидман в золотом платье от Dior на премии «Оскар» в 2000 году. Кстати, этот наряд она сама назвала одним из своих самых любимых
Шарлиз Терон в наряде а-ля «золотой век Голливуда» от Gucci на премии «Оскар» в 2004 году
Сальма Хайек в платье Prada на премии «Оскар» годом позднее
Бейонсе в ансамбле от Givenchy на Met Gala в 2015 году
Энн Хэтэуэй в красном платье от Marchesa на премии «Оскар» в 2008 году
Ирина Шейк в костюме от Versace на вечеринке Vanity Fair в 2015 году
Леди Гага в «мясном» платье на премии MTV Video Music Awards в 2010 году
Да-а, умела Леди Гага нарядиться так, что публика потом долго отходила от шока. Но сейчас певица чаще отдает предпочтение элегантным платьям. В этом материале мы показывали, как менялся стиль знаменитости, и рассуждали на тему того, почему она решила отказаться от звания королевы эпатажа.