16 нарядов, которые вошли в историю ковровых дорожек, а мы никогда не видели их со спины

Ежегодно знаменитости посещают десятки светских мероприятий, а потом весь мир обсуждает их костюмы. Но если одни звездные наряды перестают интересовать общественность аккурат к очередной премии, то другие врезаются в память зрителей навсегда, а СМИ потом то и дело включают их в списки лучших образов с красных дорожек. Мы решили выяснить, как выглядели сзади культовые платья известных красоток.

Дженнифер Лопес в культовом ансамбле от Versace на Неделе моды в Милане в 2019 году

, © Independent Photo Agency Srl / Alamy Stock Photo MIGUEL MEDINA / AFP / East News

Кстати, этот же наряд в 2023 году примерила другая знаменитость, и мы никак не можем понять, кому он идет больше.

Синди Кроуфорд в платье того же бренда на премии «Оскар» в 1991 году

Джулия Робертс в наряде от Valentino на премии «Оскар» в 2001 году

Кейт Хадсон в костюме от Stella McCartney на том же мероприятии

Хэлли Берри в платье от Elie Saab на премии «Оскар» в 2002 году

, © ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo Robert Hepler / Everett Collection / EAST NEWS

Куда деваются легендарные звездные наряды после мероприятий, мы писали в этом материале. Например, вот это платье Хэлли Берри на данный момент является музейным экспонатом.

Кристина Агилера в своем легендарном образе на премии Blockbuster Entertainment в 2001 году

Кейт Бланшетт в платье от John Galliano на премии «Оскар» в 1999 году

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News

Виктория Бекхэм в Roberto Cavalli на фестивале Swarovski Fashion Rocks в 2005 году

Хилари Суэнк в наряде от Guy Laroche на премии «Оскар» в 2005 году

ASSOCIATED PRESS / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Николь Кидман в золотом платье от Dior на премии «Оскар» в 2000 году. Кстати, этот наряд она сама назвала одним из своих самых любимых

Шарлиз Терон в наряде а-ля «золотой век Голливуда» от Gucci на премии «Оскар» в 2004 году

ASSOCIATED PRESS / East News , ASSOCIATED PRESS / East News

Сальма Хайек в платье Prada на премии «Оскар» годом позднее

Бейонсе в ансамбле от Givenchy на Met Gala в 2015 году

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS , Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Энн Хэтэуэй в красном платье от Marchesa на премии «Оскар» в 2008 году

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS , EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

Ирина Шейк в костюме от Versace на вечеринке Vanity Fair в 2015 году

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS , Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Леди Гага в «мясном» платье на премии MTV Video Music Awards в 2010 году

Да-а, умела Леди Гага нарядиться так, что публика потом долго отходила от шока. Но сейчас певица чаще отдает предпочтение элегантным платьям. В этом материале мы показывали, как менялся стиль знаменитости, и рассуждали на тему того, почему она решила отказаться от звания королевы эпатажа.