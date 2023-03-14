16 причесок с красных дорожек, которые сперва кажутся простенькими. Но стоит звезде повернуться, как восторг обеспечен

Прическа в образе — это своего рода вишенка на торте. И знаменитости знают об этом как никто другой, поэтому продумывают все до мелочей. Но не всегда удается по достоинству оценить старания стилистов по волосам. Ведь иногда даже простой с виду пучок или хвост может иметь изюминку.