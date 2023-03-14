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16 причесок с красных дорожек, которые сперва кажутся простенькими. Но стоит звезде повернуться, как восторг обеспечен

Дизайн
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Прическа в образе — это своего рода вишенка на торте. И знаменитости знают об этом как никто другой, поэтому продумывают все до мелочей. Но не всегда удается по достоинству оценить старания стилистов по волосам. Ведь иногда даже простой с виду пучок или хвост может иметь изюминку.

Скарлетт Йоханссон

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News

Кэри Маллиган

Ума Турман

0000292/Reporter/East News, Stringer - Imaginechina/East News

Эмили Блант

AFP/EAST NEWS, AFP/EAST NEWS

Шарлиз Терон

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Kevork Djansezian/Invision/AP/East News

Галь Гадот

NPA/The Grosby Group/EAST NEWS, © Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Белла Хадид

East News, AP/Associated Press/East News

Эмма Стоун

AP/Associated Press/East News, FILIPPO MONTEFORTE/AFP/East News

Николь Кидман

Briquet-Hahn-Marechal/ABACA/EAST NEWS, © Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com, AFP/EAST NEWS

Дженна Ортега

Кейт Мара

Brent N. Clarke/Invision/AP/East News, Brent N. Clarke/Invision/AP/East News

Гвен Стефани

Joseph Gotfriedy/Broadimage/EAST NEWS, Adhemar Sburlati/Broadimage/EAST NEWS

Эмма Уотсон

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, © Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com

Наоми Уоттс

Марион Котийяр

Кейт Хадсон

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS, Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

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321-5
AdMe/Дизайн/16 причесок с красных дорожек, которые сперва кажутся простенькими. Но стоит звезде повернуться, как восторг обеспечен
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