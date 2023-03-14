16 причесок с красных дорожек, которые сперва кажутся простенькими. Но стоит звезде повернуться, как восторг обеспечен
Прическа в образе — это своего рода вишенка на торте. И знаменитости знают об этом как никто другой, поэтому продумывают все до мелочей. Но не всегда удается по достоинству оценить старания стилистов по волосам. Ведь иногда даже простой с виду пучок или хвост может иметь изюминку.
Скарлетт Йоханссон
Кэри Маллиган
Ума Турман
Эмили Блант
Шарлиз Терон
Галь Гадот
Белла Хадид
Эмма Стоун
Николь Кидман
Дженна Ортега
Кейт Мара
Гвен Стефани
Эмма Уотсон
Наоми Уоттс
Марион Котийяр
Кейт Хадсон
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Фото на превью Briquet-Hahn-Marechal/ABACA/EAST NEWS, Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com
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