16 знаменитостей, которые выглядели в своих нарядах как богини, но есть один нюанс

Некоторые звезды так тщательно выбирают наряды, что комар носа не подточит. Но порой, хоть знаменитости и выглядят великолепно, хочется спросить у тех, кто их наряжал, почему они выбрали именно такой костюм. В конце статьи мы приготовили комичный бонус, который наверняка вызовет у вас улыбку.

Марго Робби на премьере фильма «Вавилон» просто обернулась в длинный шарф

Chris Pizzello / Invision / East News , Chris Pizzello / Invision / East News

Аманда Сейфрид выглядела шикарно в золотом наряде на церемонии Critics’ Choice Awards 2023, но едва не потеряла его на красной дорожке

Jordan Strauss / Invision / East News

Платье трещало по швам и поминутно сползало с плеч. Актриса сказала: «Оно рвется. Я не шучу, оно просто разваливается на части». А потом призналась, что просто это платье не новое, а из архивной коллекции Dior.

Кэти Холмс надела платье поверх джинсов

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Великолепную фигуру Дакоты Джонсон не испортить никаким костюмом, но бахрома на ногах выглядела немного странно

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Кайли Дженнер пришла на Met Gala в бейсболке задом наперед и в свадебном платье

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Кейт Бланшетт на кинофестивале появилась в роскошном костюме с оком, которое зорко следило за окружающими

Vianney Le Caer / Invision / East News

Оливия Уайлд пришла в платье, подчеркивающем ее формы золотистой нагрудной пластиной

Jordan Strauss / Invision / East News

Наряд модели Либерти Росс был ошеломительно красивым спереди, а вот вид со спины вызывал вопросы

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Стилист Хайди Клум решил надеть на звезду платье и легинсы одновременно

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Тейлор Свифт на церемонию награждения MTV Video Music Awards 2022 пришла в платье, которое представляло собой просто цепочки из стразов

ANDRES KUDACKI / AFP / East News

Наряд актрисы-комедиантки Хлои Файнман на церемонии MTV Video Music Awards чем-то напоминал одеяло

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Казалось бы, трудно испортить ладно сидящий костюм Деми Мур. Но кто-то решил добавить к нему синие перчатки, похожие на хирургические

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News

Супермодель Тайра Бэнкс выглядела одновременно шикарно и дико

Трудно оставить без внимания этот наряд Дженнифер Лопес из рубашки и джинсовых сапог

everett225 / Depositphotos

А Кристен Уиг появилась на «Оскаре» в таком странном платье со шлейфом

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Мэгги Джилленхол была обаятельна в черном платье на «Оскаре». Вот только золотистые украшения походили то ли на крючки для одежды, то ли на охотничьи трофеи

ANGELA WEISS / AFP / East News

Бонус: самоироничный наряд комедиантки Эмили Хеллер на церемонии награждения «Эмми»

CHRIS DELMAS / AFP / East News

«Пни меня!»

Вы бы отважились надеть какой-то из этих нарядов? Как думаете, звезды могут сами решать, что надеть для публичного выхода, или вся ответственность лежит на стилистах?