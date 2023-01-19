16 знаменитостей, которые выглядели в своих нарядах как богини, но есть один нюанс
Некоторые звезды так тщательно выбирают наряды, что комар носа не подточит. Но порой, хоть знаменитости и выглядят великолепно, хочется спросить у тех, кто их наряжал, почему они выбрали именно такой костюм. В конце статьи мы приготовили комичный бонус, который наверняка вызовет у вас улыбку.
Марго Робби на премьере фильма «Вавилон» просто обернулась в длинный шарф
Аманда Сейфрид выглядела шикарно в золотом наряде на церемонии Critics’ Choice Awards 2023, но едва не потеряла его на красной дорожке
Платье трещало по швам и поминутно сползало с плеч. Актриса сказала: «Оно рвется. Я не шучу, оно просто разваливается на части». А потом призналась, что просто это платье не новое, а из архивной коллекции Dior.
Кэти Холмс надела платье поверх джинсов
Великолепную фигуру Дакоты Джонсон не испортить никаким костюмом, но бахрома на ногах выглядела немного странно
Кайли Дженнер пришла на Met Gala в бейсболке задом наперед и в свадебном платье
Кейт Бланшетт на кинофестивале появилась в роскошном костюме с оком, которое зорко следило за окружающими
Оливия Уайлд пришла в платье, подчеркивающем ее формы золотистой нагрудной пластиной
Наряд модели Либерти Росс был ошеломительно красивым спереди, а вот вид со спины вызывал вопросы
Стилист Хайди Клум решил надеть на звезду платье и легинсы одновременно
Тейлор Свифт на церемонию награждения MTV Video Music Awards 2022 пришла в платье, которое представляло собой просто цепочки из стразов
Наряд актрисы-комедиантки Хлои Файнман на церемонии MTV Video Music Awards чем-то напоминал одеяло
Казалось бы, трудно испортить ладно сидящий костюм Деми Мур. Но кто-то решил добавить к нему синие перчатки, похожие на хирургические
Супермодель Тайра Бэнкс выглядела одновременно шикарно и дико
Трудно оставить без внимания этот наряд Дженнифер Лопес из рубашки и джинсовых сапог
А Кристен Уиг появилась на «Оскаре» в таком странном платье со шлейфом
Мэгги Джилленхол была обаятельна в черном платье на «Оскаре». Вот только золотистые украшения походили то ли на крючки для одежды, то ли на охотничьи трофеи
Бонус: самоироничный наряд комедиантки Эмили Хеллер на церемонии награждения «Эмми»
«Пни меня!»
Вы бы отважились надеть какой-то из этих нарядов? Как думаете, звезды могут сами решать, что надеть для публичного выхода, или вся ответственность лежит на стилистах?
Фото на превью Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News
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