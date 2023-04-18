19 человек, которые разогнали свое чувство юмора до максимума, когда выбирали тату

Поиграть с пятнами витилиго так, что при взгляде на них захотелось бы улыбнуться, заменить напоминание в телефоне или просто посмеяться над собой, можно с помощью тату. Люди из этой подборки всыпали полную горсть юмора, когда выбирали себе татуировку. И на наш взгляд, та от этого только выиграла.

«На моей коже есть пятна витилиго, поэтому я решил немного повеселиться, выбирая тату»

«Отбеливатель».

«На этой неделе я сделала эту слегка забавную татуировку с телефонной трубкой»

«У меня врожденный дефект, из-за которого одна ступня маленькая. Так что я сделал тату динозаврика Крошки-Ножки на ней»

«Теперь я уже никогда не забуду телефон, кошелек и ключи»

«Сделал свою первую татуировку — акулу-молот»

Наверняка это самое курьезное и милое противостояние из тех, что вы увидите сегодня

Такой бургер-самопожиратель на плече сделает честь любому любителю татуировок

«Я люблю Росомаху и вафли. Поэтому подумал: почему бы не объединить их?»

«Я сделал тату в виде двоичного кода, который расшифровывается как „Разберись“»

«Этим тату я решил напомнить себе о том, что в жизни первым делом нужно во всем разобраться. И двоичный код — как раз первое, с чего начинают работу в компьютерном процессе».

Эта лягушка-хиппи поднимет настроение любому

«Мы с братом сделали парные тату, чтобы напомнить друг другу об общем детстве»

«Мы с сестрой сегодня сделали тату с Симпсонами»

Сладкоежки и любители фантастики наверняка оценят этот космический корабль, приземлившийся в районе локтевого сгиба

«Я обожаю каламбуры и поэтому сделал себе тату призрака в виде перца. Потому что я люблю острую пищу и выращиваю призрачный перец»

Призрачный перец — сорт перца чили, который считался самым острым в мире в 2007 году, за что был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Впоследствии были выращены более острые виды. О том, какими хитрыми способами дегустаторы измеряют жгучесть перца, можно узнать здесь.

Это странно, интересно, забавно и привлекает внимание. Что еще нужно от татуировки?

Это тату с Бендером, рука которого тянется по всей окружности ноги, оценят не только фанаты «Футурамы»

А этот веселый дракон способен поднять настроение любому

Тату с таким фламинго вы еще точно не видели

«Все думал, чем бы заполнить пустое место между татуировками. Решил спросить об этом людей в интернете»

«И получил предложение сделать это чумовое тату. Набил его, правда, уже на другой части руки»

«Заполнитель пустоты».

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