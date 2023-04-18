19 человек, которые разогнали свое чувство юмора до максимума, когда выбирали тату
Поиграть с пятнами витилиго так, что при взгляде на них захотелось бы улыбнуться, заменить напоминание в телефоне или просто посмеяться над собой, можно с помощью тату. Люди из этой подборки всыпали полную горсть юмора, когда выбирали себе татуировку. И на наш взгляд, та от этого только выиграла.
«На моей коже есть пятна витилиго, поэтому я решил немного повеселиться, выбирая тату»
«Отбеливатель».
«На этой неделе я сделала эту слегка забавную татуировку с телефонной трубкой»
«У меня врожденный дефект, из-за которого одна ступня маленькая. Так что я сделал тату динозаврика Крошки-Ножки на ней»
«Теперь я уже никогда не забуду телефон, кошелек и ключи»
«Сделал свою первую татуировку — акулу-молот»
Наверняка это самое курьезное и милое противостояние из тех, что вы увидите сегодня
Такой бургер-самопожиратель на плече сделает честь любому любителю татуировок
«Я люблю Росомаху и вафли. Поэтому подумал: почему бы не объединить их?»
«Я сделал тату в виде двоичного кода, который расшифровывается как „Разберись“»
«Этим тату я решил напомнить себе о том, что в жизни первым делом нужно во всем разобраться. И двоичный код — как раз первое, с чего начинают работу в компьютерном процессе».
Эта лягушка-хиппи поднимет настроение любому
«Мы с братом сделали парные тату, чтобы напомнить друг другу об общем детстве»
«Мы с сестрой сегодня сделали тату с Симпсонами»
Сладкоежки и любители фантастики наверняка оценят этот космический корабль, приземлившийся в районе локтевого сгиба
«Я обожаю каламбуры и поэтому сделал себе тату призрака в виде перца. Потому что я люблю острую пищу и выращиваю призрачный перец»
Призрачный перец — сорт перца чили, который считался самым острым в мире в 2007 году, за что был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Впоследствии были выращены более острые виды. О том, какими хитрыми способами дегустаторы измеряют жгучесть перца, можно узнать здесь.
Это странно, интересно, забавно и привлекает внимание. Что еще нужно от татуировки?
Это тату с Бендером, рука которого тянется по всей окружности ноги, оценят не только фанаты «Футурамы»
А этот веселый дракон способен поднять настроение любому
Тату с таким фламинго вы еще точно не видели
«Все думал, чем бы заполнить пустое место между татуировками. Решил спросить об этом людей в интернете»
«И получил предложение сделать это чумовое тату. Набил его, правда, уже на другой части руки»
«Заполнитель пустоты».
Бонус
- У папы есть татуировка — некрасивая, неровная и странная. Маленький котик на спине. Это его единственная татуировка. Только недавно я спросила его о ней, мол, зачем она и не думал ли он о том, чтобы ее удалить. А папа вдруг рассмеялся и рассказал мне следующую историю: «Когда ты была маленькой, то любила рисовать у меня на спине фломастерами. Этот котик мне так понравился, что я решил его оставить с собой навсегда». Каждый раз плачу, вспоминая его слова. Это самое милое, что делали в мою честь когда-либо. И вряд ли этот поступок кто-то переплюнет. © Не все поймут / VK
Если вы разделяете наше мнение, что татуировка — это красиво и добавляет человеку изюминку, то вам наверняка будут интересны следующие статьи: