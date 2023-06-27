8 секретов красоты, благодаря которым кумир нашей юности Наталия Орейро выглядит просто ослепительно в свои 46

Кажется, совсем недавно девушки убирали волосы под красную кепку, надевали рваные джинсы и футболку, чтобы хоть немного походить на своего кумира — звезду «Дикого ангела» Наталию Орейро. Сегодня актрисе 46 лет и она до сих пор радует поклонников фильмами и сериалами со своим участием, подписывает контракты с известными косметическими брендами и выглядит все так же привлекательно. Тем сильнее наше желание разузнать секреты ее красоты.

Обрести гармонию внутри себя

По словам Наталии, с годами слово «красота» приобрело для нее другой смысл. «Красота — это чувство свободы, возможность ощущать себя сильной и уважать при этом различия наших тел и идей», — говорит она. Актриса выбирает макияж в зависимости от ситуации: идет ли она танцевать в клуб с друзьями или же ужинать с мужем и сыном. «Да, я могу нанести румяна, тональный крем или блеск. Но красота связана с внутренним миром человека. Косметика лишь помогает это подчеркнуть. Если нет гармонии, то в итоге вы выглядите, как крашеный картон».

Правильно питаться

Наталия Орейро придерживается здорового образа жизни с самого детства. В 15 лет она изменила свой рацион, став вегетарианкой. «Я всегда пропагандировала здоровое питание и задавалась вопросом: «Откуда берутся продукты, которые я потребляю?». На своем участке у дома звезда выращивает овощи и зелень. Она даже создала несколько уроков с советами, как построить вертикальный сад для тех, у кого мало места. «Я чувствую себя легче, когда ем блюда из сезонных продуктов. Ведь замороженные фрукты не имеют ни вкуса, ни питательных свойств», — говорит актриса. При этом она не отрицает, что обожает шоколад и мучное. Также звезда пьет смузи и коктейли с большим количеством фруктов и морских водорослей.

Принимать себя такой, какая есть

Bellak Rachid / ABACA / EAST NEWS

Однажды фотографы захотели снять актрису с макияжем и фильтрами. Но актриса отказалась, заявив: «Послушайте, я хочу показать себя такой, какая я есть». Съемку провели без какой-либо ретуши. «Я люблю косметику и понимаю, что это отличный инструмент, который помогает. Но, без сомнения, самое главное — это быть счастливой и принимать себя такой, какая ты есть», — говорит звезда.

Бережно относиться к своей коже

Актриса пользуется увлажняющими кремами, ухаживает за своей кожей с помощью нехирургических лазерных процедур. Она всегда использует солнцезащитный крем как зимой, так и летом. «Моя кожа склонна к появлению пигментных пятен, поэтому я очень бережно отношусь к ней во время пребывания на солнце», — добавляет она. Наталия никогда не ложится спать с макияжем. Несколько раз в неделю она старается делать глубокое очищение или отшелушивание кожи. «Перед работой я люблю использовать глубоко увлажняющую маску и качественный макияж, который ухаживает за кожей и придает ей блеск», — делится звезда.

Получать наслаждение от возраста

Наталия считает совершенно нормальным, что с годами на лице появляются мимические морщины: «Я называю их следами счастья. Это отражение моментов, когда я смеялась и плакала. Люди часто говорят о кризисе среднего возраста, но для меня 40 — это просто цифра. Я праздную дни рождения, потому что это еще один год возможности наслаждаться временем со своей семьей и друзьями, профессиональными и личными достижениями». Наталия признается, что сейчас получает удовольствие от свободного времени гораздо больше, чем в молодости. «Раньше мне казалось, что я теряю время, когда ничего не делаю. Сегодня я чувствую, что выигрываю время, потому что делю его со своим ребенком», — говорит она.

Не бояться перемен

Наталия рассказывает, что с самого детства ей нравилось придумывать новых персонажей во время игры: «Когда мне было 8 лет, я запиралась в маленьком сарае моей тети. Я делала гримерку из старой простыни, наряжалась и накладывала грим с помощью косметики, которая принадлежала другой моей тете». Вероятно, эти детские увлечения и помогли актрисе, став взрослой, сделать свой стиль настолько разнообразным.



Менять модные вещи под себя

Актриса не только снимается и записывает музыкальные альбомы, она также вместе со своей сестрой запустила линию одежды и обуви Las Oreiro. И хотя из-за недостатка времени, связанного с актерской карьерой, Наталия передала свою долю компании сестре, она продолжает интересоваться модой. Одна из главных фишек звезды — креативность. «Мне нравится придумывать вещи, которые выглядят по-новому. Я люблю использовать модные вещи и адаптировать их, чтобы не быть однообразной», — делится Наталия.

Черпать энергию из отношений с семьей

Как и многие женщины, Наталия совмещает карьеру с воспитанием ребенка. По ее словам, забота о сыне наполняет ее дополнительной энергией. «Мне необходимо чувствовать себя сильной и энергичной, чтобы справляться с повседневной жизнью», — говорит она. Также звезда любит прогулки и каждое утро катается на велосипеде.