Эта женщина доказывает, что главное — не модельные параметры, а удачный наряд

Многие женщины с пышными фигурами предпочитают носить одежду свободного кроя и бесформенные балахоны. Они убеждены в том, что облегающие вещи им не особо-то пойдут. А вот блогер Рита Серрано из Португалии доказывает обратное. В своих видео она показывает, как круто можно обыграть аппетитную фигуру и с помощью одежды подчеркнуть все ее достоинства.

Не так давно своем аккаунте в TikTok Рита Серрано опубликовала видео, в котором продемонстрировала, как круто может измениться фигура при правильном выборе одежды и аксессуаров. Невероятно, но этот ролик собрал почти 17,5 млн просмотров.

Блогер продолжила выпускать подобные видео в надежде показать, что каждая женщина бесподобна, а одежда — это просто дополнение, которое может подчеркнуть все внешние достоинства ее обладательницы. Помимо роликов на подобную тематику у нее много видео, посвященных укладкам и макияжу.

Довольно популярным стало видео Риты, в котором она демонстрирует, как правильно подобранные джинсы могут в корне изменить внешний облик женщины. Девушка показала, что светлые джинсы свободного кроя смотрятся не очень на обладательницах аппетитных форм, а вот темный деним по фигуре вкупе с заправленной футболкой дают потрясающий результат.

Совсем недавно модница ежедневно выкладывала видео с разными образами на протяжении 31 дня. Эти ролики, в которых она демонстрировала луки потрясающей красоты, собрали большое количество просмотров и лайков.

Также Рита любит радовать своих подписчиков теплыми семейными роликами с дочерью и собакой. Эти видео вызывают у комментаторов шквал умиления. На них девушка предстает в домашней обстановке, в непритязательной одежде и без укладки. Таким образом она показывает, что женщина не всегда должна быть при параде, а может быть разной. Ведь в этом есть свое очарование.