Настольные игры для двоих. Топ-8 настолок на двоих для взрослых и детей

Скоротать длинный вечер за настольной игрой порой бывает очень приятно. Игровой процесс позволяет расслабиться и отвлечься, а хорошая компания поднимет любое, даже самое упадническое настроение. Кстати, вопреки расхожему мнению, не для всех настольных игр нужно много участников. В нашей статье мы объединили такие настолки, в которые можно легко и очень весело играть вдвоем.

Шерлок Холмс, детектив-консультант

Это игровое поле для настолки «Шерлок Холмс: детектив-консультант. Джек-потрошитель и приключения Вест-Энда».

Игровым полем в этой настолке выступает карта Лондона, а игроки примеряют на себя роль помощников знаменитого сыщика. Им предстоит распутать 10 загадочных дел, изучая места преступления и газетные заметки, общаясь с очевидцами, собирая и исследуя улики.

Играть в эту настольную игру можно одному или компанией, но вдвоем лучше всего. Так вы сможете проводить параллели, выстраивать логические цепочки и не застревать в бурном осуждении тысячи версий, как если бы это происходило при игре большой командой.

Пэчворк

«Пэчворк» — настольная игра, рассчитанная на двоих. В ходе нее игрокам предлагается окунуться в процесс создания лоскутного одеяла и посоревноваться в сообразительности.

Правила игры «Пэчворк» очень простые, и участвовать в соревновании по составлению кусочков могут даже маленькие игроки. Задача каждого игрока — «сшить одеяло» на своем игровом поле. Для этого нужно размещать на нем небольшие кусочки ткани, покупая их за игровую валюту — пуговицы. В размещении лоскутков здесь пригодятся навыки старого доброго «Тетриса». За пустые участки на своем поле в конце партии каждый игрок получает штрафные баллы. Побеждает тот, кто наберет больше очков и быстрее «сошьет одеяло».

Робинзон Крузо

«Робинзон Крузо» предлагает игрокам хардкорное приключение по мотивам произведения Дефо.

В игре «Робинзон Крузо» игроки переносятся на необитаемый остров и примеряют на себя роли выживших после кораблекрушения. Они столкнутся с теми же проблемами, с какими когда-то столкнулся герой книги Даниеля Дефо: необходимость строительства жилья, поиска пищи, защиты от диких животных и непогоды. По мере развертывания событий участники сами решают, как будет дальше развиваться игра, как будет выглядеть их поселение и чем все закончится.

Гранд-отель «Австрия»

Как уже понятно из названия, все основные действия этой игры будут происходить в отеле. По очереди бросая кубики, игроки смогут подготавливать номера в своем отеле для гостей, нанимать персонал и готовить для постояльцев особые блюда и напитки.

Каждому игроку предстоит разработать свою стратегию развития отельного бизнеса и постоянно обращать внимание на меняющиеся игровые условия. Грамотный подбор персонала, своевременное привлечение гостей и выполнение поручений постояльцев обеспечат участников игровыми очками. Победит тот, чей отель окажется успешнее.

Каркассон

Есть тут фанаты «Каркассона»?

В настольной игре «Каркассон» игрокам предстоит по очереди тащить специальные тайлы (некое подобие карточек) из общей стопки и соединять их с уже имеющимися на игровом столе. На каждом тайле содержится некий элемент ландшафта, при помощи которого можно достраивать игровую карту. Например, с помощью нескольких тайлов одного типа можно возвести город, проложить дорогу, разбить пастбище или построить монастырь. Когда тот или иной элемент ландшафта завершен, игрок может разместить на нем игровую фигурку, которая в дальнейшем будет приносить победные очки своему владельцу.

Хотя соревновательный элемент в такой игре выражен слабо, победителем игры по итогу окажется тот, кто наберет большее количество очков за строительство и защиту своих «игровых угодий».

Кодовые имена. Дуэт

В игре «Кодовые имена. Дуэт» паре придется работать сообща, чтобы спасти своих коллег-агентов, скрывающихся в импровизированном городе, и избежать встречи с преступниками. Игроки садятся друг напротив друга, раскладывая перед собой 25 карточек со словами и имея лишь небольшую подсказку в виде ключ-карты. На поле под картами при этом находятся как «хорошие» персонажи — мирные жители и агенты, которых нужно угадать игрокам, так и «плохие» — преступники.

Общая задача игроков — при помощи слов-ассоциаций на карточках вычислить всех агентов до того, как истечет время, но при этом не назвать имена других персонажей. Если хотя бы один участник случайно рассекретит преступника, игру завершают досрочно.

Альтиплано

В игре «Альтиплано» каждому игроку предстоит бороться за ресурсы, чтобы открывать новые площадки и развивать производство. Постоянная нехватка тех или иных ресурсов в этой игре побуждает игроков тщательно просчитывать ситуацию и продумывать следующие ходы.

Задача каждого участника состоит в том, чтобы за счет полученных в игре ресурсов расширять свою ферму, строить дороги, вовремя выполнять заказы и разумно хранить товары на складе. Все это дает очки победы, которые будут учитываться в конце игры.

Улей

Игра «Улей» чем-то похожа на знакомые всем шахматы. Она также требует от игроков повышенного внимания и предполагает, что участники научатся просчитывать свои ходы наперед.

На начало матча в распоряжении каждого игрока находится 11 фигурок, белых или черных, с нарисованными на них насекомыми. Каждое насекомое имеет свои особенности и может передвигаться по-своему. Игроки по очереди выкладывают или перемещают уже имеющиеся на столе фишки, чтобы окружить главную фигуру — королеву улья соперника — и при этом защитить от нападения свою. Кто первым окружит королеву улья противника, тот и выиграл.