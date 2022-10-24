11 знаменитых невест, образы которых можно разглядывать часами. Чего только стоят их туфельки

Есть что-то особенное в свадебных платьях знаменитостей или, скорее, в знаменитостях в свадебных платьях. Но, какой наряд ни выбрала бы невеста — классическое белое платье или дерзкое мини, — заключительным аккордом образа становится обувь. Мы вспомнили культовые свадебные наряды известных женщин и посмотрели, какие туфли к ним были подобраны.

Принцесса Диана

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Обувь для свадебного туалета леди Дианы создавала дизайнер Элизабет Эмануэль. Туфли из шелкового атласа были расшиты 542 блестками и 132 жемчужинами. На носках были вышиты сердца с переплетенными инициалами D и C (Diana и Charles). Особенно романтичным стало решение Дианы отказаться от каблуков и выбрать для церемонии туфли на низком ходу. Принцесса Уэльская была примерно одного роста со своим будущим мужем и предпочитала избегать каблуков, чтобы Чарльз не выглядел ниже ее.

Кейт Миддлтон

Кружевное платье, тиара, серьги, букет, укладка и макияж, сделанный самой невестой, — вот детали свадебного образа Кейт Миддлтон, которые не обсуждал в свое время только ленивый. Однако обувь невесты не попала в объективы фотокамер, потому что оказалась скрыта под длинным шлейфом платья. Весь мир обсуждал платье Кейт, но никто не смог разглядеть ее туфли. Тем сильнее был интерес к снимкам кружевных лодочек со слегка закругленными носками — фото разлетелись по миру со скоростью света.

Рита Хейворт

ASSOCIATED PRESS / East News

Голливудская актриса связала себя узами брака с принцем Али Кханом в 1949 году. Платье от Dior светло-голубого цвета не очень-то соответствовало традициям, принятым в семье жениха. Но Хейворт осталась верна себе даже при выборе свадебной обуви. Невеста предстала перед гостями в черных туфлях с узким носком и вырезом над пальцами.

Элизабет Тейлор

ASSOCIATED PRESS / East News

В 1959 году Тейлор в четвертый раз вышла замуж. Для церемонии актриса выбрала шифоновое платье с пышной юбкой и капюшоном. Открытые туфли-лодочки темно-зеленого цвета идеально сочетались с нарядом и сделали его еще более нетрадиционным.

Эмма Томпсон

Яркий образ Эммы Томпсон, выбранный ею для свадьбы с Кеннетом Браной в 1989 году, граничил с театральным. Объемное платье, шифоновые рукава, нарядная шляпка с пером и туфли с «ушками» — актриса продемонстрировала свою эксцентричность во всей красе.

Миа Фэрроу

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Певец Фрэнк Синатра и актриса Миа Фэрроу поженились в Вегасе в 1966 году. Невеста была одета скромно, но очень стильно. Белое платье до колен дополнили изящные белые туфли-лодочки на небольшом каблуке.

Бьянка Джаггер

Бьянка — одна из первых знаменитых невест, нарушивших традицию свадебного платья. В 1971 году она надела костюм с белой юбкой и вышла замуж за Мика Джаггера. Наряд дополнили шляпа с широкими полями и вуалью и белые босоножки на платформе.

Поппи Делевинь

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На свадьбу с Джеймсом Куком Поппи надела платье с рукавами-фонариками, украшенное цветочными аппликациями. Традиционные белоснежные туфли-лодочки сделали невесту еще более изящной и романтичной.

Лара Стоун

Модель вышла замуж за комика Дэвида Уолльямса в 2010 году. Одним из свадебных образов Стоун стало мини-платье, расшитое золотыми блестками, в сочетании с босоножками на высоком каблуке. Весьма смелое решение.

Йоко Оно

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Йоко Оно вышла замуж за Джона Леннона в обычном летнем наряде. Она надела белое мини-платье, широкополую шляпу, большие солнцезащитные очки, гольфы и простые белые кеды. Ее свадебный образ олицетворял комфорт и непринужденность.

Грейс Келли

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Свадьба голливудской актрисы и принца Монако Ренье состоялась 19 апреля 1956 года. По сей день их церемония бракосочетания считается одной из самых стильных и романтичных. Грейс выбрала простые белые лодочки, которые прекрасно дополнили ее экстравагантное платье. Туфли разработал дизайнер Дэвид Эвинс, он решил украсить их жемчугом и кружевом. А еще положил медный пенни в правую туфлю — на удачу.

Какие свадебные туфли вы выбрали для своей свадьбы? Или о каких мечтаете?