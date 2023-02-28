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Топ самых запоминающихся нарядов беременных знаменитостей

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Беременность — важный этап в жизни женщины. Будущие матери всегда выглядят прекрасно независимо от того, что на них надето. Тем не менее мы решили пройтись по красной ковровой дорожке и выделили 18 самых запоминающихся нарядов беременных за последние десятилетия.

18. Кейт Уинслет

Can Nguyen / Capital Pictures / EAST NEWS

17. Анджелина Джоли

picture-alliance / dpa / picture al / EAST NEWS

16. Мишель Уильямс

Fabrice Chassery / KCS / East News

15. Блейк Лайвли

ANGELA WEISS / AFP / East News

14. Хилари Суэнк

HFPA via The Grosby Group / Grosby Group / East News

13. Эшли Грэм

Invision / Invision / East News

12. Кейли Куоко

HFPA via The Grosby Group / Grosby Group / East News

11. Кристен Белл

John Shearer / Invision / AP / East News

10. Софи Тернер

Invision / Invision / East News

9. Эбби Эллиотт

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

8. Ким Кардашьян

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

7. Дженнифер Лоуренс

Invision / Invision / East News

6. Крисси Тайген

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

5. Адриана Лима

Invision / Invision / East News

На премьере фильма «Элвис», 2022.

4. Рианна

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

3. Роузи Хантингтон-Уайтли

Evan Agostini / Invision / AP / East News

2. Адриана Лима

Invision / Invision / East News

На премьере фильма «Топ Ган — 2: Мэверик», 2022.

1. Сиара

Jeffrey Mayer / Broadimage / Broad Image / East News
Фото на превью Can Nguyen / Capital Pictures / EAST NEWS, Invision / Invision / East News, Jeffrey Mayer / Broadimage / Broad Image / East News
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AdMe/Дизайн/Топ самых запоминающихся нарядов беременных знаменитостей
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