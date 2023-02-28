Топ самых запоминающихся нарядов беременных знаменитостей
Беременность — важный этап в жизни женщины. Будущие матери всегда выглядят прекрасно независимо от того, что на них надето. Тем не менее мы решили пройтись по красной ковровой дорожке и выделили 18 самых запоминающихся нарядов беременных за последние десятилетия.
18. Кейт Уинслет
17. Анджелина Джоли
16. Мишель Уильямс
15. Блейк Лайвли
14. Хилари Суэнк
13. Эшли Грэм
12. Кейли Куоко
11. Кристен Белл
10. Софи Тернер
9. Эбби Эллиотт
8. Ким Кардашьян
7. Дженнифер Лоуренс
6. Крисси Тайген
5. Адриана Лима
На премьере фильма «Элвис», 2022.
4. Рианна
3. Роузи Хантингтон-Уайтли
2. Адриана Лима
На премьере фильма «Топ Ган — 2: Мэверик», 2022.
1. Сиара
Фото на превью Can Nguyen / Capital Pictures / EAST NEWS, Invision / Invision / East News, Jeffrey Mayer / Broadimage / Broad Image / East News
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