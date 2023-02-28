Топ самых запоминающихся нарядов беременных знаменитостей

Беременность — важный этап в жизни женщины. Будущие матери всегда выглядят прекрасно независимо от того, что на них надето. Тем не менее мы решили пройтись по красной ковровой дорожке и выделили 18 самых запоминающихся нарядов беременных за последние десятилетия.